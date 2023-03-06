https://ria.ru/20230306/rybaki-1856061675.html

В Сахалинской области спасли 41 рыбака с оторвавшейся льдины

В Сахалинской области спасли 41 рыбака с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 06.03.2023

В Сахалинской области спасли 41 рыбака с оторвавшейся льдины

На Сахалине успешно завершилась операция по спасению рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T09:49

2023-03-06T09:49

2023-03-06T11:45

хорошие новости

происшествия

сахалинская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. На Сахалине успешно завершилась операция по спасению рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. ЧП произошло накануне в районе села Лесное в Долинском районе: оторвалась льдина, на которой находились десятки рыбаков и несколько снегоходов. Для спасения направили Ми-8. В первый день спасатели эвакуировали 18 любителей зимней рыбалки.По информации агентства, вертолет завершил дополнительный облет и направился в пункт постоянной дислокации.

https://ria.ru/20230303/operatsiya-1855651414.html

сахалинская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

происшествия, сахалинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш