https://ria.ru/20230306/polsha-1856073563.html

Польский Orlen хочет потребовать компенсаций от "Татнефти" и "Газпрома"

Польский Orlen хочет потребовать компенсаций от "Татнефти" и "Газпрома" - РИА Новости, 06.03.2023

Польский Orlen хочет потребовать компенсаций от "Татнефти" и "Газпрома"

Польский энергетический концерн Orlen может попробовать добиться от российских компаний выплаты компенсаций за прекращение поставок нефти и газа, заявил глава... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T10:54

2023-03-06T10:54

2023-03-06T14:30

татнефть

газпром

группа газ

в мире

россия

польша

транснефть

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ВАРШАВА, 6 мар — РИА Новости. Польский энергетический концерн Orlen может попробовать добиться от российских компаний выплаты компенсаций за прекращение поставок нефти и газа, заявил глава группы компаний Даниель Обайтек в эфире радиостанции Zet."Мы будем этот вопрос рассматривать. Это все содержится в договорах, о которых я не могу говорить. Вопрос компенсаций от России изучается", — сказал топ-менеджер.У Orlen остался контракт на поставки нефти с российской "Татнефтью", который действует до декабря 2024 года. По нему польский концерн покупал 200 тысяч тонн сырья в месяц. Однако "Транснефть" 27 февраля сообщила о прекращении транспортировки товара из-за отсутствия маршрутных поручений. В итоге поставки исключены из экспортного графика, который утверждает Министерство энергетики.Контракт PGNiG (входит в Orlen) с "Газпромом" действовал до конца 2022 года, но поставки газа приостановили в апреле 2022-го из-за неоплаты по новой схеме в рублях.

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россия

польша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

татнефть, газпром, группа газ, в мире, россия, польша, транснефть