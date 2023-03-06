https://ria.ru/20230306/putin-1856105112.html

В Кремле допустили встречу Путина и Балицкого

В Кремле допустили встречу Путина и Балицкого - РИА Новости, 06.03.2023

В Кремле допустили встречу Путина и Балицкого

Встреча президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким во вторник не исключена, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T12:37

2023-03-06T12:37

2023-03-06T12:42

политика

россия

запорожская область

владимир путин

евгений балицкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826942067_0:132:2962:1798_1920x0_80_0_0_f2e45f04d2dde398d05735659c76ac42.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким во вторник не исключена, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее Балицкий заявил, что рассчитывает обсудить во вторник статус добровольческих батальонов и частных военных компаний с президентом РФ. "Мы не исключаем, что такая встреча состоится", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230306/rossiya-1856083657.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, запорожская область, владимир путин, евгений балицкий