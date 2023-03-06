https://ria.ru/20230306/promorolik-1856172779.html
Louis Vuitton ответил на критику за демонстрацию "пророссийских" символов
Louis Vuitton ответил на критику за демонстрацию "пророссийских" символов - РИА Новости, 06.03.2023
Louis Vuitton ответил на критику за демонстрацию "пророссийских" символов
Французский модный дом Louis Vuitton, в проморолике которого пользователи усмотрели демонстрацию пророссийских символов, опубликовал сообщение со словами "учите РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T16:21
2023-03-06T16:21
2023-03-06T21:34
louis vuitton
россия
михаил подоляк
украина
в мире
донецкая народная республика
культура
стиль жизни
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776782548_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_e923a03f64dabefb042b8d321c6a44cc.jpg
ПАРИЖ, 6 мар — РИА Новости. Французский модный дом Louis Vuitton, в проморолике которого пользователи усмотрели демонстрацию пророссийских символов, опубликовал сообщение со словами "учите географию".Вечером в воскресенье в официальном аккаунте Louis Vuitton в Instagram* появилась сторис, где на фоне французского флага была размещена надпись "учите географию" на украинском языке. Сообщение стало ответом на волну критики, которую вызвала более ранняя публикация модного дома в этой социальной сети. В проморолике к показу Louis Vuitton на Неделе моды в Париже был изображен французский сине-бело-красный триколор, на котором черным цветом нарисована большая латинская буква V (входит в логотип бренда). Ролик собрал более 13 тысяч комментариев — рекордное количество для Instagram* Louis Vuitton. Проукраинские пользователи негодовали из-за использования "пророссийской" символики: цветов флага Донецкой Народной Республики и буквы V. Впоследствии публикация исчезла со страницы бренда.Позже советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем Twitter осудил публикацию, отметив, что элитный модный дом "публично заигрывает с символами агрессии". Показ Louis Vuitton в рамках Недели моды в Париже состоится сегодня.* Деятельность компании Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230120/bolgariya-1846146173.html
https://ria.ru/20230104/mandaty-1843072199.html
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776782548_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_536033cf848ea75c157ea1c7f0b789df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
louis vuitton, россия, михаил подоляк, украина, в мире, донецкая народная республика, стиль жизни
Louis Vuitton, Россия, Михаил Подоляк, Украина, В мире, Донецкая Народная Республика, Культура, Стиль жизни
Louis Vuitton ответил на критику за демонстрацию "пророссийских" символов
В LV посоветовали учить географию после критики об использовании "пророссийской" символики