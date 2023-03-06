https://ria.ru/20230306/serby-1856089327.html
Балицкий пообещал гражданство воюющим на стороне России сербам
Балицкий пообещал гражданство воюющим на стороне России сербам - РИА Новости, 06.03.2023
Балицкий пообещал гражданство воюющим на стороне России сербам
Сербы, воюющие в добровольческих отрядах на стороне России, смогут получить паспорта РФ, они кровью заплатили за эту землю, заявил врио губернатора Запорожской... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T11:43
2023-03-06T11:43
2023-03-06T11:43
специальная военная операция на украине
россия
сербия
евгений балицкий
безопасность
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Сербы, воюющие в добровольческих отрядах на стороне России, смогут получить паспорта РФ, они кровью заплатили за эту землю, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. В прошлом году президент Сербии Александр Вучич заявил, что граждане страны, которые отправятся за границу для участия в вооруженном конфликте на Украине или в других странах, будут строго наказаны по закону. "Ребят, которые у нас служат, с удовольствием оставим у себя. Незачем им возвращаться в Сербию. Если они пожелают и напишут заявления, я думаю, что мы сможем решить вопрос, чтобы выдать им паспорт гражданина РФ. Пускай живут - они за эту землю кровью заплатили. Я считаю, что это честным будет", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Крым 24". Балицкий сообщил, что около 150 добровольцев каждый месяц хотят попасть в батальон Судоплатова. Подразделение было основано в честь легендарного советского разведчика Павла Судоплатова, прославившегося борьбой с украинскими националистами в годы Великой Отечественной войны.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сербия, евгений балицкий, безопасность, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сербия, Евгений Балицкий, Безопасность, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Балицкий пообещал гражданство воюющим на стороне России сербам
Балицкий заявил, что сербы, воюющие на стороне России, смогут получить российские паспорта
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Сербы, воюющие в добровольческих отрядах на стороне России, смогут получить паспорта РФ, они кровью заплатили за эту землю, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
В прошлом году президент Сербии Александр Вучич
заявил, что граждане страны, которые отправятся за границу для участия в вооруженном конфликте на Украине
или в других странах, будут строго наказаны по закону.
"Ребят, которые у нас служат, с удовольствием оставим у себя. Незачем им возвращаться в Сербию. Если они пожелают и напишут заявления, я думаю, что мы сможем решить вопрос, чтобы выдать им паспорт гражданина РФ. Пускай живут - они за эту землю кровью заплатили. Я считаю, что это честным будет", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Крым 24".
Балицкий сообщил, что около 150 добровольцев каждый месяц хотят попасть в батальон Судоплатова. Подразделение было основано в честь легендарного советского разведчика Павла Судоплатова, прославившегося борьбой с украинскими националистами в годы Великой Отечественной войны.
Запад руками украинцев воюет против России, заявил сербский доброволец