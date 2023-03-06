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В Сахалинской области спасли 41 рыбака с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 06.03.2023
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09:49 06.03.2023 (обновлено: 11:45 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/rybaki-1856061675.html
В Сахалинской области спасли 41 рыбака с оторвавшейся льдины
В Сахалинской области спасли 41 рыбака с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 06.03.2023
В Сахалинской области спасли 41 рыбака с оторвавшейся льдины
На Сахалине успешно завершилась операция по спасению рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T09:49
2023-03-06T11:45
хорошие новости
происшествия
сахалинская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. На Сахалине успешно завершилась операция по спасению рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. ЧП произошло накануне в районе села Лесное в Долинском районе: оторвалась льдина, на которой находились десятки рыбаков и несколько снегоходов. Для спасения направили Ми-8. В первый день спасатели эвакуировали 18 любителей зимней рыбалки.По информации агентства, вертолет завершил дополнительный облет и направился в пункт постоянной дислокации.
https://ria.ru/20230303/operatsiya-1855651414.html
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происшествия, сахалинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Хорошие новости, Происшествия, Сахалинская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
В Сахалинской области спасли 41 рыбака с оторвавшейся льдины

В Сахалинской области спасатели на Ми-8 эвакуировали 41 рыбака с оторвавшейся льдины

© Фото : Главное управление МЧС России по Сахалинской областиОперация по эвакуации рыбаков, оказавшихся на оторвавшейся в Сахалинской области льдине
Операция по эвакуации рыбаков, оказавшихся на оторвавшейся в Сахалинской области льдине - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© Фото : Главное управление МЧС России по Сахалинской области
Операция по эвакуации рыбаков, оказавшихся на оторвавшейся в Сахалинской области льдине
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. На Сахалине успешно завершилась операция по спасению рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
«
"Обследовано все побережье. Еще одного рыбака эвакуировали сотрудники МЧС с оторвавшейся льдины. Все люди доставлены на берег. Всего спасен 41 человек", — сказал собеседник агентства.
ЧП произошло накануне в районе села Лесное в Долинском районе: оторвалась льдина, на которой находились десятки рыбаков и несколько снегоходов.
Для спасения направили Ми-8. В первый день спасатели эвакуировали 18 любителей зимней рыбалки.
По информации агентства, вертолет завершил дополнительный облет и направился в пункт постоянной дислокации.
Операция прошла в Донецком территориальном клиническом медицинском объединении
В Донбассе врачи спасли пациента, проведя сложную операцию в бронежилетах
3 марта, 15:30
 
Хорошие новостиПроисшествияСахалинская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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