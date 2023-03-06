https://ria.ru/20230306/slova-1856114317.html

В словарь Института русского языка внесли три новых слова

В словарь Института русского языка внесли три новых слова - РИА Новости, 06.03.2023

В словарь Института русского языка внесли три новых слова

В словарь Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН внесли слова "коптер", "почтомат" и "фотовидеофиксация", следует из данных орфографического... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T13:09

2023-03-06T13:09

2023-03-06T14:05

общество

владимир пахомов

россия

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В словарь Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН внесли слова "коптер", "почтомат" и "фотовидеофиксация", следует из данных орфографического академического ресурса "Академос".Научный сотрудник института и главный редактор портала "Грамота.ру" Владимир Пахомов пояснил РИА Новости, что работа по обновлению перечня слов идет непрерывно.Ученый отметил, разработчики "Академоса" следят за тем, что происходит с языком, какие слова появляются, какие слова и с какой частотой используют в СМИ и художественной литературе, о каких словах спрашивают носители языка.Пахомов подчеркнул, что слово "почтомат" употребляют давно, и то, что его не было в словаре до сих пор — "очевидно, что это не очень хорошо, и здорово, что оно появилось".В прошлом году в словарь внесли примерно 200 слов, уточнил научный сотрудник института. Некоторые из них указаны с пометкой "рекомендация" — слово желательно писать следующим образом, но оно требует наблюдения, так как практика использования слова, вероятно, изменится. Также позже может оказаться, что необходимости включать его в словарь на постоянной основе нет.

https://ria.ru/20230221/vtsiom-1853327245.html

https://ria.ru/20220622/anglitsizmy-1797269487.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, владимир пахомов, россия