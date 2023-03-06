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Киев потерял до 205 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 06.03.2023
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13:51 06.03.2023 (обновлено: 14:22 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/spetsoperatsiya-1856125286.html
Киев потерял до 205 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях
Киев потерял до 205 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 06.03.2023
Киев потерял до 205 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях
На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 200 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T13:51
2023-03-06T14:22
специальная военная операция на украине
россия
киев
безопасность
в мире
харьковская область
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 200 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами штурмовой, армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" и огня артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики."Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 160 военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и одна боевая машина РСЗО "Град", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20230306/samolety-1856125983.html
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Минобороны РФ о потерях националистов и уничтоженной технике ВСУ
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россия, киев, безопасность, в мире, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Безопасность, В мире, Харьковская область
Киев потерял до 205 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях

За сутки потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях составили до 205 человек

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 200 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"На купянском направлении ударами штурмовой, армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - сказали в ведомстве.
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На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" и огня артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
"Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 160 военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и одна боевая машина РСЗО "Град", - добавили в министерстве.
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