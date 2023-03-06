https://ria.ru/20230306/rossiya-1856083657.html

Балицкий предположил мирный переход Запорожья, Николаева и Одессы к России

Балицкий предположил мирный переход Запорожья, Николаева и Одессы к России - РИА Новости, 06.03.2023

Балицкий предположил мирный переход Запорожья, Николаева и Одессы к России

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий прогнозирует Украине весной кризис, после которого Николаевская, Одесская области и Запорожье мирно... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T11:25

2023-03-06T11:25

2023-03-06T14:45

специальная военная операция на украине

запорожье

запорожская область

россия

евгений балицкий

безопасность

украина

николаев (украина)

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий прогнозирует Украине весной кризис, после которого Николаевская, Одесская области и Запорожье мирно перейдут к России."Буквально весной будет кризис, это мой прогноз. Ну а после этого области начнут определяться: Николаевская, Одесская области и Запорожье сами по себе начнут мирным образом переходить на нашу сторону, на сторону добра", — сказал Балицкий в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, власти Запорожской области разговаривают со многими людьми, которые "имеют связи с Днепропетровском, с Запорожьем, с Харьковом". "И очень многие, общаясь, сегодня подчеркивают, что на той территории, которую пока контролирует фашистский режим, есть очень высокая степень уныния. Они понимают бессмысленность этой войны, к людям приходит это наконец-то, так же, как и немцы, находясь в Германии, понимали бесполезность и бессмысленность войны с СССР. Надо менять режим, надо менять Гитлера", — считает Балицкий. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20230304/zaporozhe-1855796188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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