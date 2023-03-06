https://ria.ru/20230306/shkoly-1856205217.html

В ДНР к 1 сентября откроют около 600 школ

В ДНР к 1 сентября откроют около 600 школ - РИА Новости, 06.03.2023

В ДНР к 1 сентября откроют около 600 школ

В ДНР осенью в первый класс пойдут около 11 тысяч детей, заявила министр образования и науки республики Ольга Колударова. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T17:46

2023-03-06T17:46

2023-03-06T17:46

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

1 сентября

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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. В ДНР осенью в первый класс пойдут около 11 тысяч детей, заявила министр образования и науки республики Ольга Колударова. Она отметила, что уже 1 апреля в регионе начнут принимать документы от родителей первоклассников на прием в школы. "С 1 апреля по 30 июня мы записываем всех детей, которые закреплены по микрорайону за конкретной школой. На детей, которые могут претендовать на зачисление, не проживая в конкретном микрорайоне, но хотят поступить - мы им предоставляем право записаться с 30 июня по 5 сентября", - добавила министр. При этом дети льготных категорий, в частности, военных и сотрудников МЧС, смогут учиться в тех школах, которые выберут, без привязки к месту прописки, отметила она.

https://ria.ru/20230306/shoygu-1856053622.html

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, 1 сентября