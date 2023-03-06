https://ria.ru/20230306/samolety-1856125983.html

Российские силы за сутки сбили два украинских самолета Су-27 и МиГ-29

Российские силы за сутки сбили два украинских самолета Су-27 и МиГ-29 - РИА Новости, 06.03.2023

Российские силы за сутки сбили два украинских самолета Су-27 и МиГ-29

Российские истребители и средства ПВО уничтожили два украинских самолета МиГ-29 и Су-27, а также вертолет Ми-8 и девять беспилотников, сообщило в понедельник... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T13:53

2023-03-06T13:53

2023-03-06T13:59

специальная военная операция на украине

су-27

миг-29

ми-8 амтш

россия

в мире

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российские истребители и средства ПВО уничтожили два украинских самолета МиГ-29 и Су-27, а также вертолет Ми-8 и девять беспилотников, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Трудооленовка Запорожской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой народной республики сбит украинский вертолет Ми-8. Средствами противовоздушной обороны в районе города Красноармейск Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Также за сутки перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" и уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов, Берестовое Харьковской области, Кармазиновка Луганской народной республики, Благодатное, Новоандреевка, Кирилловка, Верхенторецкое Донецкой народной республики, Чубаревка, Магедово Запорожской области и Лесное Сумской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 396 самолетов, 217 вертолетов, 3345 беспилотных летательных аппаратов, 410 зенитных ракетных комплексов, 8192 танка и других боевых бронированных машин, 1054 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4284 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8771 единица специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230306/ekipirovka-1856072132.html

https://ria.ru/20230306/marshal-1856097382.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

су-27, миг-29, ми-8 амтш, россия, в мире