https://ria.ru/20230306/sanktsii-1856253785.html
В США не объяснили отсутствие Евтушенкова и Батуриной в санкционных списках
В США не объяснили отсутствие Евтушенкова и Батуриной в санкционных списках - РИА Новости, 06.03.2023
В США не объяснили отсутствие Евтушенкова и Батуриной в санкционных списках
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась объяснять, почему американские санкции обошли стороной российских предпринимателей Владимира Евтушенкова и РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T23:32
2023-03-06T23:32
2023-03-06T23:34
в мире
сша
владимир евтушенков
елена батурина
джо байден
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ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась объяснять, почему американские санкции обошли стороной российских предпринимателей Владимира Евтушенкова и Елену Батурину, которые якобы имели деловые связи с сыном президента США Хантером Байденом. На прошлой неделе прореспубликанский таблоид New York Post утверждал со ссылкой на неназванные источники, что Евтушенков и Батурина не только контактировали с Хантером Байденом на предмет покупки коммерческой недвижимости в США, но и обедали с его отцом Джо Байденом, который в те годы занимал пост американского вице-президента. "Я просто не высказываюсь отсюда на какие-либо темы, имеющие отношения к его (Байдена) сыну", - ответила Жан-Пьер журналисту, которого интересовало, почему Евтушенкова и Батуриной нет в санкционных списках. "Что касается любых санкций, я не высказываюсь о каких-либо конкретных физических лицах из России", - добавила она. Все вопросы касательно президентского сына, который известен своим разгульным образом жизни и подозревается политическими противниками его отца в" торговле влиянием", пресс-секретарь Белого дома переадресовала семье. Байден настаивает, что его сын не совершал ничего предосудительного, а сам он не имеет никакого отношения к его предпринимательской деятельности.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230305/prodazha-1856031210.html
https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854162596.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, владимир евтушенков, елена батурина, джо байден
В мире, США, Владимир Евтушенков, Елена Батурина, Джо Байден
В США не объяснили отсутствие Евтушенкова и Батуриной в санкционных списках
Белый дом отказался объяснять, почему Евтушенкова и Батуриной нет в санкционных списках
ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась объяснять, почему американские санкции обошли стороной российских предпринимателей Владимира Евтушенкова и Елену Батурину, которые якобы имели деловые связи с сыном президента США Хантером Байденом.
На прошлой неделе прореспубликанский таблоид New York Post утверждал со ссылкой на неназванные источники, что Евтушенков и Батурина
не только контактировали с Хантером Байденом на предмет покупки коммерческой недвижимости в США, но и обедали с его отцом Джо Байденом
, который в те годы занимал пост американского вице-президента.
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"Я просто не высказываюсь отсюда на какие-либо темы, имеющие отношения к его (Байдена) сыну", - ответила Жан-Пьер журналисту, которого интересовало, почему Евтушенкова
и Батуриной нет в санкционных списках.
"Что касается любых санкций, я не высказываюсь о каких-либо конкретных физических лицах из России", - добавила она.
Все вопросы касательно президентского сына, который известен своим разгульным образом жизни и подозревается политическими противниками его отца в" торговле влиянием", пресс-секретарь Белого дома переадресовала семье.
Байден настаивает, что его сын не совершал ничего предосудительного, а сам он не имеет никакого отношения к его предпринимательской деятельности.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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