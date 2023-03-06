Рейтинг@Mail.ru
В ДНР к 1 сентября откроют около 600 школ - РИА Новости, 06.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/shkoly-1856205217.html
В ДНР к 1 сентября откроют около 600 школ
В ДНР к 1 сентября откроют около 600 школ - РИА Новости, 06.03.2023
В ДНР к 1 сентября откроют около 600 школ
В ДНР осенью в первый класс пойдут около 11 тысяч детей, заявила министр образования и науки республики Ольга Колударова. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T17:46
2023-03-06T17:46
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
1 сентября
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747253578_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b19ad94fca5fe3141cd41b0ef02db164.jpg
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. В ДНР осенью в первый класс пойдут около 11 тысяч детей, заявила министр образования и науки республики Ольга Колударова. Она отметила, что уже 1 апреля в регионе начнут принимать документы от родителей первоклассников на прием в школы. "С 1 апреля по 30 июня мы записываем всех детей, которые закреплены по микрорайону за конкретной школой. На детей, которые могут претендовать на зачисление, не проживая в конкретном микрорайоне, но хотят поступить - мы им предоставляем право записаться с 30 июня по 5 сентября", - добавила министр. При этом дети льготных категорий, в частности, военных и сотрудников МЧС, смогут учиться в тех школах, которые выберут, без привязки к месту прописки, отметила она.
https://ria.ru/20230306/shoygu-1856053622.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747253578_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_31dddd05421bfbedee6684312c6408c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, 1 сентября
Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество, 1 сентября
В ДНР к 1 сентября откроют около 600 школ

В ДНР осенью ждут 11 тысяч первоклассников, откроется 589 школ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкШкола в Донецке
Школа в Донецке - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Школа в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. В ДНР осенью в первый класс пойдут около 11 тысяч детей, заявила министр образования и науки республики Ольга Колударова.
«
"Одиннадцать тысяч детей (в ДНР) пойдут в первый класс. Пятьсот восемьдесят девять школ откроют двери", - заявила Колударова на брифинге.
Она отметила, что уже 1 апреля в регионе начнут принимать документы от родителей первоклассников на прием в школы.
"С 1 апреля по 30 июня мы записываем всех детей, которые закреплены по микрорайону за конкретной школой. На детей, которые могут претендовать на зачисление, не проживая в конкретном микрорайоне, но хотят поступить - мы им предоставляем право записаться с 30 июня по 5 сентября", - добавила министр.
При этом дети льготных категорий, в частности, военных и сотрудников МЧС, смогут учиться в тех школах, которые выберут, без привязки к месту прописки, отметила она.
Шойгу проверил работу ВСК в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса
Вчера, 09:02
 
Донецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество1 сентября
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала