https://ria.ru/20230306/sanktsii-1856253785.html

В США не объяснили отсутствие Евтушенкова и Батуриной в санкционных списках

В США не объяснили отсутствие Евтушенкова и Батуриной в санкционных списках - РИА Новости, 06.03.2023

В США не объяснили отсутствие Евтушенкова и Батуриной в санкционных списках

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась объяснять, почему американские санкции обошли стороной российских предпринимателей Владимира Евтушенкова и РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T23:32

2023-03-06T23:32

2023-03-06T23:34

в мире

сша

владимир евтушенков

елена батурина

джо байден

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ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась объяснять, почему американские санкции обошли стороной российских предпринимателей Владимира Евтушенкова и Елену Батурину, которые якобы имели деловые связи с сыном президента США Хантером Байденом. На прошлой неделе прореспубликанский таблоид New York Post утверждал со ссылкой на неназванные источники, что Евтушенков и Батурина не только контактировали с Хантером Байденом на предмет покупки коммерческой недвижимости в США, но и обедали с его отцом Джо Байденом, который в те годы занимал пост американского вице-президента. "Я просто не высказываюсь отсюда на какие-либо темы, имеющие отношения к его (Байдена) сыну", - ответила Жан-Пьер журналисту, которого интересовало, почему Евтушенкова и Батуриной нет в санкционных списках. "Что касается любых санкций, я не высказываюсь о каких-либо конкретных физических лицах из России", - добавила она. Все вопросы касательно президентского сына, который известен своим разгульным образом жизни и подозревается политическими противниками его отца в" торговле влиянием", пресс-секретарь Белого дома переадресовала семье. Байден настаивает, что его сын не совершал ничего предосудительного, а сам он не имеет никакого отношения к его предпринимательской деятельности.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230305/prodazha-1856031210.html

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854162596.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, владимир евтушенков, елена батурина, джо байден