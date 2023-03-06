Рейтинг@Mail.ru
В ШОС рассказали о двусторонних разногласиях в организации - РИА Новости, 06.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:57 06.03.2023 (обновлено: 18:19 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/shos-1856045023.html
В ШОС рассказали о двусторонних разногласиях в организации
В ШОС рассказали о двусторонних разногласиях в организации - РИА Новости, 06.03.2023
В ШОС рассказали о двусторонних разногласиях в организации
Работа Шанхайской организации сотрудничества объективно не лишена проблем, однако государства-члены всегда стремятся добиваться консенсуса и не выносят... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T06:57
2023-03-06T18:19
в мире
россия
китай
индия
бахтиер хакимов
шос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817199068_75:339:3112:2047_1920x0_80_0_0_45d0d14a6eaa6e9a14538d6b621afd76.jpg
ПЕКИН, 6 мар — РИА Новости. Работа Шанхайской организации сотрудничества объективно не лишена проблем, однако государства-члены всегда стремятся добиваться консенсуса и не выносят какие-либо двусторонние разногласия на площадку организации, заявил в интервью российским журналистам спецпредставитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов. "Ни одна международная организация не лишена проблем, да и объективно не может существовать без них", — заявил Хакимов, отвечая на вопрос о том, есть ли проблемные вопросы в деятельности ШОС. Он отметил, что ШОС объединяет государства разных цивилизаций, религий и культур, народы которых обладают богатейшими историческими знаниями и традиционными ценностями. Комментируя вопрос о том, не мешают ли работе непростые отношения Китая и Индии или некоторых других стран, он указал, что "в процессе совместной работы, разумеется, возникают трудности": "Но когда мы объединяем усилия, то находим приемлемые развязки, в том числе опираясь на принципы консенсуса и непривнесения двусторонних разногласий на шосовскую площадку". "При наличии нюансов и специфики двусторонних взаимоотношений ШОС остается платформой конструктивного взаимодействия. Это, может, не всегда позволяет с ходу обеспечивать высокую эффективность, но мы исходим из того, что шаг за шагом можно добиваться искомой отдачи", — подчеркнул он.
https://ria.ru/20230306/shos-1856044884.html
https://ria.ru/20230306/shos-1856043878.html
россия
китай
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817199068_408:0:3137:2047_1920x0_80_0_0_bf560f169b85f3c646025353951bef32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, индия, бахтиер хакимов, шос
В мире, Россия, Китай, Индия, Бахтиер Хакимов, ШОС
В ШОС рассказали о двусторонних разногласиях в организации

Хакимов: страны ШОС не выносят свои двусторонние противоречия на ее площадку

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на заседании в расширенном составе глав стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
Президент России Владимир Путин на заседании в расширенном составе глав стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на заседании в расширенном составе глав стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 6 мар — РИА Новости. Работа Шанхайской организации сотрудничества объективно не лишена проблем, однако государства-члены всегда стремятся добиваться консенсуса и не выносят какие-либо двусторонние разногласия на площадку организации, заявил в интервью российским журналистам спецпредставитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов.
"Ни одна международная организация не лишена проблем, да и объективно не может существовать без них", — заявил Хакимов, отвечая на вопрос о том, есть ли проблемные вопросы в деятельности ШОС. Он отметил, что ШОС объединяет государства разных цивилизаций, религий и культур, народы которых обладают богатейшими историческими знаниями и традиционными ценностями.
Спецпредставитель Президента Российской Федерации по делам Шанхайской организации сотрудничества Бахтиер Хакимов
ШОС не направлена против других, заявил спецпредставитель президента России
Вчера, 06:53
Комментируя вопрос о том, не мешают ли работе непростые отношения Китая и Индии или некоторых других стран, он указал, что "в процессе совместной работы, разумеется, возникают трудности": "Но когда мы объединяем усилия, то находим приемлемые развязки, в том числе опираясь на принципы консенсуса и непривнесения двусторонних разногласий на шосовскую площадку".
"При наличии нюансов и специфики двусторонних взаимоотношений ШОС остается платформой конструктивного взаимодействия. Это, может, не всегда позволяет с ходу обеспечивать высокую эффективность, но мы исходим из того, что шаг за шагом можно добиваться искомой отдачи", — подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета глав стран ШОС - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Россия готовит пакет предложений по совершенствованию ШОС
Вчера, 06:36
 
В миреРоссияКитайИндияБахтиер ХакимовШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала