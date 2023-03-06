https://ria.ru/20230306/sanktsii-1856207664.html

Тиньков заявил, что против него не должны были вводить санкции

Тиньков заявил, что против него не должны были вводить санкции - РИА Новости, 06.03.2023

Тиньков заявил, что против него не должны были вводить санкции

Предприниматель, основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков, числящийся в санкционном списке Великобритании, заявил, что никогда не должен был попадать под... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T17:56

2023-03-06T17:56

2023-03-06T17:56

великобритания

олег тиньков

россия

тинькофф. кредитные системы

интеррос

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Предприниматель, основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков, числящийся в санкционном списке Великобритании, заявил, что никогда не должен был попадать под санкции. "Я никогда не должен был попадать под санкции, но я понимаю, что в трудных ситуациях могут быть допущены ошибки. Надеюсь, что теперь мы сможем исправить совершенную ошибку", - написал Тиньков на своей странице в соцсети Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская организация). В начале марта агентство Блумберг сообщило, что Тиньков обратился в МИД Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка этой страны. При этом, по словам предпринимателя из заявления, снятие с его санкций "было бы справедливым". Министерство иностранных дел Великобритании в ответ на соответствующий запрос Блумберга заявило, что не комментирует индивидуальные санкции, и что каждое физическое или юридическое лицо, попавшее под санкции, имеет право оспорить свое решение, для чего существует четкий юридический путь. В марте 2022 года британский МИД внес Тинькова в санкционный список, заморозив его активы в Соединенном Королевстве и запретив въезд в страну. Впоследствии санкции расширились - власти страны, в частности, запретили заходить в свои порты судам, которые находятся во владении либо под контролем Тинькова. В ноябре Тиньков сообщил, что "принял решение отказаться от российского гражданства" и прикрепил фото справки о выходе из гражданства, датированной 26 октября. Позднее этот пост был удален, этот факт бизнесмен назвал "загадочным". "Тинькофф банк" входит в TCS Group. Это первый российский банк, который полностью отказался от отделений. Холдинг "Интеррос" весной приобрел долю Тинькова в размере 35% акций в группе "Тинькофф" (TCS Group).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221101/grazhdanstvo-1828391953.html

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великобритания, олег тиньков, россия, тинькофф. кредитные системы, интеррос