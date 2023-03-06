Equinor оценил влияние конфликта на Украине на глобальные цепочки поставок
Вице-президент Equinor заявил о проблемах в цепочках поставок из-за конфликта на Украине
© AP Photo / Khalil HamraГрузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор в Стамбуле
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор в Стамбуле. Архивное фото
ХЬЮСТОН (США), 6 мар – РИА Новости. Конфликт на Украине привел к возникновению проблем в глобальных цепочках поставок, прежде всего в продовольственной сфере, заявил РИА Новости старший вице-президент и старший экономист норвежской нефтегазовой компании Equinor Айрик Варнесс.
"Наиболее важное (влияние конфликта) заключается в санкциях, разумеется. Конечно же, война на Украине привела к снижению поставок продовольствия, что опять же имеет последствия для (глобальных) цепочек поставок", - сказал Варнесс на полях проходящей в американском Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.