https://ria.ru/20230306/serby-1856089327.html

Балицкий пообещал гражданство воюющим на стороне России сербам

Балицкий пообещал гражданство воюющим на стороне России сербам - РИА Новости, 06.03.2023

Балицкий пообещал гражданство воюющим на стороне России сербам

Сербы, воюющие в добровольческих отрядах на стороне России, смогут получить паспорта РФ, они кровью заплатили за эту землю, заявил врио губернатора Запорожской... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T11:43

2023-03-06T11:43

2023-03-06T11:43

специальная военная операция на украине

россия

сербия

евгений балицкий

безопасность

запорожская область

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833289479_0:87:3141:1854_1920x0_80_0_0_79ce5bcdf2fe662d1ff70f0797fea584.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Сербы, воюющие в добровольческих отрядах на стороне России, смогут получить паспорта РФ, они кровью заплатили за эту землю, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. В прошлом году президент Сербии Александр Вучич заявил, что граждане страны, которые отправятся за границу для участия в вооруженном конфликте на Украине или в других странах, будут строго наказаны по закону. "Ребят, которые у нас служат, с удовольствием оставим у себя. Незачем им возвращаться в Сербию. Если они пожелают и напишут заявления, я думаю, что мы сможем решить вопрос, чтобы выдать им паспорт гражданина РФ. Пускай живут - они за эту землю кровью заплатили. Я считаю, что это честным будет", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Крым 24". Балицкий сообщил, что около 150 добровольцев каждый месяц хотят попасть в батальон Судоплатова. Подразделение было основано в честь легендарного советского разведчика Павла Судоплатова, прославившегося борьбой с украинскими националистами в годы Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20230117/ukraina-1845411446.html

россия

сербия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сербия, евгений балицкий, безопасность, запорожская область, ситуация в днр и лнр