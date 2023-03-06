https://ria.ru/20230306/shos-1856044161.html

Страны ШОС не выступают друг против друга, заявил спецпредставитель

Страны ШОС не выступают друг против друга, заявил спецпредставитель - РИА Новости, 06.03.2023

Страны ШОС не выступают друг против друга, заявил спецпредставитель

Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества не всегда действуют единым фронтом на международной арене, но они не выступают друг против друга, и это... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T06:42

2023-03-06T06:42

2023-03-06T06:42

в мире

россия

бахтиер хакимов

шос

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ПЕКИН, 6 мар – РИА Новости. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества не всегда действуют единым фронтом на международной арене, но они не выступают друг против друга, и это главное, заявил в интервью российским журналистам спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов. Он добавил, что "ШОС прошла долгий путь, и ее общим достоянием сегодня является дух взаимопонимания, взаимного доверия и поддержки, то, что принято называть "Шанхайским духом". "Роль ШОС меняется, и это объективный процесс. Чем глубже и активнее сотрудничают государства-члены, тем больше укрепляются позиции организации на международной арене, хотя не всегда их интересы совпадают", - подчеркнул Хакимов.

https://ria.ru/20230306/shos-1856043404.html

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в мире, россия, бахтиер хакимов, шос