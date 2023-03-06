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При обстреле Ясиноватского района пострадал мужчина - РИА Новости, 06.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:40 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/postradavshiy-1856182482.html
При обстреле Ясиноватского района пострадал мужчина
При обстреле Ясиноватского района пострадал мужчина - РИА Новости, 06.03.2023
При обстреле Ясиноватского района пострадал мужчина
Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватского района украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T16:40
2023-03-06T16:40
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
сша
киев
сцкк
нато
украина
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватского района украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщало, что в 14.00 мск украинские войска выпустили по Ясиноватскому району шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230306/obstrel-1856153959.html
донецкая народная республика
сша
киев
украина
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донецкая народная республика, в мире, сша, киев, сцкк, нато, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире, США, Киев, СЦКК, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины
При обстреле Ясиноватского района пострадал мужчина

Представительстве ДНР в СЦКК: при обстреле ВСУ Ясиноватского района пострадал мужчина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЯсиноватая после обстрела ВСУ
Ясиноватая после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Ясиноватая после обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватского района украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 6 марта поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: Ясиноватский район: в районе шахты "Бутовская" ранен парень 1994 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Ранее представительство сообщало, что в 14.00 мск украинские войска выпустили по Ясиноватскому району шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВ миреСШАКиевСЦККНАТОУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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