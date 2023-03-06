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В Сахалинской области эвакуировали 40 рыбаков с отколовшейся льдины - РИА Новости, 06.03.2023
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08:14 06.03.2023 (обновлено: 08:18 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/rybaki-1856050495.html
В Сахалинской области эвакуировали 40 рыбаков с отколовшейся льдины
В Сахалинской области эвакуировали 40 рыбаков с отколовшейся льдины - РИА Новости, 06.03.2023
В Сахалинской области эвакуировали 40 рыбаков с отколовшейся льдины
Спасатели на вертолете Ми-8 эвакуировали на берег 40 рыбаков в Сахалинской области, оказавшихся на отколовшейся льдине в сложных погодных условиях, сообщили РИА РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T08:14
2023-03-06T08:18
сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
происшествия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Спасатели на вертолете Ми-8 эвакуировали на берег 40 рыбаков в Сахалинской области, оказавшихся на отколовшейся льдине в сложных погодных условиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее в ведомстве отмечали, что льдину с рыбаками оторвало в районе села Лесное в Сахалинской области. Для спасения рыбаков был направлен вертолет Ми-8, на льдине могут находиться порядка 50 человек."Сотрудники МЧС России с помощью вертолета Ми-8 эвакуировали на берег 40 рыбаков в районе села Лесное Сахалинской области. Работы продолжаются. Спасательная операция на Сахалине проводится на удалении 1,5-2 километров от линии отрыва, в сложных погодных условиях, при сильном ветре", - сказал собеседник агентства.
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сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, происшествия
Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Происшествия
В Сахалинской области эвакуировали 40 рыбаков с отколовшейся льдины

В Сахалинской области спасатели на Ми-8 эвакуировали 40 рыбаков с отколовшейся льдины

© Фото : ГУ МЧС по Республике ХакасияВертолет МИ-8 МЧС России
Вертолет МИ-8 МЧС России - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© Фото : ГУ МЧС по Республике Хакасия
Вертолет МИ-8 МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Спасатели на вертолете Ми-8 эвакуировали на берег 40 рыбаков в Сахалинской области, оказавшихся на отколовшейся льдине в сложных погодных условиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в ведомстве отмечали, что льдину с рыбаками оторвало в районе села Лесное в Сахалинской области. Для спасения рыбаков был направлен вертолет Ми-8, на льдине могут находиться порядка 50 человек.
"Сотрудники МЧС России с помощью вертолета Ми-8 эвакуировали на берег 40 рыбаков в районе села Лесное Сахалинской области. Работы продолжаются. Спасательная операция на Сахалине проводится на удалении 1,5-2 километров от линии отрыва, в сложных погодных условиях, при сильном ветре", - сказал собеседник агентства.
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Сахалинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШПроисшествия
 
 
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