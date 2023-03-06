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Центр БПЛА в Донецке печатает запчасти для дронов на 3D-принтере
Центр БПЛА в Донецке печатает запчасти для дронов на 3D-принтере - РИА Новости, 06.03.2023
Центр БПЛА в Донецке печатает запчасти для дронов на 3D-принтере
Республиканский центр БПЛА имени Владимира Жоги в Донецке активно использует в своей работе 3D-печать - с ее помощью печатают хвостовики для боеприпасов дронов, РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T06:51
2023-03-06T06:51
2023-03-06T09:13
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донецк
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Республиканский центр БПЛА имени Владимира Жоги в Донецке активно использует в своей работе 3D-печать - с ее помощью печатают хвостовики для боеприпасов дронов, системы сброса и даже детали для ремонта поврежденных беспилотников, рассказал РИА Новости инструктор центра с позывным "Моделист". Центр оснащен десятком 3D-принтеров. "Печатаются, в частности, хвостовики для стабилизации мин и снарядов, которые затем сбрасываются с дронов", - рассказал инструктор. Кроме того, печатаются детали для самих систем сброса, а также пластиковые детали для поврежденных коптеров. "Здесь сломано крепление луча, но его можно будет напечатать на 3D-принтере, и коптер снова будет готов к использованию. Что касается простреленных, то если электроника не задета, коптеры вполне можно будет починить, напечатав детали на принтере", - рассказал инструктор. Если окажется, что электроника пострадала, коптеры разберут на детали для других аппаратов.
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3D-печать деталей беспилотников в Республиканском центре БПЛА
Республиканский центр БПЛА в Донецке активно использует в работе 3D-печать - печатает системы сброса, хвостовики для мин и детали для ремонта беспилотников, рассказал РИА Новости инструктор
2023-03-06T06:51
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PT2M04S
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безопасность, технологии, донецк
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Донецк
Центр БПЛА в Донецке печатает запчасти для дронов на 3D-принтере
"Моделист": центр БПЛА в Донецке активно использует 3D-принтер для печатания запчастей
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Республиканский центр БПЛА имени Владимира Жоги в Донецке активно использует в своей работе 3D-печать - с ее помощью печатают хвостовики для боеприпасов дронов, системы сброса и даже детали для ремонта поврежденных беспилотников, рассказал РИА Новости инструктор центра с позывным "Моделист".
Центр оснащен десятком 3D-принтеров.
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"Печатаются, в частности, хвостовики для стабилизации мин и снарядов, которые затем сбрасываются с дронов", - рассказал инструктор.
Кроме того, печатаются детали для самих систем сброса, а также пластиковые детали для поврежденных коптеров.
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"Методист" показал журналистам один дрон, у которого было повреждено крепление лопастей, и еще два, простреленные противником.
"Здесь сломано крепление луча, но его можно будет напечатать на 3D-принтере, и коптер снова будет готов к использованию. Что касается простреленных, то если электроника не задета, коптеры вполне можно будет починить, напечатав детали на принтере", - рассказал инструктор. Если окажется, что электроника пострадала, коптеры разберут на детали для других аппаратов.
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