"Последняя встреча с Путиным". Киев раскрыл, когда решил воевать с Россией
Глава СНБО Данилов: Киев начал подготовку к конфликту после встречи Зеленского с Путиным
© AP Photo / Hanna ArhirovaСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
© AP Photo / Hanna Arhirova
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Украина решила готовиться к конфликту с Россией после встречи президента страны Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в Париже в декабре 2019 года, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "24 канала".
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"Если бы мы не готовились, то того результата, который есть, мы бы точно с вами не имели. Я могу сказать: аппарат Совета национальной безопасности и обороны начал готовиться к этим процессам после декабря 2019 года, после посещения президентом нашей страны Парижа, где произошла первая и последняя встреча с президентом Путиным", — сказал он.
Главы двух стран виделись в 2019-м на саммите в "нормандском формате" в Париже. Тогда же Путин провел и двусторонние встречи — с Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и занимавшей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель.
На Западе неоднократно заявляли, что Минские соглашения, призванные урегулировать конфликт на Украине мирным путем, рассматривались Вашингтоном, Брюсселем и Киевом как способ выиграть время для подготовки ВСУ к войне с Россией. Об этом говорила бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Экс-президент Франции Франсуа Олланд позднее поддержал ее утверждение.
Российский лидер Владимир Путин впоследствии признался, что эти высказывания стали для него неожиданными, поскольку он рассчитывал на искреннее стремление европейских стран укрепить мир и избежать военного столкновения на Украине.