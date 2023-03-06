https://ria.ru/20230306/rybaki-1856047273.html

Для спасения рыбаков в Сахалинской области направили вертолет МЧС

Для спасения рыбаков в Сахалинской области направили вертолет МЧС - РИА Новости, 06.03.2023

Для спасения рыбаков в Сахалинской области направили вертолет МЧС

МЧС направило вертолет Ми-8 для спасения рыбаков в Сахалинской области, на льдине может находиться порядка 50 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T07:31

2023-03-06T07:31

2023-03-06T07:39

происшествия

сахалинская область

россия

лесной

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. МЧС направило вертолет Ми-8 для спасения рыбаков в Сахалинской области, на льдине может находиться порядка 50 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Как уточнили в МЧС, льдину с рыбаками оторвало в районе села Лесное в Сахалинской области. "На льдине может находиться порядка 50 человек и несколько снегоходов. В спасательной операции задействован вертолет Ми-8", - сказал собеседник агентства. На место также прибыла наземная группировка спасателей и сотрудники инспекции по маломерным судам, всего привлечено 14 человек и 11 единиц техники. Сообщение об отрыве льда с 18 рыбаками в Долинском районе поступило 5 марта в ЦУКС ГУМЧС России по Сахалинской области по системе 112. На место происшествия выехали местные спасатели и их коллеги из Южно-Сахалинска, а также медики, сотрудники МВД и ГИМС Долинского района. В воскресенье спасатели эвакуировали с оторвавшейся от берега льдины в Долинском районе 18 любителей зимней рыбалки.

https://ria.ru/20230303/baykal-1855739324.html

сахалинская область

россия

лесной

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происшествия, сахалинская область, россия, лесной, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш