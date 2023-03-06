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В словарь Института русского языка внесли три новых слова - РИА Новости, 06.03.2023
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13:09 06.03.2023 (обновлено: 14:05 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/slova-1856114317.html
В словарь Института русского языка внесли три новых слова
В словарь Института русского языка внесли три новых слова - РИА Новости, 06.03.2023
В словарь Института русского языка внесли три новых слова
В словарь Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН внесли слова "коптер", "почтомат" и "фотовидеофиксация", следует из данных орфографического... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T13:09
2023-03-06T14:05
общество
владимир пахомов
россия
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В словарь Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН внесли слова "коптер", "почтомат" и "фотовидеофиксация", следует из данных орфографического академического ресурса "Академос".Научный сотрудник института и главный редактор портала "Грамота.ру" Владимир Пахомов пояснил РИА Новости, что работа по обновлению перечня слов идет непрерывно.Ученый отметил, разработчики "Академоса" следят за тем, что происходит с языком, какие слова появляются, какие слова и с какой частотой используют в СМИ и художественной литературе, о каких словах спрашивают носители языка.Пахомов подчеркнул, что слово "почтомат" употребляют давно, и то, что его не было в словаре до сих пор — "очевидно, что это не очень хорошо, и здорово, что оно появилось".В прошлом году в словарь внесли примерно 200 слов, уточнил научный сотрудник института. Некоторые из них указаны с пометкой "рекомендация" — слово желательно писать следующим образом, но оно требует наблюдения, так как практика использования слова, вероятно, изменится. Также позже может оказаться, что необходимости включать его в словарь на постоянной основе нет.
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общество, владимир пахомов, россия
Общество, Владимир Пахомов, Россия
В словарь Института русского языка внесли три новых слова

В словарь Института русского языка внесли слова "коптер", "почтомат" и "фотовидеофиксация"

© iStock.com / Synthetic-ExpositionЖенщина работает с книгой в библиотеке
Женщина работает с книгой в библиотеке - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© iStock.com / Synthetic-Exposition
Женщина работает с книгой в библиотеке. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В словарь Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН внесли слова "коптер", "почтомат" и "фотовидеофиксация", следует из данных орфографического академического ресурса "Академос".
Научный сотрудник института и главный редактор портала "Грамота.ру" Владимир Пахомов пояснил РИА Новости, что работа по обновлению перечня слов идет непрерывно.
«

"Отбирают те слова, о которых есть вопросы, как их правильно употреблять, как правильно писать, и когда видят, что эти слова "доросли", скажем так, до того, чтобы принять их в состав академического орфографического словаря, принимают решение о включении этих слов в базу данных", — сказал собеседник агентства.

Ученый отметил, разработчики "Академоса" следят за тем, что происходит с языком, какие слова появляются, какие слова и с какой частотой используют в СМИ и художественной литературе, о каких словах спрашивают носители языка.
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Пахомов подчеркнул, что слово "почтомат" употребляют давно, и то, что его не было в словаре до сих пор — "очевидно, что это не очень хорошо, и здорово, что оно появилось".
В прошлом году в словарь внесли примерно 200 слов, уточнил научный сотрудник института. Некоторые из них указаны с пометкой "рекомендация" — слово желательно писать следующим образом, но оно требует наблюдения, так как практика использования слова, вероятно, изменится. Также позже может оказаться, что необходимости включать его в словарь на постоянной основе нет.
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