https://ria.ru/20230306/sotrudnichestvo-1856110064.html

Путин и Токаев по телефону обсудили двустороннее сотрудничество

Путин и Токаев по телефону обсудили двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 06.03.2023

Путин и Токаев по телефону обсудили двустороннее сотрудничество

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердили настрой на укрепление российско-казахстанских союзнических отношений,... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T12:50

2023-03-06T12:50

2023-03-06T13:07

россия

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

политика

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердили настрой на укрепление российско-казахстанских союзнических отношений, сообщила пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым... Лидеры подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанских союзнических отношений и условились о продолжении контактов", - говорится в сообщении. Лидеры подробно обсудили различные практические аспекты развития взаимовыгодного двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе в энергетической, транспортно-логистической и гуманитарной областях.

https://ria.ru/20230306/vstrecha-1856106104.html

россия

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, политика