https://ria.ru/20230306/soyuz-1856190156.html

Экипаж неисправного "Союза МС-22" перенес все три кресла в новый корабль

Экипаж неисправного "Союза МС-22" перенес все три кресла в новый корабль - РИА Новости, 06.03.2023

Экипаж неисправного "Союза МС-22" перенес все три кресла в новый корабль

Экипаж неисправного корабля "Союз МС-22" перенес все три кресла в новый корабль "Союз МС-23", на котором им предстоит вернуться на Землю осенью, сообщили... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T17:02

2023-03-06T17:02

2023-03-06T17:10

космос - риа наука

земля

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Экипаж неисправного корабля "Союз МС-22" перенес все три кресла в новый корабль "Союз МС-23", на котором им предстоит вернуться на Землю осенью, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". "Космонавты на Международной космической станции закончили установку ложементов в корабле "Союз МС-23". Сегодня из американского корабля Crew Dragon был перенесен ложемент астронавта NASA Франциско Рубио и установлен в правом кресле "Союза МС-23", - говорится в сообщении. В пресс-службе напомнили, что ложементы Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина уже там. Корабль "Союз МС-23" стартовал с Байконура 24 февраля и прилетел в беспилотном режиме на МКС 26 февраля. Он предназначен для замены предыдущего "Союза МС-22", у которого в декабре прошлого года разгерметизировалась система терморегулирования. Беспилотный спуск "Союза МС-22" ожидается в конце марта. Кресло Рубио было перенесено из "Союза МС-22" в американский Crew Dragon на случай, если до прибытия нового корабля на МКС произойдет еще одна нештатная ситуация, которая потребует срочной эвакуации экипажа. Прокопьев и Петелин в таком случае вернулись бы на Землю на "Союзе МС-22" и вдвоем не так сильно нагревали бы корабль, как полноценный экипаж.

https://ria.ru/20230222/kosmos-1853622885.html

земля

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, земля, роскосмос, международная космическая станция (мкс)