https://ria.ru/20230306/postradavshiy-1856182482.html
При обстреле Ясиноватского района пострадал мужчина
При обстреле Ясиноватского района пострадал мужчина - РИА Новости, 06.03.2023
При обстреле Ясиноватского района пострадал мужчина
Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватского района украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T16:40
2023-03-06T16:40
2023-03-06T16:40
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
сша
киев
сцкк
нато
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841877888_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d3bfdc91f007272b16058f9f92b5e64.jpg
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватского района украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщало, что в 14.00 мск украинские войска выпустили по Ясиноватскому району шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230306/obstrel-1856153959.html
донецкая народная республика
сша
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841877888_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfef28f1c966624498cee47cc7e96030.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, в мире, сша, киев, сцкк, нато, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире, США, Киев, СЦКК, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины
При обстреле Ясиноватского района пострадал мужчина
Представительстве ДНР в СЦКК: при обстреле ВСУ Ясиноватского района пострадал мужчина