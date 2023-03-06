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Исследование выявило связь между типами правонарушений и гендером - РИА Новости, 06.03.2023
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05:55 06.03.2023 (обновлено: 06:17 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/pravonarusheniya-1856042526.html
Исследование выявило связь между типами правонарушений и гендером
Исследование выявило связь между типами правонарушений и гендером - РИА Новости, 06.03.2023
Исследование выявило связь между типами правонарушений и гендером
Российские женщины совершают только 10% от общего числа правонарушений, при этом большей частью совершенно трезвыми, но на волне сильных эмоций, подсчитали для... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T05:55
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санкт-петербург
москва
челябинск
общество
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российские женщины совершают только 10% от общего числа правонарушений, при этом большей частью совершенно трезвыми, но на волне сильных эмоций, подсчитали для РИА Новости в крупнейшем поставщике услуг по охране недвижимости Delta Системы безопасности. "Сотрудники службы быстрого реагирования отмечают, что у мужчин на первом месте рациональный расчет - преднамеренное правонарушение, например, кража, на втором – алкогольное опьянение и только в крайнем случае – эмоции. Женские же правонарушения, напротив, зачастую носят эмоциональный характер - скандалы, конфликты, ссоры и даже драки. На втором месте – рациональный расчет и в единичных случаях состояние алкогольного опьянения", - рассказал директор по маркетингу компании Валерий Ушков, отметив, что вывод сделан на основе анализа более 780 тысяч тревожных вызовов за два года. Он добавил, что "женщины лишь в 10% случаев являются инициаторами правонарушений". По его словам, "чаще всего тревожные сигналы, поступающие в результате того или иного правонарушения, где нарушителями становятся представительницы слабого пола, поступают от малого и среднего бизнеса, до 75% случаев, реже – из городских квартир, до 9,5%". По типам правонарушений среди женщин преобладает хулиганство – до 45% всех случаев за последние два года, далее следует нарушение общественного порядка – до 26%, незаконное проникновение – 24% и, наконец, кражи – лишь 9% от общего числа тревог. Чаще всего женщины совершают противоправные действия в Санкт-Петербурге, на втором месте – Москва, замыкает тройку лидеров Челябинск. А вот самые спокойные девушки проживают в Смоленске, Кургане и Магнитогорске.
https://ria.ru/20230305/dtp-1855910423.html
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санкт-петербург, москва, челябинск, общество
Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Общество
Исследование выявило связь между типами правонарушений и гендером

Delta: в России большую часть правонарушений женщины совершают трезвыми, но на эмоциях

© Fotolia / ivanfffЖенщина в наручниках
Женщина в наручниках - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© Fotolia / ivanfff
Женщина в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российские женщины совершают только 10% от общего числа правонарушений, при этом большей частью совершенно трезвыми, но на волне сильных эмоций, подсчитали для РИА Новости в крупнейшем поставщике услуг по охране недвижимости Delta Системы безопасности.
"Сотрудники службы быстрого реагирования отмечают, что у мужчин на первом месте рациональный расчет - преднамеренное правонарушение, например, кража, на втором – алкогольное опьянение и только в крайнем случае – эмоции. Женские же правонарушения, напротив, зачастую носят эмоциональный характер - скандалы, конфликты, ссоры и даже драки. На втором месте – рациональный расчет и в единичных случаях состояние алкогольного опьянения", - рассказал директор по маркетингу компании Валерий Ушков, отметив, что вывод сделан на основе анализа более 780 тысяч тревожных вызовов за два года.
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Он добавил, что "женщины лишь в 10% случаев являются инициаторами правонарушений".
По его словам, "чаще всего тревожные сигналы, поступающие в результате того или иного правонарушения, где нарушителями становятся представительницы слабого пола, поступают от малого и среднего бизнеса, до 75% случаев, реже – из городских квартир, до 9,5%".
По типам правонарушений среди женщин преобладает хулиганство – до 45% всех случаев за последние два года, далее следует нарушение общественного порядка – до 26%, незаконное проникновение – 24% и, наконец, кражи – лишь 9% от общего числа тревог.
Чаще всего женщины совершают противоправные действия в Санкт-Петербурге, на втором месте – Москва, замыкает тройку лидеров Челябинск. А вот самые спокойные девушки проживают в Смоленске, Кургане и Магнитогорске.
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