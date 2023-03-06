https://ria.ru/20230306/prazdnik-1855732745.html

Эксперты выяснили, о чем мечтают российские туристки перед 8 марта

Эксперты выяснили, о чем мечтают российские туристки перед 8 марта - РИА Новости, 06.03.2023

Эксперты выяснили, о чем мечтают российские туристки перед 8 марта

Более трети россиянок 8 марта хотели бы отправиться в романтическую поездку, еще 30 процентов – устроить девичник, сообщает АТОР со ссылкой на исследование... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T03:05

2023-03-06T03:05

2023-03-06T03:05

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Более трети россиянок 8 марта хотели бы отправиться в романтическую поездку, еще 30 процентов – устроить девичник, сообщает АТОР со ссылкой на исследование Национального туроператора АЛЕАН.Компания провела опрос в соцсетях (в общей сложности – 30 тысяч подписчиков) и выявила основные предпочтения туристок. Женщины отвечали на вопросы, как им хотелось бы провести праздник, и куда они планируют отправиться на выходной.На первом месте по востребовательности оказалась романтическая поездка: о ней мечтают 34 процента респонденток.Желаемые атрибуты – расположение в красивом месте, романтическое оформление номера, специальное меню тематического завтрака, возможность прогуляться по территории или за ее пределами, посетить вдвоем сауну или SPA-процедуры, поужинать в атмосферном ресторане.На втором место — девичники, им отдали предпочтение 30 процентов опрошенных. Речь, конечно, идет не о "вечеринке невесты", а о веселом отдыхе в женской компании.Как правило, площадками для таких мероприятий становятся отели, где есть хорошие SPA-программы, акватермальные комплексы, анимационные мероприятия и шоу, ночные клубы. Оптимальный вариант – если инфраструктура гостиницы сочетает все эти позиции.Тихий и спокойный отдых выбрали 19 процентов респонденток. Многие признаются, что сейчас им хочется просто побыть наедине с собой или с любимым человеком, расслабиться в каком-нибудь красивом месте на природе. Такой отдых можно организовать в глэмпингах, которые набирают популярность у туристов.Еще 11 процентов опрошенных хотели бы поучаствовать в дегустациях. Вариантов размещения в отелях, расположенных рядом с винодельнями или на их территории, больше всего в Краснодарском крае.Активный или экстремальный отдых замыкает пятерку женских желаний по празднованию 8 марта, его предпочли пять процентов респонденток.Тем, кто любит такой формат, можно рекомендовать отправиться в Сочи, чтобы преодолеть сложную трассу в байк-парке, заняться альпинизмом, спуститься в каньон или открыть для себя "мегазиплайн". Также интересно прокатиться на высокогорном и самом длинном в России зиплайне протяженностью 1050 метров, который расположен на Медовых водопадах в 20 километрах от Кисловодска. В Подмосковье некоторые отели тоже предлагают разнообразные варианты экстремальных развлечений, в том числе прыжки с парашютом.

https://ria.ru/20230214/romantika-1851777914.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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