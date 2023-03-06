https://ria.ru/20230306/reshenie-1856206706.html

"Последняя встреча с Путиным". Киев раскрыл, когда решил воевать с Россией

"Последняя встреча с Путиным". Киев раскрыл, когда решил воевать с Россией - РИА Новости, 06.03.2023

"Последняя встреча с Путиным". Киев раскрыл, когда решил воевать с Россией

Украина решила готовиться к конфликту с Россией после встречи президента страны Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в Париже в декабре 2019 года, заявил... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T17:50

2023-03-06T17:50

2023-03-06T22:24

политика

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украина

владимир путин

владимир зеленский

ангела меркель

совет национальной безопасности и обороны украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Украина решила готовиться к конфликту с Россией после встречи президента страны Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в Париже в декабре 2019 года, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "24 канала".Главы двух стран виделись в 2019-м на саммите в "нормандском формате" в Париже. Тогда же Путин провел и двусторонние встречи — с Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и занимавшей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель.На Западе неоднократно заявляли, что Минские соглашения, призванные урегулировать конфликт на Украине мирным путем, рассматривались Вашингтоном, Брюсселем и Киевом как способ выиграть время для подготовки ВСУ к войне с Россией. Об этом говорила бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Экс-президент Франции Франсуа Олланд позднее поддержал ее утверждение.Российский лидер Владимир Путин впоследствии признался, что эти высказывания стали для него неожиданными, поскольку он рассчитывал на искреннее стремление европейских стран укрепить мир и избежать военного столкновения на Украине.

https://ria.ru/20230306/donbass-1856161979.html

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политика, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, ангела меркель, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины