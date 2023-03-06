https://ria.ru/20230306/spetsoperatsiya-1856112637.html
Украина не способна на контрнаступление, заявил советник Пушилина
Украина не способна на контрнаступление, заявил советник Пушилина - РИА Новости, 06.03.2023
Украина не способна на контрнаступление, заявил советник Пушилина
Войска Украины потеряли на защите Соледара и Артемовска десятки тысяч человек, потому не способны на контрнаступление ни на одном из участков линии... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T13:03
2023-03-06T13:03
2023-03-06T13:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
соледар
артемовск
ян гагин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли на защите Соледара и Артемовска десятки тысяч человек, потому не способны на контрнаступление ни на одном из участков линии соприкосновения, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Вооруженные силы Украины потеряли на защите Соледара и Артемовска достаточно существенную часть живой силы. Очень большие потери, катастрофические – это десятки тысяч…", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1". "Считаю, что на данный момент ВСУ не способны нанести какой-то серьезный удар, какое-то серьезное контрнаступление провести ни на одном из участков фронта. Они его беспокоят… В том числе и на запорожском отрезке есть попытки ДРГ провести какие-то акции, но все эти акции сейчас купируются. Сейчас нет предпосылок для какого-то наступления со стороны Украины, просто некем его вести", - добавил Гагин.
https://ria.ru/20230306/interesy-1856045624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, соледар, артемовск, ян гагин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Соледар, Артемовск, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины
Украина не способна на контрнаступление, заявил советник Пушилина
Советник Пушилина Гагин: Украина из-за потерь не способна на контрнаступление где-либо