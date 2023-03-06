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В Новом Осколе сработала система ПВО, сбиты три ракеты - РИА Новости, 06.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:01 06.03.2023 (обновлено: 09:00 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/pvo-1856045210.html
В Новом Осколе сработала система ПВО, сбиты три ракеты
В Новом Осколе сработала система ПВО, сбиты три ракеты - РИА Новости, 06.03.2023
В Новом Осколе сработала система ПВО, сбиты три ракеты
Система ПВО сработала в Новом Осколе, уничтожены три ракеты, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T07:01
2023-03-06T09:00
новый оскол
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 6 мар — РИА Новости. Система ПВО сработала в Новом Осколе, уничтожены три ракеты, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Глава области уточнил, что осколки повредили линию электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа и несколько фасадов. Все оперативные и аварийные службы выехали на место.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230306/kupyansk-1856045774.html
новый оскол
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новый оскол, происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков
Новый Оскол, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков
В Новом Осколе сработала система ПВО, сбиты три ракеты

Гладков: в Новом Осколе сработала система ПВО, сбиты три ракеты, пострадал один человек

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПусковые установки зенитной ракетной системы С-400
Пусковые установки зенитной ракетной системы С-400 - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пусковые установки зенитной ракетной системы С-400. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 6 мар — РИА Новости. Система ПВО сработала в Новом Осколе, уничтожены три ракеты, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"В Новом Осколе сработала наша система ПВО. Сбито три ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одном пострадавшем, мужчина с осколочными ранениями руки. Бригада скорой помощи уже выехала на место", — написал Гладков.

Глава области уточнил, что осколки повредили линию электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа и несколько фасадов. Все оперативные и аварийные службы выехали на место.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеНовый ОсколПроисшествияБелгородская областьУкраинаВячеслав Гладков
 
 
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