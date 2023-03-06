https://ria.ru/20230306/putin-1856105112.html
В Кремле допустили встречу Путина и Балицкого
В Кремле допустили встречу Путина и Балицкого - РИА Новости, 06.03.2023
В Кремле допустили встречу Путина и Балицкого
Встреча президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким во вторник не исключена, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T12:37
2023-03-06T12:37
2023-03-06T12:42
политика
россия
запорожская область
владимир путин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким во вторник не исключена, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее Балицкий заявил, что рассчитывает обсудить во вторник статус добровольческих батальонов и частных военных компаний с президентом РФ. "Мы не исключаем, что такая встреча состоится", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230306/rossiya-1856083657.html
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политика, россия, запорожская область, владимир путин, евгений балицкий
Политика, Россия, Запорожская область, Владимир Путин, Евгений Балицкий
В Кремле допустили встречу Путина и Балицкого
Песков не исключил встречу президента Путина и врио главы Запорожской области Балицкого