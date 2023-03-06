https://ria.ru/20230306/shos-1856044515.html
ОДКБ и ШОС имеют много пересекающихся линий, заявил дипломат
ОДКБ и ШОС имеют много пересекающихся линий, заявил дипломат - РИА Новости, 06.03.2023
ОДКБ и ШОС имеют много пересекающихся линий, заявил дипломат
ОДКБ и Шанхайская организация сотрудничества имеют много пересекающихся линий и заинтересованность в контактах, заявил в интервью российским журналистам... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T06:47
2023-03-06T06:47
2023-03-06T06:47
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ПЕКИН, 6 мар – РИА Новости. ОДКБ и Шанхайская организация сотрудничества имеют много пересекающихся линий и заинтересованность в контактах, заявил в интервью российским журналистам спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов. "Одно из ключевых направлений деятельности ШОС – это антитеррор. РАТС (региональная антитеррористическая структура - ред.) ШОС действует очень эффективно и взаимодействует со многими профильными структурами, в том числе в системе ООН. ШОС взаимодействует и с другими международными организациями по этим вопросам", - заявил Хакимов. Отвечая на вопрос об уровне взаимодействия ШОС и ОДКБ, он отметил, что между организациями "еще в 2007 году подписан меморандум о взаимопонимании, на базе которого поддерживаются регулярные контакты и ведется совместная работа". ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма.
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в мире, россия, москва, индия, бахтиер хакимов, одкб, шос, снг
В мире, Россия, Москва, Индия, Бахтиер Хакимов, ОДКБ, ШОС, СНГ
ОДКБ и ШОС имеют много пересекающихся линий, заявил дипломат
Хакимов: ОДКБ и ШОС имеют много пересекающихся линий и интерес к контакту
ПЕКИН, 6 мар – РИА Новости. ОДКБ и Шанхайская организация сотрудничества имеют много пересекающихся линий и заинтересованность в контактах, заявил в интервью российским журналистам спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов.
"Одно из ключевых направлений деятельности ШОС – это антитеррор. РАТС (региональная антитеррористическая структура - ред.) ШОС действует очень эффективно и взаимодействует со многими профильными структурами, в том числе в системе ООН
. ШОС взаимодействует и с другими международными организациями по этим вопросам", - заявил Хакимов.
Страны ШОС не выступают друг против друга, заявил спецпредставитель
Отвечая на вопрос об уровне взаимодействия ШОС и ОДКБ, он отметил, что между организациями "еще в 2007 году подписан меморандум о взаимопонимании, на базе которого поддерживаются регулярные контакты и ведется совместная работа".
«
"У ОДКБ и ШОС, а также СНГ
много пересекающихся линий, руководители исполнительных органов этих структур регулярно совещаются. В прошлом году по инициативе ОДКБ в Москве
состоялась очередная встреча в таком формате. 17 марта этого года генеральный секретарь ШОС примет участие в международной конференции "Диалог интеграций: СНГ, ШОС, ЕАЭС
и БРИКС", - сообщил он.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма.
Россия готовит пакет предложений по совершенствованию ШОС