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Для спасения рыбаков в Сахалинской области направили вертолет МЧС
Для спасения рыбаков в Сахалинской области направили вертолет МЧС - РИА Новости, 06.03.2023
Для спасения рыбаков в Сахалинской области направили вертолет МЧС
МЧС направило вертолет Ми-8 для спасения рыбаков в Сахалинской области, на льдине может находиться порядка 50 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T07:31
2023-03-06T07:31
2023-03-06T07:39
происшествия
сахалинская область
россия
лесной
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. МЧС направило вертолет Ми-8 для спасения рыбаков в Сахалинской области, на льдине может находиться порядка 50 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Как уточнили в МЧС, льдину с рыбаками оторвало в районе села Лесное в Сахалинской области. "На льдине может находиться порядка 50 человек и несколько снегоходов. В спасательной операции задействован вертолет Ми-8", - сказал собеседник агентства. На место также прибыла наземная группировка спасателей и сотрудники инспекции по маломерным судам, всего привлечено 14 человек и 11 единиц техники. Сообщение об отрыве льда с 18 рыбаками в Долинском районе поступило 5 марта в ЦУКС ГУМЧС России по Сахалинской области по системе 112. На место происшествия выехали местные спасатели и их коллеги из Южно-Сахалинска, а также медики, сотрудники МВД и ГИМС Долинского района. В воскресенье спасатели эвакуировали с оторвавшейся от берега льдины в Долинском районе 18 любителей зимней рыбалки.
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происшествия, сахалинская область, россия, лесной, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Сахалинская область, Россия, Лесной, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
Для спасения рыбаков в Сахалинской области направили вертолет МЧС
МЧС направило вертолет Ми-8 для спасения рыбаков в Сахалинской области