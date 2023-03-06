https://ria.ru/20230306/sdelka-1856239503.html

В ООН выразили надежду на продление зерновой сделки

В ООН выразили надежду на продление зерновой сделки - РИА Новости, 06.03.2023

В ООН выразили надежду на продление зерновой сделки

ООН хочет видеть продление "продуктовой сделки", истекающей 18 марта, переговоры ведутся, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T20:42

2023-03-06T20:42

2023-03-06T20:42

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зерновая сделка

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ООН, 6 мар - РИА Новости. ООН хочет видеть продление "продуктовой сделки", истекающей 18 марта, переговоры ведутся, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. "Мы продолжаем вести дискуссии со всеми заинтересованными сторонами. Генсек хочет видеть продолжение этой сделки, она крайне важна", - сказал Дюжаррик. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20230306/turtsiya-1856057195.html

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