https://ria.ru/20230306/sanktsii-1856123899.html

СМИ: в Нидерландах расследуют возможные нарушения санкций против России

СМИ: в Нидерландах расследуют возможные нарушения санкций против России - РИА Новости, 06.03.2023

СМИ: в Нидерландах расследуют возможные нарушения санкций против России

Прокуратура Нидерландов возбудила 45 уголовных дел в отношении компаний и частных лиц, которые подозреваются в нарушении антироссийских санкций ЕС, введенных с... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T13:46

2023-03-06T13:46

2023-03-06T13:46

россия

нидерланды

украина

евросоюз

санкции в отношении россии

санкции

в мире

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ПАРИЖ, 6 мар - РИА Новости. Прокуратура Нидерландов возбудила 45 уголовных дел в отношении компаний и частных лиц, которые подозреваются в нарушении антироссийских санкций ЕС, введенных с февраля 2022 года, сообщает RTL Nieuws. Отмечается, что на конец 2022 года на рассмотрении голландской прокуратуры находились 27 дел из-за обхода санкций против РФ, однако к настоящему моменту их число выросло до 45. По данным телеканала, 29 из 45 расследований связаны с нарушениями санкций на импорт и экспорт продукции. Другие уголовные дела касаются финансовых ограничений. Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) сообщила о задержании 27 сентября 55-летнего мужчины по подозрению в поставках в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях, в нарушение санкций ЕС против РФ. По словам представителя ведомства, мужчина имеет два гражданства: России и Нидерландов. По данным СМИ, задержанный мужчина Дмитрий К. обвиняется в попытках продать в РФ подпадающую под санкции продукцию, в том числе микрочипы, на 2 миллиона евро. С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил десять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции, из-за российской спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20230303/zapad-1855590078.html

https://ria.ru/20230304/swift-1855811385.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, нидерланды, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, в мире