https://ria.ru/20230306/promorolik-1856172779.html

Louis Vuitton ответил на критику за демонстрацию "пророссийских" символов

Louis Vuitton ответил на критику за демонстрацию "пророссийских" символов - РИА Новости, 06.03.2023

Louis Vuitton ответил на критику за демонстрацию "пророссийских" символов

Французский модный дом Louis Vuitton, в проморолике которого пользователи усмотрели демонстрацию пророссийских символов, опубликовал сообщение со словами "учите РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T16:21

2023-03-06T16:21

2023-03-06T21:34

louis vuitton

россия

михаил подоляк

украина

в мире

донецкая народная республика

культура

стиль жизни

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ПАРИЖ, 6 мар — РИА Новости. Французский модный дом Louis Vuitton, в проморолике которого пользователи усмотрели демонстрацию пророссийских символов, опубликовал сообщение со словами "учите географию".Вечером в воскресенье в официальном аккаунте Louis Vuitton в Instagram* появилась сторис, где на фоне французского флага была размещена надпись "учите географию" на украинском языке. Сообщение стало ответом на волну критики, которую вызвала более ранняя публикация модного дома в этой социальной сети. В проморолике к показу Louis Vuitton на Неделе моды в Париже был изображен французский сине-бело-красный триколор, на котором черным цветом нарисована большая латинская буква V (входит в логотип бренда). Ролик собрал более 13 тысяч комментариев — рекордное количество для Instagram* Louis Vuitton. Проукраинские пользователи негодовали из-за использования "пророссийской" символики: цветов флага Донецкой Народной Республики и буквы V. Впоследствии публикация исчезла со страницы бренда.Позже советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем Twitter осудил публикацию, отметив, что элитный модный дом "публично заигрывает с символами агрессии". Показ Louis Vuitton в рамках Недели моды в Париже состоится сегодня.* Деятельность компании Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230120/bolgariya-1846146173.html

https://ria.ru/20230104/mandaty-1843072199.html

россия

украина

донецкая народная республика

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louis vuitton, россия, михаил подоляк, украина, в мире, донецкая народная республика, стиль жизни