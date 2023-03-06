https://ria.ru/20230306/sanktsii-1856123899.html
СМИ: в Нидерландах расследуют возможные нарушения санкций против России
СМИ: в Нидерландах расследуют возможные нарушения санкций против России - РИА Новости, 06.03.2023
СМИ: в Нидерландах расследуют возможные нарушения санкций против России
Прокуратура Нидерландов возбудила 45 уголовных дел в отношении компаний и частных лиц, которые подозреваются в нарушении антироссийских санкций ЕС, введенных с... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T13:46
2023-03-06T13:46
2023-03-06T13:46
россия
нидерланды
украина
евросоюз
санкции в отношении россии
санкции
в мире
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ПАРИЖ, 6 мар - РИА Новости. Прокуратура Нидерландов возбудила 45 уголовных дел в отношении компаний и частных лиц, которые подозреваются в нарушении антироссийских санкций ЕС, введенных с февраля 2022 года, сообщает RTL Nieuws. Отмечается, что на конец 2022 года на рассмотрении голландской прокуратуры находились 27 дел из-за обхода санкций против РФ, однако к настоящему моменту их число выросло до 45. По данным телеканала, 29 из 45 расследований связаны с нарушениями санкций на импорт и экспорт продукции. Другие уголовные дела касаются финансовых ограничений. Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) сообщила о задержании 27 сентября 55-летнего мужчины по подозрению в поставках в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях, в нарушение санкций ЕС против РФ. По словам представителя ведомства, мужчина имеет два гражданства: России и Нидерландов. По данным СМИ, задержанный мужчина Дмитрий К. обвиняется в попытках продать в РФ подпадающую под санкции продукцию, в том числе микрочипы, на 2 миллиона евро. С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил десять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции, из-за российской спецоперации на Украине.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нидерланды, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, в мире
Россия, Нидерланды, Украина, Евросоюз, Санкции в отношении России, Санкции, В мире
СМИ: в Нидерландах расследуют возможные нарушения санкций против России
RTL Nieuws: в Нидерландах расследуют 45 возможных случаев нарушения санкций против России