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Российские силы за сутки сбили два украинских самолета Су-27 и МиГ-29 - РИА Новости, 06.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:53 06.03.2023 (обновлено: 13:59 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/samolety-1856125983.html
Российские силы за сутки сбили два украинских самолета Су-27 и МиГ-29
Российские силы за сутки сбили два украинских самолета Су-27 и МиГ-29 - РИА Новости, 06.03.2023
Российские силы за сутки сбили два украинских самолета Су-27 и МиГ-29
Российские истребители и средства ПВО уничтожили два украинских самолета МиГ-29 и Су-27, а также вертолет Ми-8 и девять беспилотников, сообщило в понедельник... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T13:53
2023-03-06T13:59
специальная военная операция на украине
су-27
миг-29
ми-8 амтш
россия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российские истребители и средства ПВО уничтожили два украинских самолета МиГ-29 и Су-27, а также вертолет Ми-8 и девять беспилотников, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Трудооленовка Запорожской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой народной республики сбит украинский вертолет Ми-8. Средствами противовоздушной обороны в районе города Красноармейск Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Также за сутки перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" и уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов, Берестовое Харьковской области, Кармазиновка Луганской народной республики, Благодатное, Новоандреевка, Кирилловка, Верхенторецкое Донецкой народной республики, Чубаревка, Магедово Запорожской области и Лесное Сумской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 396 самолетов, 217 вертолетов, 3345 беспилотных летательных аппаратов, 410 зенитных ракетных комплексов, 8192 танка и других боевых бронированных машин, 1054 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4284 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8771 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230306/ekipirovka-1856072132.html
https://ria.ru/20230306/marshal-1856097382.html
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су-27, миг-29, ми-8 амтш, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Су-27, МиГ-29, Ми-8 АМТШ, Россия, В мире
Российские силы за сутки сбили два украинских самолета Су-27 и МиГ-29

Российские силы за сутки сбили два украинских самолета Су-27 и МиГ-29 и вертолет Ми-8

© Фото : Tech. Sgt. Charles VaughnУкраинский истребитель Су-27
Украинский истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© Фото : Tech. Sgt. Charles Vaughn
Украинский истребитель Су-27. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российские истребители и средства ПВО уничтожили два украинских самолета МиГ-29 и Су-27, а также вертолет Ми-8 и девять беспилотников, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Трудооленовка Запорожской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой народной республики сбит украинский вертолет Ми-8. Средствами противовоздушной обороны в районе города Красноармейск Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Также за сутки перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" и уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов, Берестовое Харьковской области, Кармазиновка Луганской народной республики, Благодатное, Новоандреевка, Кирилловка, Верхенторецкое Донецкой народной республики, Чубаревка, Магедово Запорожской области и Лесное Сумской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 396 самолетов, 217 вертолетов, 3345 беспилотных летательных аппаратов, 410 зенитных ракетных комплексов, 8192 танка и других боевых бронированных машин, 1054 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4284 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8771 единица специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеСу-27МиГ-29Ми-8 АМТШРоссияВ мире
 
 
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