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Экипаж неисправного "Союза МС-22" перенес все три кресла в новый корабль - РИА Новости, 06.03.2023
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17:02 06.03.2023 (обновлено: 17:10 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/soyuz-1856190156.html
Экипаж неисправного "Союза МС-22" перенес все три кресла в новый корабль
Экипаж неисправного "Союза МС-22" перенес все три кресла в новый корабль - РИА Новости, 06.03.2023
Экипаж неисправного "Союза МС-22" перенес все три кресла в новый корабль
Экипаж неисправного корабля "Союз МС-22" перенес все три кресла в новый корабль "Союз МС-23", на котором им предстоит вернуться на Землю осенью, сообщили... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T17:02
2023-03-06T17:10
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Экипаж неисправного корабля "Союз МС-22" перенес все три кресла в новый корабль "Союз МС-23", на котором им предстоит вернуться на Землю осенью, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". "Космонавты на Международной космической станции закончили установку ложементов в корабле "Союз МС-23". Сегодня из американского корабля Crew Dragon был перенесен ложемент астронавта NASA Франциско Рубио и установлен в правом кресле "Союза МС-23", - говорится в сообщении. В пресс-службе напомнили, что ложементы Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина уже там. Корабль "Союз МС-23" стартовал с Байконура 24 февраля и прилетел в беспилотном режиме на МКС 26 февраля. Он предназначен для замены предыдущего "Союза МС-22", у которого в декабре прошлого года разгерметизировалась система терморегулирования. Беспилотный спуск "Союза МС-22" ожидается в конце марта. Кресло Рубио было перенесено из "Союза МС-22" в американский Crew Dragon на случай, если до прибытия нового корабля на МКС произойдет еще одна нештатная ситуация, которая потребует срочной эвакуации экипажа. Прокопьев и Петелин в таком случае вернулись бы на Землю на "Союзе МС-22" и вдвоем не так сильно нагревали бы корабль, как полноценный экипаж.
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космос - риа наука, земля, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Земля, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
Экипаж неисправного "Союза МС-22" перенес все три кресла в новый корабль

Экипаж "Союза МС-22" перенес кресла в новый корабль, на котором отправится на Землю

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЧлены основного экипажа "Союза МС-22" Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев и Франциско Рубио
Члены основного экипажа Союза МС-22 Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев и Франциско Рубио - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Члены основного экипажа "Союза МС-22" Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев и Франциско Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Экипаж неисправного корабля "Союз МС-22" перенес все три кресла в новый корабль "Союз МС-23", на котором им предстоит вернуться на Землю осенью, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
"Космонавты на Международной космической станции закончили установку ложементов в корабле "Союз МС-23". Сегодня из американского корабля Crew Dragon был перенесен ложемент астронавта NASA Франциско Рубио и установлен в правом кресле "Союза МС-23", - говорится в сообщении. В пресс-службе напомнили, что ложементы Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина уже там.
Корабль "Союз МС-23" стартовал с Байконура 24 февраля и прилетел в беспилотном режиме на МКС 26 февраля. Он предназначен для замены предыдущего "Союза МС-22", у которого в декабре прошлого года разгерметизировалась система терморегулирования.
Беспилотный спуск "Союза МС-22" ожидается в конце марта. Кресло Рубио было перенесено из "Союза МС-22" в американский Crew Dragon на случай, если до прибытия нового корабля на МКС произойдет еще одна нештатная ситуация, которая потребует срочной эвакуации экипажа. Прокопьев и Петелин в таком случае вернулись бы на Землю на "Союзе МС-22" и вдвоем не так сильно нагревали бы корабль, как полноценный экипаж.
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