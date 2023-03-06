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Центр БПЛА в Донецке печатает запчасти для дронов на 3D-принтере

Центр БПЛА в Донецке печатает запчасти для дронов на 3D-принтере - РИА Новости, 06.03.2023

Центр БПЛА в Донецке печатает запчасти для дронов на 3D-принтере

Республиканский центр БПЛА имени Владимира Жоги в Донецке активно использует в своей работе 3D-печать - с ее помощью печатают хвостовики для боеприпасов дронов, РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T06:51

2023-03-06T06:51

2023-03-06T09:13

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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Республиканский центр БПЛА имени Владимира Жоги в Донецке активно использует в своей работе 3D-печать - с ее помощью печатают хвостовики для боеприпасов дронов, системы сброса и даже детали для ремонта поврежденных беспилотников, рассказал РИА Новости инструктор центра с позывным "Моделист". Центр оснащен десятком 3D-принтеров. "Печатаются, в частности, хвостовики для стабилизации мин и снарядов, которые затем сбрасываются с дронов", - рассказал инструктор. Кроме того, печатаются детали для самих систем сброса, а также пластиковые детали для поврежденных коптеров. "Здесь сломано крепление луча, но его можно будет напечатать на 3D-принтере, и коптер снова будет готов к использованию. Что касается простреленных, то если электроника не задета, коптеры вполне можно будет починить, напечатав детали на принтере", - рассказал инструктор. Если окажется, что электроника пострадала, коптеры разберут на детали для других аппаратов.

https://ria.ru/20230212/bpla-1851520185.html

https://ria.ru/20230306/dron-1856041957.html

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3D-печать деталей беспилотников в Республиканском центре БПЛА Республиканский центр БПЛА в Донецке активно использует в работе 3D-печать - печатает системы сброса, хвостовики для мин и детали для ремонта беспилотников, рассказал РИА Новости инструктор 2023-03-06T06:51 true PT2M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, донецк