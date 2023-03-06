Экипаж неисправного "Союза МС-22" перенес все три кресла в новый корабль
Экипаж "Союза МС-22" перенес кресла в новый корабль, на котором отправится на Землю
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЧлены основного экипажа "Союза МС-22" Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев и Франциско Рубио
Члены основного экипажа "Союза МС-22" Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев и Франциско Рубио. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Экипаж неисправного корабля "Союз МС-22" перенес все три кресла в новый корабль "Союз МС-23", на котором им предстоит вернуться на Землю осенью, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
"Космонавты на Международной космической станции закончили установку ложементов в корабле "Союз МС-23". Сегодня из американского корабля Crew Dragon был перенесен ложемент астронавта NASA Франциско Рубио и установлен в правом кресле "Союза МС-23", - говорится в сообщении. В пресс-службе напомнили, что ложементы Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина уже там.
Корабль "Союз МС-23" стартовал с Байконура 24 февраля и прилетел в беспилотном режиме на МКС 26 февраля. Он предназначен для замены предыдущего "Союза МС-22", у которого в декабре прошлого года разгерметизировалась система терморегулирования.
Беспилотный спуск "Союза МС-22" ожидается в конце марта. Кресло Рубио было перенесено из "Союза МС-22" в американский Crew Dragon на случай, если до прибытия нового корабля на МКС произойдет еще одна нештатная ситуация, которая потребует срочной эвакуации экипажа. Прокопьев и Петелин в таком случае вернулись бы на Землю на "Союзе МС-22" и вдвоем не так сильно нагревали бы корабль, как полноценный экипаж.