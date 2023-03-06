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Страны ШОС не выступают друг против друга, заявил спецпредставитель - РИА Новости, 06.03.2023
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06:42 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/shos-1856044161.html
Страны ШОС не выступают друг против друга, заявил спецпредставитель
Страны ШОС не выступают друг против друга, заявил спецпредставитель - РИА Новости, 06.03.2023
Страны ШОС не выступают друг против друга, заявил спецпредставитель
Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества не всегда действуют единым фронтом на международной арене, но они не выступают друг против друга, и это... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T06:42
2023-03-06T06:42
в мире
россия
бахтиер хакимов
шос
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ПЕКИН, 6 мар – РИА Новости. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества не всегда действуют единым фронтом на международной арене, но они не выступают друг против друга, и это главное, заявил в интервью российским журналистам спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов. Он добавил, что "ШОС прошла долгий путь, и ее общим достоянием сегодня является дух взаимопонимания, взаимного доверия и поддержки, то, что принято называть "Шанхайским духом". "Роль ШОС меняется, и это объективный процесс. Чем глубже и активнее сотрудничают государства-члены, тем больше укрепляются позиции организации на международной арене, хотя не всегда их интересы совпадают", - подчеркнул Хакимов.
https://ria.ru/20230306/shos-1856043404.html
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в мире, россия, бахтиер хакимов, шос
В мире, Россия, Бахтиер Хакимов, ШОС
Страны ШОС не выступают друг против друга, заявил спецпредставитель

Хакимов: страны ШОС не выступают друг против друга, и это главное

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента РФ по делам ШОС, чрезвычайный и полномочный посол Бахтиер Хакимов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Специальный представитель президента РФ по делам ШОС, чрезвычайный и полномочный посол Бахтиер Хакимов на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Специальный представитель президента РФ по делам ШОС, чрезвычайный и полномочный посол Бахтиер Хакимов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". Архивное фото
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ПЕКИН, 6 мар – РИА Новости. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества не всегда действуют единым фронтом на международной арене, но они не выступают друг против друга, и это главное, заявил в интервью российским журналистам спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов.
«
"ШОС - живой организм. Это естественно, потому что государства, ее создавшие, развиваются, у них есть свои внешняя политика, экономика и национальные задачи. Но каждое государство, добиваясь собственных целей, стремится использовать все имеющиеся возможности, и одно из направлений - работа в многосторонних и в двусторонних форматах", - заявил Хакимов.
Он добавил, что "ШОС прошла долгий путь, и ее общим достоянием сегодня является дух взаимопонимания, взаимного доверия и поддержки, то, что принято называть "Шанхайским духом".
"Роль ШОС меняется, и это объективный процесс. Чем глубже и активнее сотрудничают государства-члены, тем больше укрепляются позиции организации на международной арене, хотя не всегда их интересы совпадают", - подчеркнул Хакимов.
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