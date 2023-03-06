Рейтинг@Mail.ru
Путин и Токаев по телефону обсудили двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 06.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 06.03.2023 (обновлено: 13:07 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/sotrudnichestvo-1856110064.html
Путин и Токаев по телефону обсудили двустороннее сотрудничество
Путин и Токаев по телефону обсудили двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 06.03.2023
Путин и Токаев по телефону обсудили двустороннее сотрудничество
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердили настрой на укрепление российско-казахстанских союзнических отношений,... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T12:50
2023-03-06T13:07
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_fce871df5152d57016f94d940a0f5ecd.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердили настрой на укрепление российско-казахстанских союзнических отношений, сообщила пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым... Лидеры подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанских союзнических отношений и условились о продолжении контактов", - говорится в сообщении. Лидеры подробно обсудили различные практические аспекты развития взаимовыгодного двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе в энергетической, транспортно-логистической и гуманитарной областях.
https://ria.ru/20230306/vstrecha-1856106104.html
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_226f7b9f77a578b7407e5a348e037b43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, политика
Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Политика
Путин и Токаев по телефону обсудили двустороннее сотрудничество

Путин и Токаев по телефону обсудили сотрудничество в экономике между Россией и Казахстаном

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин говорит по телефону
Президент России Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердили настрой на укрепление российско-казахстанских союзнических отношений, сообщила пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым... Лидеры подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанских союзнических отношений и условились о продолжении контактов", - говорится в сообщении.
Лидеры подробно обсудили различные практические аспекты развития взаимовыгодного двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе в энергетической, транспортно-логистической и гуманитарной областях.
Владимир Путин и Вадим Шумков во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Путин проведет встречу с руководителем Курганской области
Вчера, 12:40
 
РоссияКазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала