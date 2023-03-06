https://ria.ru/20230306/puteshestviya-1856081628.html
Названы самые популярные автобусные и железнодорожные маршруты зимы
Названы самые популярные автобусные и железнодорожные маршруты зимы - РИА Новости, 06.03.2023
Названы самые популярные автобусные и железнодорожные маршруты зимы
Определены самые востребованные направления для путешествий на междугородних автобусах и поездах зимой, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T15:01
2023-03-06T15:01
2023-03-06T15:01
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для путешествий на междугородних автобусах и поездах зимой, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали заказы на период с 1 декабря 2022 года по 28 февраля 2023-го.Оказалось, что самый популярный железнодорожный маршрут соединяет две столицы: доля бронирований по направлению Москва — Санкт-Петербург составила 6,1 процента от общего количества заявок. На втором месте — поездки из Краснодара в Сочи: на них пришлось 2,6 процента бронирований. На третьей строчке —путешествия из Москвы в Нижний Новгород (1,2 процента). На автобусах прошедшей зимой россияне чаще всего ездили из Ростова-на-Дону в Москву: на маршрут пришлось 2,1 процента от общего количества оформленных заказов. Многие также путешествовали из Хельсинки в Санкт-Петербург (доля —1,4 процента) и из столицы в Краснодар (1,3 процента).Кроме того, среди популярных оказались поездки на автобусе из Великого Новгорода в Санкт-Петербург, из Воронежа в Москву и обратно, из столицы в город на Неве и Минск, а также из Нижневартовска в Сургут и из Казани в Уфу.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, отдых в россии, москва, санкт-петербург, краснодар, ростов-на-дону
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону
Названы самые популярные автобусные и железнодорожные маршруты зимы
OneTwoTrip: зимой туристы чаще всего путешествовали на автобусе из Москвы в Ростов-на-Дону