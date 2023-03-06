https://ria.ru/20230306/rybaki-1856050495.html

В Сахалинской области эвакуировали 40 рыбаков с отколовшейся льдины

В Сахалинской области эвакуировали 40 рыбаков с отколовшейся льдины - РИА Новости, 06.03.2023

В Сахалинской области эвакуировали 40 рыбаков с отколовшейся льдины

Спасатели на вертолете Ми-8 эвакуировали на берег 40 рыбаков в Сахалинской области, оказавшихся на отколовшейся льдине в сложных погодных условиях, сообщили РИА РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T08:14

2023-03-06T08:14

2023-03-06T08:18

сахалинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

происшествия

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Спасатели на вертолете Ми-8 эвакуировали на берег 40 рыбаков в Сахалинской области, оказавшихся на отколовшейся льдине в сложных погодных условиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее в ведомстве отмечали, что льдину с рыбаками оторвало в районе села Лесное в Сахалинской области. Для спасения рыбаков был направлен вертолет Ми-8, на льдине могут находиться порядка 50 человек."Сотрудники МЧС России с помощью вертолета Ми-8 эвакуировали на берег 40 рыбаков в районе села Лесное Сахалинской области. Работы продолжаются. Спасательная операция на Сахалине проводится на удалении 1,5-2 километров от линии отрыва, в сложных погодных условиях, при сильном ветре", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230305/pozhar-1855916844.html

сахалинская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, происшествия