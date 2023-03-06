https://ria.ru/20230306/spetsoperatsiya-1856112637.html

Украина не способна на контрнаступление, заявил советник Пушилина

Украина не способна на контрнаступление, заявил советник Пушилина - РИА Новости, 06.03.2023

Украина не способна на контрнаступление, заявил советник Пушилина

Войска Украины потеряли на защите Соледара и Артемовска десятки тысяч человек, потому не способны на контрнаступление ни на одном из участков линии... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T13:03

2023-03-06T13:03

2023-03-06T13:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

соледар

артемовск

ян гагин

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855601580_0:292:3071:2019_1920x0_80_0_0_6a7cc1f2703334959565f044c1d11623.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли на защите Соледара и Артемовска десятки тысяч человек, потому не способны на контрнаступление ни на одном из участков линии соприкосновения, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Вооруженные силы Украины потеряли на защите Соледара и Артемовска достаточно существенную часть живой силы. Очень большие потери, катастрофические – это десятки тысяч…", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1". "Считаю, что на данный момент ВСУ не способны нанести какой-то серьезный удар, какое-то серьезное контрнаступление провести ни на одном из участков фронта. Они его беспокоят… В том числе и на запорожском отрезке есть попытки ДРГ провести какие-то акции, но все эти акции сейчас купируются. Сейчас нет предпосылок для какого-то наступления со стороны Украины, просто некем его вести", - добавил Гагин.

https://ria.ru/20230306/interesy-1856045624.html

украина

соледар

артемовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, соледар, артемовск, ян гагин, вооруженные силы украины