https://ria.ru/20230306/pvo-1856045210.html

В Новом Осколе сработала система ПВО, сбиты три ракеты

В Новом Осколе сработала система ПВО, сбиты три ракеты - РИА Новости, 06.03.2023

В Новом Осколе сработала система ПВО, сбиты три ракеты

Система ПВО сработала в Новом Осколе, уничтожены три ракеты, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T07:01

2023-03-06T07:01

2023-03-06T09:00

новый оскол

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

украина

вячеслав гладков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148198/22/1481982273_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_310a7e255526ef4ae5190e8a68cd832f.jpg

БЕЛГОРОД, 6 мар — РИА Новости. Система ПВО сработала в Новом Осколе, уничтожены три ракеты, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Глава области уточнил, что осколки повредили линию электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа и несколько фасадов. Все оперативные и аварийные службы выехали на место.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230306/kupyansk-1856045774.html

новый оскол

белгородская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новый оскол, происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков