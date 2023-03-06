Российские силы за сутки сбили два украинских самолета Су-27 и МиГ-29
Российские силы за сутки сбили два украинских самолета Су-27 и МиГ-29 и вертолет Ми-8
Украинский истребитель Су-27. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российские истребители и средства ПВО уничтожили два украинских самолета МиГ-29 и Су-27, а также вертолет Ми-8 и девять беспилотников, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Трудооленовка Запорожской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой народной республики сбит украинский вертолет Ми-8. Средствами противовоздушной обороны в районе города Красноармейск Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Также за сутки перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" и уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов, Берестовое Харьковской области, Кармазиновка Луганской народной республики, Благодатное, Новоандреевка, Кирилловка, Верхенторецкое Донецкой народной республики, Чубаревка, Магедово Запорожской области и Лесное Сумской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 396 самолетов, 217 вертолетов, 3345 беспилотных летательных аппаратов, 410 зенитных ракетных комплексов, 8192 танка и других боевых бронированных машин, 1054 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4284 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8771 единица специальной военной автомобильной техники.