https://ria.ru/20230306/serbiya-1856192498.html
Сербия четко придерживается военного нейтралитета, заявил глава Минтруда
Сербия четко придерживается военного нейтралитета, заявил глава Минтруда - РИА Новости, 06.03.2023
Сербия четко придерживается военного нейтралитета, заявил глава Минтруда
Сербия четко придерживается позиции военного нейтралитета и выступает за диалог, мир и стабильность, заявил министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Никола РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T17:11
2023-03-06T17:11
2023-03-06T17:11
в мире
сербия
никола селакович
боевое братство
белград (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751608646_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_3673738c4a530155a3c0dcff9064a62d.jpg
БЕЛГРАД, 6 мар – РИА Новости. Сербия четко придерживается позиции военного нейтралитета и выступает за диалог, мир и стабильность, заявил министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Никола Селакович. В Сербии 6-9 марта проходит 30-й конгресс Всемирной федерации ветеранов, в нем участвуют представители ветеранских объединений из 38 государств, включая делегацию всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство". Соорганизатором выступило объединение ветеранов Народно-освободительных войн Сербии (СУБНОР). "Сербия создана в борьбе, и все мы – потомки ветеранов. Сейчас, когда все больше подчеркиваются различия, Сербия четко придерживается военного нейтралитета и вкладывает большие усилия в продвижении диалога, мира и стабильности", - заявил Селакович журналистам перед началом мероприятия. Он подчеркнул, что "Сербия гордится тем, что всегда была на правильной стороне истории" и напомнил, что генеральная ассамблея Всемирной федерации ветеранов состоялась в Белграде в 1951 году. Сербские власти придерживаются военного нейтралитета согласно резолюции парламента от 2007 года. Официальный Белград при этом является участником программы "Партнерство ради мира".
https://ria.ru/20230306/serby-1856089327.html
https://ria.ru/20230305/serbiya-1855948190.html
сербия
белград (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751608646_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_82d7c3ad67904048b82855f6503b156e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, никола селакович, боевое братство, белград (город)
В мире, Сербия, Никола Селакович, Боевое братство, Белград (город)
Сербия четко придерживается военного нейтралитета, заявил глава Минтруда
Глава Минтруда Селакович: Сербия четко придерживается военного нейтралитета