https://ria.ru/20230306/rybaki-1856061675.html
В Сахалинской области спасли 41 рыбака с оторвавшейся льдины
В Сахалинской области спасли 41 рыбака с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 06.03.2023
В Сахалинской области спасли 41 рыбака с оторвавшейся льдины
На Сахалине успешно завершилась операция по спасению рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T09:49
2023-03-06T09:49
2023-03-06T11:45
хорошие новости
происшествия
сахалинская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. На Сахалине успешно завершилась операция по спасению рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. ЧП произошло накануне в районе села Лесное в Долинском районе: оторвалась льдина, на которой находились десятки рыбаков и несколько снегоходов. Для спасения направили Ми-8. В первый день спасатели эвакуировали 18 любителей зимней рыбалки.По информации агентства, вертолет завершил дополнительный облет и направился в пункт постоянной дислокации.
https://ria.ru/20230303/operatsiya-1855651414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сахалинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Хорошие новости, Происшествия, Сахалинская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
В Сахалинской области спасли 41 рыбака с оторвавшейся льдины
В Сахалинской области спасатели на Ми-8 эвакуировали 41 рыбака с оторвавшейся льдины