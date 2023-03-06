https://ria.ru/20230306/shkoly-1856205217.html
В ДНР к 1 сентября откроют около 600 школ
В ДНР к 1 сентября откроют около 600 школ - РИА Новости, 06.03.2023
В ДНР к 1 сентября откроют около 600 школ
В ДНР осенью в первый класс пойдут около 11 тысяч детей, заявила министр образования и науки республики Ольга Колударова. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T17:46
2023-03-06T17:46
2023-03-06T17:46
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
1 сентября
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747253578_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b19ad94fca5fe3141cd41b0ef02db164.jpg
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. В ДНР осенью в первый класс пойдут около 11 тысяч детей, заявила министр образования и науки республики Ольга Колударова. Она отметила, что уже 1 апреля в регионе начнут принимать документы от родителей первоклассников на прием в школы. "С 1 апреля по 30 июня мы записываем всех детей, которые закреплены по микрорайону за конкретной школой. На детей, которые могут претендовать на зачисление, не проживая в конкретном микрорайоне, но хотят поступить - мы им предоставляем право записаться с 30 июня по 5 сентября", - добавила министр. При этом дети льготных категорий, в частности, военных и сотрудников МЧС, смогут учиться в тех школах, которые выберут, без привязки к месту прописки, отметила она.
https://ria.ru/20230306/shoygu-1856053622.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747253578_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_31dddd05421bfbedee6684312c6408c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, 1 сентября
Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество, 1 сентября
В ДНР к 1 сентября откроют около 600 школ
В ДНР осенью ждут 11 тысяч первоклассников, откроется 589 школ