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МИД Турции вызвал посла США, сообщил источник - РИА Новости, 06.03.2023
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16:32 06.03.2023 (обновлено: 16:38 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/posol-1856178127.html
МИД Турции вызвал посла США, сообщил источник
МИД Турции вызвал посла США, сообщил источник - РИА Новости, 06.03.2023
МИД Турции вызвал посла США, сообщил источник
Посол США в Анкаре Джефф Флейк вызван в МИД Турции в связи с визитом главы комитета ВС США Марка Милли в Сирию, сообщил РИА Новости дипломатический источник в... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T16:32
2023-03-06T16:38
в мире
сша
турция
сирия
марк милли
исламское государство
мид турции
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АНКАРА, 6 мар – РИА Новости. Посол США в Анкаре Джефф Флейк вызван в МИД Турции в связи с визитом главы комитета ВС США Марка Милли в Сирию, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Ранее агентство Рейтер сообщило, что председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в субботу совершил не анонсированный заранее визит на американскую военную базу в Сирии. По его информации, в рамках своей поездки Милли планировал дать оценку почти восьмилетним усилиям США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ), а также мерам по защите американских военнослужащих в арабской республике."Посол США в Анкаре Джефф Флейк был вызван сегодня в МИД по поводу визита начальника штаба США Марка Милли в северо-восточную Сирию 4 марта 2023 года, были потребованы объяснения по поводу этого визита", - сообщил собеседник агентства.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20230306/turtsiya-1856076418.html
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в мире, сша, турция, сирия, марк милли, исламское государство, мид турции
В мире, США, Турция, Сирия, Марк Милли, Исламское государство, МИД Турции
МИД Турции вызвал посла США, сообщил источник

МИД Турции вызвал посла США в Анкаре Флейка из-за визита главы комитета ВС Милли в Сирию

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 6 мар – РИА Новости. Посол США в Анкаре Джефф Флейк вызван в МИД Турции в связи с визитом главы комитета ВС США Марка Милли в Сирию, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в субботу совершил не анонсированный заранее визит на американскую военную базу в Сирии. По его информации, в рамках своей поездки Милли планировал дать оценку почти восьмилетним усилиям США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ), а также мерам по защите американских военнослужащих в арабской республике.
"Посол США в Анкаре Джефф Флейк был вызван сегодня в МИД по поводу визита начальника штаба США Марка Милли в северо-восточную Сирию 4 марта 2023 года, были потребованы объяснения по поводу этого визита", - сообщил собеседник агентства.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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В миреСШАТурцияСирияМарк МиллиИсламское государствоМИД Турции
 
 
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