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Тиньков заявил, что против него не должны были вводить санкции - РИА Новости, 06.03.2023
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17:56 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/sanktsii-1856207664.html
Тиньков заявил, что против него не должны были вводить санкции
Тиньков заявил, что против него не должны были вводить санкции - РИА Новости, 06.03.2023
Тиньков заявил, что против него не должны были вводить санкции
Предприниматель, основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков, числящийся в санкционном списке Великобритании, заявил, что никогда не должен был попадать под... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T17:56
2023-03-06T17:56
великобритания
олег тиньков
россия
тинькофф. кредитные системы
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Предприниматель, основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков, числящийся в санкционном списке Великобритании, заявил, что никогда не должен был попадать под санкции. "Я никогда не должен был попадать под санкции, но я понимаю, что в трудных ситуациях могут быть допущены ошибки. Надеюсь, что теперь мы сможем исправить совершенную ошибку", - написал Тиньков на своей странице в соцсети Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская организация). В начале марта агентство Блумберг сообщило, что Тиньков обратился в МИД Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка этой страны. При этом, по словам предпринимателя из заявления, снятие с его санкций "было бы справедливым". Министерство иностранных дел Великобритании в ответ на соответствующий запрос Блумберга заявило, что не комментирует индивидуальные санкции, и что каждое физическое или юридическое лицо, попавшее под санкции, имеет право оспорить свое решение, для чего существует четкий юридический путь. В марте 2022 года британский МИД внес Тинькова в санкционный список, заморозив его активы в Соединенном Королевстве и запретив въезд в страну. Впоследствии санкции расширились - власти страны, в частности, запретили заходить в свои порты судам, которые находятся во владении либо под контролем Тинькова. В ноябре Тиньков сообщил, что "принял решение отказаться от российского гражданства" и прикрепил фото справки о выходе из гражданства, датированной 26 октября. Позднее этот пост был удален, этот факт бизнесмен назвал "загадочным". "Тинькофф банк" входит в TCS Group. Это первый российский банк, который полностью отказался от отделений. Холдинг "Интеррос" весной приобрел долю Тинькова в размере 35% акций в группе "Тинькофф" (TCS Group).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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великобритания, олег тиньков, россия, тинькофф. кредитные системы, интеррос
Великобритания, Олег Тиньков, Россия, Тинькофф. Кредитные Системы, Интеррос
Тиньков заявил, что против него не должны были вводить санкции

Предприниматель Олег Тиньков заявил, что никогда не должен был попасть под санкции

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОлег Тиньков
Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Олег Тиньков . Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Предприниматель, основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков, числящийся в санкционном списке Великобритании, заявил, что никогда не должен был попадать под санкции.
"Я никогда не должен был попадать под санкции, но я понимаю, что в трудных ситуациях могут быть допущены ошибки. Надеюсь, что теперь мы сможем исправить совершенную ошибку", - написал Тиньков на своей странице в соцсети Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская организация).
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В начале марта агентство Блумберг сообщило, что Тиньков обратился в МИД Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка этой страны. При этом, по словам предпринимателя из заявления, снятие с его санкций "было бы справедливым". Министерство иностранных дел Великобритании в ответ на соответствующий запрос Блумберга заявило, что не комментирует индивидуальные санкции, и что каждое физическое или юридическое лицо, попавшее под санкции, имеет право оспорить свое решение, для чего существует четкий юридический путь.
В марте 2022 года британский МИД внес Тинькова в санкционный список, заморозив его активы в Соединенном Королевстве и запретив въезд в страну. Впоследствии санкции расширились - власти страны, в частности, запретили заходить в свои порты судам, которые находятся во владении либо под контролем Тинькова.
В ноябре Тиньков сообщил, что "принял решение отказаться от российского гражданства" и прикрепил фото справки о выходе из гражданства, датированной 26 октября. Позднее этот пост был удален, этот факт бизнесмен назвал "загадочным".
"Тинькофф банк" входит в TCS Group. Это первый российский банк, который полностью отказался от отделений. Холдинг "Интеррос" весной приобрел долю Тинькова в размере 35% акций в группе "Тинькофф" (TCS Group).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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