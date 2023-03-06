https://ria.ru/20230306/puteshestviya-1856081628.html

Названы самые популярные автобусные и железнодорожные маршруты зимы

Названы самые популярные автобусные и железнодорожные маршруты зимы - РИА Новости, 06.03.2023

Названы самые популярные автобусные и железнодорожные маршруты зимы

Определены самые востребованные направления для путешествий на междугородних автобусах и поездах зимой, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T15:01

2023-03-06T15:01

2023-03-06T15:01

туризм

туризм

новости - туризм

отдых в россии

москва

санкт-петербург

краснодар

ростов-на-дону

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853061085_0:136:1280:856_1920x0_80_0_0_31a8348c51a5d7876a4305711192bc20.jpg

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для путешествий на междугородних автобусах и поездах зимой, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали заказы на период с 1 декабря 2022 года по 28 февраля 2023-го.Оказалось, что самый популярный железнодорожный маршрут соединяет две столицы: доля бронирований по направлению Москва — Санкт-Петербург составила 6,1 процента от общего количества заявок. На втором месте — поездки из Краснодара в Сочи: на них пришлось 2,6 процента бронирований. На третьей строчке —путешествия из Москвы в Нижний Новгород (1,2 процента). На автобусах прошедшей зимой россияне чаще всего ездили из Ростова-на-Дону в Москву: на маршрут пришлось 2,1 процента от общего количества оформленных заказов. Многие также путешествовали из Хельсинки в Санкт-Петербург (доля —1,4 процента) и из столицы в Краснодар (1,3 процента).Кроме того, среди популярных оказались поездки на автобусе из Великого Новгорода в Санкт-Петербург, из Воронежа в Москву и обратно, из столицы в город на Неве и Минск, а также из Нижневартовска в Сургут и из Казани в Уфу.

https://ria.ru/20230304/gostinitsy-1855536263.html

москва

санкт-петербург

краснодар

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, отдых в россии, москва, санкт-петербург, краснодар, ростов-на-дону