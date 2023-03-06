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Песков прокомментировал идею федерального округа из четырех новых регионов
Песков прокомментировал идею федерального округа из четырех новых регионов - РИА Новости, 06.03.2023
Песков прокомментировал идею федерального округа из четырех новых регионов
Никаких решений о возможном объединении новых регионов РФ в один федеральный округ пока не принималось, обсуждаются различные варианты, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T12:32
2023-03-06T12:32
2023-03-06T12:34
специальная военная операция на украине
россия
политика
донецкая народная республика
луганская народная республика
дмитрий песков
запорожская область
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Никаких решений о возможном объединении новых регионов РФ в один федеральный округ пока не принималось, обсуждаются различные варианты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Глава крымского парламента Владимир Константинов ранее заявил, что для ускоренной интеграции новые регионы можно было бы объединить в один федеральный округ, как это было на примере крымского опыта."Пока никаких решений на этот счет не принималось, различные варианты изучаются, своевременно будут приниматься решения в случае необходимости. Пока - еще раз повторяю - таких решений не принималось", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, будет ли создаваться единый округ из новых регионов или же они войдут в состав других.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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Песков прокомментировал идею федерального округа из четырех новых регионов
Песков заявил, что идею федерального округа из четырех новых регионов пока не приняли