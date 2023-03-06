https://ria.ru/20230306/shos-1856043878.html

Россия готовит пакет предложений по совершенствованию ШОС

Россия готовит пакет предложений по совершенствованию ШОС - РИА Новости, 06.03.2023

Россия готовит пакет предложений по совершенствованию ШОС

Россия подготовила пакет предложений по совершенствованию деятельности Шанхайской организации сотрудничества, заявил в интервью российским журналистам... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T06:36

2023-03-06T06:36

2023-03-06T06:37

в мире

россия

иран

белоруссия

бахтиер хакимов

шос

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ПЕКИН, 6 мар – РИА Новости. Россия подготовила пакет предложений по совершенствованию деятельности Шанхайской организации сотрудничества, заявил в интервью российским журналистам спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов. "Сейчас разворачивается работа по совершенствованию деятельности ШОС, в соответствии с решением, принятым по инициативе России лидерами государств-членов ШОС на саммите в сентябре прошлого года в Самарканде", - указал Хакимов. Он отметил, что речь идет не о радикальной трансформации ШОС, а о переформатировании уже сложившихся механизмов. "К примеру, в процессе изучения накопленного опыта стало ясно, что действующая практика проведения мероприятий на высшем и высоком уровнях не в полной мере отвечает задачам, которые мы перед собой ставим. Отсюда общее понимание необходимости подумать, как правильно выстроить работу таким образом, чтобы внешние участники – наблюдатели и партнеры ШОС по диалогу, а также другие заинтересованные страны эффективно вовлекались в совместную практическую деятельность", - добавил Хакимов. "Новый взгляд на ШОС особенно важен в условиях возрастающего внимания международного сообщества к ней. Полагаем это естественным: когда в процессе развития создается что-то хорошее, то это хорошее вызывает интерес… Не случайно растет по восходящей число обращений на подключение к ШОС в той или иной форме. Здесь ключевое значение имеет укрепление состава государств-членов", - заявил Хакимов, комментируя вопрос расширения организации. Он добавил, что ядро организации сегодня формируют восемь стран, но скоро к ним присоединятся Иран и Белоруссия. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма.

https://ria.ru/20230306/shos-1856043404.html

https://ria.ru/20230301/bezopasnost-1855075156.html

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иран

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в мире, россия, иран, белоруссия, бахтиер хакимов, шос