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Сербия четко придерживается военного нейтралитета, заявил глава Минтруда - РИА Новости, 06.03.2023
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17:11 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/serbiya-1856192498.html
Сербия четко придерживается военного нейтралитета, заявил глава Минтруда
Сербия четко придерживается военного нейтралитета, заявил глава Минтруда - РИА Новости, 06.03.2023
Сербия четко придерживается военного нейтралитета, заявил глава Минтруда
Сербия четко придерживается позиции военного нейтралитета и выступает за диалог, мир и стабильность, заявил министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Никола РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T17:11
2023-03-06T17:11
в мире
сербия
никола селакович
боевое братство
белград (город)
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БЕЛГРАД, 6 мар – РИА Новости. Сербия четко придерживается позиции военного нейтралитета и выступает за диалог, мир и стабильность, заявил министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Никола Селакович. В Сербии 6-9 марта проходит 30-й конгресс Всемирной федерации ветеранов, в нем участвуют представители ветеранских объединений из 38 государств, включая делегацию всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство". Соорганизатором выступило объединение ветеранов Народно-освободительных войн Сербии (СУБНОР). "Сербия создана в борьбе, и все мы – потомки ветеранов. Сейчас, когда все больше подчеркиваются различия, Сербия четко придерживается военного нейтралитета и вкладывает большие усилия в продвижении диалога, мира и стабильности", - заявил Селакович журналистам перед началом мероприятия. Он подчеркнул, что "Сербия гордится тем, что всегда была на правильной стороне истории" и напомнил, что генеральная ассамблея Всемирной федерации ветеранов состоялась в Белграде в 1951 году. Сербские власти придерживаются военного нейтралитета согласно резолюции парламента от 2007 года. Официальный Белград при этом является участником программы "Партнерство ради мира".
https://ria.ru/20230306/serby-1856089327.html
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в мире, сербия, никола селакович, боевое братство, белград (город)
В мире, Сербия, Никола Селакович, Боевое братство, Белград (город)
Сербия четко придерживается военного нейтралитета, заявил глава Минтруда

Глава Минтруда Селакович: Сербия четко придерживается военного нейтралитета

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкГосударственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве
Государственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Государственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 6 мар – РИА Новости. Сербия четко придерживается позиции военного нейтралитета и выступает за диалог, мир и стабильность, заявил министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Никола Селакович.
В Сербии 6-9 марта проходит 30-й конгресс Всемирной федерации ветеранов, в нем участвуют представители ветеранских объединений из 38 государств, включая делегацию всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство". Соорганизатором выступило объединение ветеранов Народно-освободительных войн Сербии (СУБНОР).
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Вчера, 11:43
"Сербия создана в борьбе, и все мы – потомки ветеранов. Сейчас, когда все больше подчеркиваются различия, Сербия четко придерживается военного нейтралитета и вкладывает большие усилия в продвижении диалога, мира и стабильности", - заявил Селакович журналистам перед началом мероприятия.
Он подчеркнул, что "Сербия гордится тем, что всегда была на правильной стороне истории" и напомнил, что генеральная ассамблея Всемирной федерации ветеранов состоялась в Белграде в 1951 году. Сербские власти придерживаются военного нейтралитета согласно резолюции парламента от 2007 года. Официальный Белград при этом является участником программы "Партнерство ради мира".
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В миреСербияНикола СелаковичБоевое братствоБелград (город)
 
 
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