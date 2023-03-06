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Ройзман* может предстать перед судом по делу о дискредитации ВС уже в марте - РИА Новости, 06.03.2023
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09:29 06.03.2023 (обновлено: 14:33 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/royzman-1856057536.html
Ройзман* может предстать перед судом по делу о дискредитации ВС уже в марте
Ройзман* может предстать перед судом по делу о дискредитации ВС уже в марте - РИА Новости, 06.03.2023
Ройзман* может предстать перед судом по делу о дискредитации ВС уже в марте
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* (признан в РФ иноагентом) может предстать перед судом по уголовному делу о дискредитации ВС РФ в конце марта, сообщил... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T09:29
2023-03-06T14:33
происшествия
россия
екатеринбург
евгений ройзман
алексей венедиктов (журналист)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар – РИА Новости. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* (признан в РФ иноагентом) может предстать перед судом по уголовному делу о дискредитации ВС РФ в конце марта, сообщил РИА Новости его адвокат Владислав Идамжапов в понедельник. "Эта информация (расследование уголовного дела Ройзмана* завершено) близка к правде. Прямо я не могу комментировать и оглашать, на какой стадии сейчас находится уголовное дело", – сказал собеседник агентства. "Вы можете позвонить мне примерно через дней десять, когда дело будет направлено к прокурору, там я могу дать развернутый комментарий по существу и что мы увидели в материалах дела, - добавил адвокат. - До этого момента приходится говорить с вами экивоками. Предположительно, рассмотрение уголовного дела по существу может начаться к концу марта или началу апреля". Ранее в соцсетях появилось сообщение, что друг Ройзмана*, журналист-иноагент Алексей Венедиктов* со ссылкой на его близких заявил – суд над экс-мэром уральской столицы может начаться уже в марте, якобы сейчас Ройзман* заканчивает ознакомление с материалами дела. В августе Верх-Исетский суд избрал бывшему мэру, обвиняемому в дискредитации ВС РФ, меру пресечения в виде запрета посещать публичные места и мероприятия, общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями и так далее. По информации следствия, причиной судебного разбирательства стал опубликованный Ройзманом* на своем YouTube-канале видеоролик, в котором он рассуждал о политической обстановке в стране, допустив высказывания, подрывающие авторитет ВС РФ. Согласно Уголовному кодексу, по данной статье экс-мэру может грозить лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Как альтернатива – штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы сроком до трех лет.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230303/rebenok-1855681930.html
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происшествия, россия, екатеринбург, евгений ройзман, алексей венедиктов (журналист)
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Евгений Ройзман, Алексей Венедиктов (журналист)
Ройзман* может предстать перед судом по делу о дискредитации ВС уже в марте

Адвокат: Ройзман может предстать перед судом по делу о дискредитации ВС России уже в марте

© РИА Новости / Антон Буценко | Перейти в медиабанкЕвгений Ройзман
Евгений Ройзман - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Антон Буценко
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Евгений Ройзман. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар – РИА Новости. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* (признан в РФ иноагентом) может предстать перед судом по уголовному делу о дискредитации ВС РФ в конце марта, сообщил РИА Новости его адвокат Владислав Идамжапов в понедельник.
"Эта информация (расследование уголовного дела Ройзмана* завершено) близка к правде. Прямо я не могу комментировать и оглашать, на какой стадии сейчас находится уголовное дело", – сказал собеседник агентства.
"Вы можете позвонить мне примерно через дней десять, когда дело будет направлено к прокурору, там я могу дать развернутый комментарий по существу и что мы увидели в материалах дела, - добавил адвокат. - До этого момента приходится говорить с вами экивоками. Предположительно, рассмотрение уголовного дела по существу может начаться к концу марта или началу апреля".
Ранее в соцсетях появилось сообщение, что друг Ройзмана*, журналист-иноагент Алексей Венедиктов* со ссылкой на его близких заявил – суд над экс-мэром уральской столицы может начаться уже в марте, якобы сейчас Ройзман* заканчивает ознакомление с материалами дела.
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В августе Верх-Исетский суд избрал бывшему мэру, обвиняемому в дискредитации ВС РФ, меру пресечения в виде запрета посещать публичные места и мероприятия, общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями и так далее.
По информации следствия, причиной судебного разбирательства стал опубликованный Ройзманом* на своем YouTube-канале видеоролик, в котором он рассуждал о политической обстановке в стране, допустив высказывания, подрывающие авторитет ВС РФ.
Согласно Уголовному кодексу, по данной статье экс-мэру может грозить лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Как альтернатива – штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы сроком до трех лет.
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