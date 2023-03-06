https://ria.ru/20230306/postradavshiy-1856182482.html

При обстреле Ясиноватского района пострадал мужчина

При обстреле Ясиноватского района пострадал мужчина - РИА Новости, 06.03.2023

При обстреле Ясиноватского района пострадал мужчина

Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватского района украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T16:40

2023-03-06T16:40

2023-03-06T16:40

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

в мире

сша

киев

сцкк

нато

украина

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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Ясиноватского района украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщало, что в 14.00 мск украинские войска выпустили по Ясиноватскому району шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230306/obstrel-1856153959.html

донецкая народная республика

сша

киев

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, в мире, сша, киев, сцкк, нато, украина, вооруженные силы украины