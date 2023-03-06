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Польский Orlen хочет потребовать компенсаций от "Татнефти" и "Газпрома"
Польский Orlen хочет потребовать компенсаций от "Татнефти" и "Газпрома" - РИА Новости, 06.03.2023
Польский Orlen хочет потребовать компенсаций от "Татнефти" и "Газпрома"
Польский энергетический концерн Orlen может попробовать добиться от российских компаний выплаты компенсаций за прекращение поставок нефти и газа, заявил глава... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T10:54
2023-03-06T10:54
2023-03-06T14:30
татнефть
газпром
группа газ
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россия
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ВАРШАВА, 6 мар — РИА Новости. Польский энергетический концерн Orlen может попробовать добиться от российских компаний выплаты компенсаций за прекращение поставок нефти и газа, заявил глава группы компаний Даниель Обайтек в эфире радиостанции Zet."Мы будем этот вопрос рассматривать. Это все содержится в договорах, о которых я не могу говорить. Вопрос компенсаций от России изучается", — сказал топ-менеджер.У Orlen остался контракт на поставки нефти с российской "Татнефтью", который действует до декабря 2024 года. По нему польский концерн покупал 200 тысяч тонн сырья в месяц. Однако "Транснефть" 27 февраля сообщила о прекращении транспортировки товара из-за отсутствия маршрутных поручений. В итоге поставки исключены из экспортного графика, который утверждает Министерство энергетики.Контракт PGNiG (входит в Orlen) с "Газпромом" действовал до конца 2022 года, но поставки газа приостановили в апреле 2022-го из-за неоплаты по новой схеме в рублях.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татнефть, газпром, группа газ, в мире, россия, польша, транснефть
Татнефть, Газпром, Группа ГАЗ, В мире, Россия, Польша, Транснефть
Польский Orlen хочет потребовать компенсаций от "Татнефти" и "Газпрома"
Польская Orlen потребует компенсации за прекращение поставок российских нефти и газа