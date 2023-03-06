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Louis Vuitton ответил на критику за демонстрацию "пророссийских" символов - РИА Новости, 06.03.2023
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Культура
 
16:21 06.03.2023 (обновлено: 21:34 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/promorolik-1856172779.html
Louis Vuitton ответил на критику за демонстрацию "пророссийских" символов
Louis Vuitton ответил на критику за демонстрацию "пророссийских" символов - РИА Новости, 06.03.2023
Louis Vuitton ответил на критику за демонстрацию "пророссийских" символов
Французский модный дом Louis Vuitton, в проморолике которого пользователи усмотрели демонстрацию пророссийских символов, опубликовал сообщение со словами "учите РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T16:21
2023-03-06T21:34
louis vuitton
россия
михаил подоляк
украина
в мире
донецкая народная республика
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стиль жизни
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ПАРИЖ, 6 мар — РИА Новости. Французский модный дом Louis Vuitton, в проморолике которого пользователи усмотрели демонстрацию пророссийских символов, опубликовал сообщение со словами "учите географию".Вечером в воскресенье в официальном аккаунте Louis Vuitton в Instagram* появилась сторис, где на фоне французского флага была размещена надпись "учите географию" на украинском языке. Сообщение стало ответом на волну критики, которую вызвала более ранняя публикация модного дома в этой социальной сети. В проморолике к показу Louis Vuitton на Неделе моды в Париже был изображен французский сине-бело-красный триколор, на котором черным цветом нарисована большая латинская буква V (входит в логотип бренда). Ролик собрал более 13 тысяч комментариев — рекордное количество для Instagram* Louis Vuitton. Проукраинские пользователи негодовали из-за использования "пророссийской" символики: цветов флага Донецкой Народной Республики и буквы V. Впоследствии публикация исчезла со страницы бренда.Позже советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем Twitter осудил публикацию, отметив, что элитный модный дом "публично заигрывает с символами агрессии". Показ Louis Vuitton в рамках Недели моды в Париже состоится сегодня.* Деятельность компании Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230120/bolgariya-1846146173.html
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louis vuitton, россия, михаил подоляк, украина, в мире, донецкая народная республика, стиль жизни
Louis Vuitton, Россия, Михаил Подоляк, Украина, В мире, Донецкая Народная Республика, Культура, Стиль жизни
Louis Vuitton ответил на критику за демонстрацию "пророссийских" символов

В LV посоветовали учить географию после критики об использовании "пророссийской" символики

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип Louis Vuitton, Москва
Логотип Louis Vuitton, Москва - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Логотип Louis Vuitton, Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 6 мар — РИА Новости. Французский модный дом Louis Vuitton, в проморолике которого пользователи усмотрели демонстрацию пророссийских символов, опубликовал сообщение со словами "учите географию".
Вечером в воскресенье в официальном аккаунте Louis Vuitton в Instagram* появилась сторис, где на фоне французского флага была размещена надпись "учите географию" на украинском языке.
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Сообщение стало ответом на волну критики, которую вызвала более ранняя публикация модного дома в этой социальной сети. В проморолике к показу Louis Vuitton на Неделе моды в Париже был изображен французский сине-бело-красный триколор, на котором черным цветом нарисована большая латинская буква V (входит в логотип бренда).
Ролик собрал более 13 тысяч комментариев — рекордное количество для Instagram* Louis Vuitton. Проукраинские пользователи негодовали из-за использования "пророссийской" символики: цветов флага Донецкой Народной Республики и буквы V.
Впоследствии публикация исчезла со страницы бренда.
Позже советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем Twitter осудил публикацию, отметив, что элитный модный дом "публично заигрывает с символами агрессии".
Показ Louis Vuitton в рамках Недели моды в Париже состоится сегодня.
* Деятельность компании Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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КультураLouis VuittonРоссияМихаил ПодолякУкраинаВ миреДонецкая Народная РеспубликаСтиль жизни
 
 
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