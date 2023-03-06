https://ria.ru/20230306/spetsoperatsiya-1856125286.html

Киев потерял до 205 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях

Киев потерял до 205 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 06.03.2023

Киев потерял до 205 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях

На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 200 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T13:51

2023-03-06T13:51

2023-03-06T14:22

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 200 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами штурмовой, армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" и огня артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики."Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 160 военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и одна боевая машина РСЗО "Град", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20230306/samolety-1856125983.html

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Минобороны РФ о потерях националистов и уничтоженной технике ВСУ 2023-03-06-Брифинг И.Е.Конашенкова 2023-03-06T13:51 true PT4M10S

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Дарья Буймова

россия, киев, безопасность, в мире, харьковская область