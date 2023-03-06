https://ria.ru/20230306/shos-1856044515.html

ОДКБ и ШОС имеют много пересекающихся линий, заявил дипломат

ОДКБ и ШОС имеют много пересекающихся линий, заявил дипломат - РИА Новости, 06.03.2023

ОДКБ и ШОС имеют много пересекающихся линий, заявил дипломат

ОДКБ и Шанхайская организация сотрудничества имеют много пересекающихся линий и заинтересованность в контактах, заявил в интервью российским журналистам... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T06:47

2023-03-06T06:47

2023-03-06T06:47

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ПЕКИН, 6 мар – РИА Новости. ОДКБ и Шанхайская организация сотрудничества имеют много пересекающихся линий и заинтересованность в контактах, заявил в интервью российским журналистам спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов. "Одно из ключевых направлений деятельности ШОС – это антитеррор. РАТС (региональная антитеррористическая структура - ред.) ШОС действует очень эффективно и взаимодействует со многими профильными структурами, в том числе в системе ООН. ШОС взаимодействует и с другими международными организациями по этим вопросам", - заявил Хакимов. Отвечая на вопрос об уровне взаимодействия ШОС и ОДКБ, он отметил, что между организациями "еще в 2007 году подписан меморандум о взаимопонимании, на базе которого поддерживаются регулярные контакты и ведется совместная работа". ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма.

https://ria.ru/20230306/shos-1856044161.html

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в мире, россия, москва, индия, бахтиер хакимов, одкб, шос, снг