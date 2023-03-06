https://ria.ru/20230306/snayper-1856141803.html
СК расследует свидетельства стрельбы снайперов ВСУ по жителям Артемовска
СК расследует свидетельства стрельбы снайперов ВСУ по жителям Артемовска - РИА Новости, 06.03.2023
СК расследует свидетельства стрельбы снайперов ВСУ по жителям Артемовска
Следственный комитет РФ будет расследовать факты свидетельства прицельной стрельбы снайперов украинских войск по мирным жителям Артемовска, сообщается в... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T14:57
2023-03-06T14:57
2023-03-06T14:58
специальная военная операция на украине
россия
артемовск
безопасность
следственный комитет россии (ск рф)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Следственный комитет РФ будет расследовать факты свидетельства прицельной стрельбы снайперов украинских войск по мирным жителям Артемовска, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее эвакуированный из города Артемовска Владимир Шатунов рассказал РИА Новости о появлении новых свидетельств прицельной стрельбы снайперов украинских войск по мирным жителям своего города. Также он добавил, что местные жители знали, что по ним стреляют украинские войска, знали места расположения артиллерийских установок, но ничего поделать с этим, по его словам, было невозможно. "Они (украинские военные - ред.) не объясняют, они могут вытащить автомат и застрелить. Как с ними разговаривать?" - заключил мужчина. В понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сработала в Новом Осколе, были сбиты три ракеты, пострадал один человек. "Следователи СК России будут расследовать очередные факты преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230218/snayper-1852814500.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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СК расследует свидетельства стрельбы снайперов ВСУ по жителям Артемовска
СК расследует свидетельства прицельной стрельбы украинских снайперов по жителям Артемовска