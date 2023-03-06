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Equinor оценил влияние конфликта на Украине на глобальные цепочки поставок - РИА Новости, 06.03.2023
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22:33 06.03.2023 (обновлено: 22:36 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/postavki-1856249825.html
Equinor оценил влияние конфликта на Украине на глобальные цепочки поставок
Equinor оценил влияние конфликта на Украине на глобальные цепочки поставок - РИА Новости, 06.03.2023
Equinor оценил влияние конфликта на Украине на глобальные цепочки поставок
Конфликт на Украине привел к возникновению проблем в глобальных цепочках поставок, прежде всего в продовольственной сфере, заявил РИА Новости старший... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T22:33
2023-03-06T22:36
украина
в мире
цены на нефть
россия
хьюстон
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ХЬЮСТОН (США), 6 мар – РИА Новости. Конфликт на Украине привел к возникновению проблем в глобальных цепочках поставок, прежде всего в продовольственной сфере, заявил РИА Новости старший вице-президент и старший экономист норвежской нефтегазовой компании Equinor Айрик Варнесс."Наиболее важное (влияние конфликта) заключается в санкциях, разумеется. Конечно же, война на Украине привела к снижению поставок продовольствия, что опять же имеет последствия для (глобальных) цепочек поставок", - сказал Варнесс на полях проходящей в американском Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230302/golod-1855075295.html
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украина, в мире, цены на нефть, россия, хьюстон
Украина, В мире, Цены на нефть, Россия, Хьюстон
Equinor оценил влияние конфликта на Украине на глобальные цепочки поставок

Вице-президент Equinor заявил о проблемах в цепочках поставок из-за конфликта на Украине

© AP Photo / Khalil HamraГрузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор в Стамбуле
Грузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор в Стамбуле. Архивное фото
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ХЬЮСТОН (США), 6 мар – РИА Новости. Конфликт на Украине привел к возникновению проблем в глобальных цепочках поставок, прежде всего в продовольственной сфере, заявил РИА Новости старший вице-президент и старший экономист норвежской нефтегазовой компании Equinor Айрик Варнесс.
"Наиболее важное (влияние конфликта) заключается в санкциях, разумеется. Конечно же, война на Украине привела к снижению поставок продовольствия, что опять же имеет последствия для (глобальных) цепочек поставок", - сказал Варнесс на полях проходящей в американском Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.
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Призрак голода. Чем Европа расплачивается за антироссийские санкции
2 марта, 08:00
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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