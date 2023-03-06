Рейтинг@Mail.ru
Украина не способна на контрнаступление, заявил советник Пушилина - РИА Новости, 06.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:03 06.03.2023 (обновлено: 13:05 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/spetsoperatsiya-1856112637.html
Украина не способна на контрнаступление, заявил советник Пушилина
Украина не способна на контрнаступление, заявил советник Пушилина - РИА Новости, 06.03.2023
Украина не способна на контрнаступление, заявил советник Пушилина
Войска Украины потеряли на защите Соледара и Артемовска десятки тысяч человек, потому не способны на контрнаступление ни на одном из участков линии... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T13:03
2023-03-06T13:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
соледар
артемовск
ян гагин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855601580_0:292:3071:2019_1920x0_80_0_0_6a7cc1f2703334959565f044c1d11623.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли на защите Соледара и Артемовска десятки тысяч человек, потому не способны на контрнаступление ни на одном из участков линии соприкосновения, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Вооруженные силы Украины потеряли на защите Соледара и Артемовска достаточно существенную часть живой силы. Очень большие потери, катастрофические – это десятки тысяч…", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1". "Считаю, что на данный момент ВСУ не способны нанести какой-то серьезный удар, какое-то серьезное контрнаступление провести ни на одном из участков фронта. Они его беспокоят… В том числе и на запорожском отрезке есть попытки ДРГ провести какие-то акции, но все эти акции сейчас купируются. Сейчас нет предпосылок для какого-то наступления со стороны Украины, просто некем его вести", - добавил Гагин.
https://ria.ru/20230306/interesy-1856045624.html
украина
соледар
артемовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855601580_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_29c943c5d4a5a1ae575ec97121fef915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, соледар, артемовск, ян гагин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Соледар, Артемовск, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины
Украина не способна на контрнаступление, заявил советник Пушилина

Советник Пушилина Гагин: Украина из-за потерь не способна на контрнаступление где-либо

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С" на боевой позиции в южном секторе спецоперации
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С на боевой позиции в южном секторе спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С" на боевой позиции в южном секторе спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли на защите Соледара и Артемовска десятки тысяч человек, потому не способны на контрнаступление ни на одном из участков линии соприкосновения, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Вооруженные силы Украины потеряли на защите Соледара и Артемовска достаточно существенную часть живой силы. Очень большие потери, катастрофические – это десятки тысяч…", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".
"Считаю, что на данный момент ВСУ не способны нанести какой-то серьезный удар, какое-то серьезное контрнаступление провести ни на одном из участков фронта. Они его беспокоят… В том числе и на запорожском отрезке есть попытки ДРГ провести какие-то акции, но все эти акции сейчас купируются. Сейчас нет предпосылок для какого-то наступления со стороны Украины, просто некем его вести", - добавил Гагин.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
В США рассказали, почему не все американцы хотят победы на Украине
Вчера, 07:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСоледарАртемовскЯн ГагинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала