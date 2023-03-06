https://ria.ru/20230306/royzman-1856057536.html

Ройзман* может предстать перед судом по делу о дискредитации ВС уже в марте

Ройзман* может предстать перед судом по делу о дискредитации ВС уже в марте - РИА Новости, 06.03.2023

Ройзман* может предстать перед судом по делу о дискредитации ВС уже в марте

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* (признан в РФ иноагентом) может предстать перед судом по уголовному делу о дискредитации ВС РФ в конце марта, сообщил... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T09:29

2023-03-06T09:29

2023-03-06T14:33

происшествия

россия

екатеринбург

евгений ройзман

алексей венедиктов (журналист)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар – РИА Новости. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* (признан в РФ иноагентом) может предстать перед судом по уголовному делу о дискредитации ВС РФ в конце марта, сообщил РИА Новости его адвокат Владислав Идамжапов в понедельник. "Эта информация (расследование уголовного дела Ройзмана* завершено) близка к правде. Прямо я не могу комментировать и оглашать, на какой стадии сейчас находится уголовное дело", – сказал собеседник агентства. "Вы можете позвонить мне примерно через дней десять, когда дело будет направлено к прокурору, там я могу дать развернутый комментарий по существу и что мы увидели в материалах дела, - добавил адвокат. - До этого момента приходится говорить с вами экивоками. Предположительно, рассмотрение уголовного дела по существу может начаться к концу марта или началу апреля". Ранее в соцсетях появилось сообщение, что друг Ройзмана*, журналист-иноагент Алексей Венедиктов* со ссылкой на его близких заявил – суд над экс-мэром уральской столицы может начаться уже в марте, якобы сейчас Ройзман* заканчивает ознакомление с материалами дела. В августе Верх-Исетский суд избрал бывшему мэру, обвиняемому в дискредитации ВС РФ, меру пресечения в виде запрета посещать публичные места и мероприятия, общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями и так далее. По информации следствия, причиной судебного разбирательства стал опубликованный Ройзманом* на своем YouTube-канале видеоролик, в котором он рассуждал о политической обстановке в стране, допустив высказывания, подрывающие авторитет ВС РФ. Согласно Уголовному кодексу, по данной статье экс-мэру может грозить лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Как альтернатива – штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы сроком до трех лет.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230303/rebenok-1855681930.html

https://ria.ru/20230301/popravki-1855109859.html

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екатеринбург

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Варвара Скокшина

происшествия, россия, екатеринбург, евгений ройзман, алексей венедиктов (журналист)