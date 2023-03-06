https://ria.ru/20230306/shos-1856045023.html

В ШОС рассказали о двусторонних разногласиях в организации

В ШОС рассказали о двусторонних разногласиях в организации - РИА Новости, 06.03.2023

В ШОС рассказали о двусторонних разногласиях в организации

Работа Шанхайской организации сотрудничества объективно не лишена проблем, однако государства-члены всегда стремятся добиваться консенсуса и не выносят... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T06:57

2023-03-06T06:57

2023-03-06T18:19

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ПЕКИН, 6 мар — РИА Новости. Работа Шанхайской организации сотрудничества объективно не лишена проблем, однако государства-члены всегда стремятся добиваться консенсуса и не выносят какие-либо двусторонние разногласия на площадку организации, заявил в интервью российским журналистам спецпредставитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов. "Ни одна международная организация не лишена проблем, да и объективно не может существовать без них", — заявил Хакимов, отвечая на вопрос о том, есть ли проблемные вопросы в деятельности ШОС. Он отметил, что ШОС объединяет государства разных цивилизаций, религий и культур, народы которых обладают богатейшими историческими знаниями и традиционными ценностями. Комментируя вопрос о том, не мешают ли работе непростые отношения Китая и Индии или некоторых других стран, он указал, что "в процессе совместной работы, разумеется, возникают трудности": "Но когда мы объединяем усилия, то находим приемлемые развязки, в том числе опираясь на принципы консенсуса и непривнесения двусторонних разногласий на шосовскую площадку". "При наличии нюансов и специфики двусторонних взаимоотношений ШОС остается платформой конструктивного взаимодействия. Это, может, не всегда позволяет с ходу обеспечивать высокую эффективность, но мы исходим из того, что шаг за шагом можно добиваться искомой отдачи", — подчеркнул он.

https://ria.ru/20230306/shos-1856044884.html

https://ria.ru/20230306/shos-1856043878.html

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в мире, россия, китай, индия, бахтиер хакимов, шос