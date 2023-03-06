https://ria.ru/20230306/pokushenie-1856240387.html

Москалькова прокомментировала попытку покушения на Малофеева

Москалькова прокомментировала попытку покушения на Малофеева - РИА Новости, 06.03.2023

Москалькова прокомментировала попытку покушения на Малофеева

Попытка террористического акта в отношении основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева – это покушение на свободу слова и выражения своего мнения,... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T20:53

2023-03-06T20:53

2023-03-06T20:53

татьяна москалькова

дарья дугина

константин малофеев

россия

фсб

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Попытка террористического акта в отношении основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева – это покушение на свободу слова и выражения своего мнения, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Ранее ФСБ России сообщила, что предотвращено покушение на главу совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева. Покушение планировалось по той же схеме, которая была использована при убийстве Дарьи Дугиной - террористы намеревались взорвать прикрепленную под автомобиль бомбу. "Как полагают органы следствия, это месть террористов за его гражданскую и патриотическую позицию. Уверена, что это покушение на свободу слова и выражение своего мнения – одних из ключевых прав человека, не останется безнаказанным и преступники будут изобличены", - написала Москалькова в своем телеграм-канале и пожелала Малофееву и коллективу телеканала "мужества и уверенности в справедливости дела, которому они служат".

https://ria.ru/20230306/pokushenie-1856068557.html

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татьяна москалькова, дарья дугина, константин малофеев, россия, фсб