https://ria.ru/20230306/serbiya-1856192498.html

Сербия четко придерживается военного нейтралитета, заявил глава Минтруда

Сербия четко придерживается военного нейтралитета, заявил глава Минтруда - РИА Новости, 06.03.2023

Сербия четко придерживается военного нейтралитета, заявил глава Минтруда

Сербия четко придерживается позиции военного нейтралитета и выступает за диалог, мир и стабильность, заявил министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Никола РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T17:11

2023-03-06T17:11

2023-03-06T17:11

в мире

сербия

никола селакович

боевое братство

белград (город)

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БЕЛГРАД, 6 мар – РИА Новости. Сербия четко придерживается позиции военного нейтралитета и выступает за диалог, мир и стабильность, заявил министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Никола Селакович. В Сербии 6-9 марта проходит 30-й конгресс Всемирной федерации ветеранов, в нем участвуют представители ветеранских объединений из 38 государств, включая делегацию всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство". Соорганизатором выступило объединение ветеранов Народно-освободительных войн Сербии (СУБНОР). "Сербия создана в борьбе, и все мы – потомки ветеранов. Сейчас, когда все больше подчеркиваются различия, Сербия четко придерживается военного нейтралитета и вкладывает большие усилия в продвижении диалога, мира и стабильности", - заявил Селакович журналистам перед началом мероприятия. Он подчеркнул, что "Сербия гордится тем, что всегда была на правильной стороне истории" и напомнил, что генеральная ассамблея Всемирной федерации ветеранов состоялась в Белграде в 1951 году. Сербские власти придерживаются военного нейтралитета согласно резолюции парламента от 2007 года. Официальный Белград при этом является участником программы "Партнерство ради мира".

https://ria.ru/20230306/serby-1856089327.html

https://ria.ru/20230305/serbiya-1855948190.html

сербия

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в мире, сербия, никола селакович, боевое братство, белград (город)