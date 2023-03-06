https://ria.ru/20230306/sotrudnichestvo-1856110064.html
Путин и Токаев по телефону обсудили двустороннее сотрудничество
Путин и Токаев по телефону обсудили двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 06.03.2023
Путин и Токаев по телефону обсудили двустороннее сотрудничество
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердили настрой на укрепление российско-казахстанских союзнических отношений,... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T12:50
2023-03-06T12:50
2023-03-06T13:07
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
политика
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердили настрой на укрепление российско-казахстанских союзнических отношений, сообщила пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым... Лидеры подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанских союзнических отношений и условились о продолжении контактов", - говорится в сообщении. Лидеры подробно обсудили различные практические аспекты развития взаимовыгодного двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе в энергетической, транспортно-логистической и гуманитарной областях.
https://ria.ru/20230306/vstrecha-1856106104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, политика
Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Политика
Путин и Токаев по телефону обсудили двустороннее сотрудничество
Путин и Токаев по телефону обсудили сотрудничество в экономике между Россией и Казахстаном