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Москалькова прокомментировала попытку покушения на Малофеева - РИА Новости, 06.03.2023
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20:53 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/pokushenie-1856240387.html
Москалькова прокомментировала попытку покушения на Малофеева
Москалькова прокомментировала попытку покушения на Малофеева - РИА Новости, 06.03.2023
Москалькова прокомментировала попытку покушения на Малофеева
Попытка террористического акта в отношении основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева – это покушение на свободу слова и выражения своего мнения,... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T20:53
2023-03-06T20:53
татьяна москалькова
дарья дугина
константин малофеев
россия
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Попытка террористического акта в отношении основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева – это покушение на свободу слова и выражения своего мнения, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Ранее ФСБ России сообщила, что предотвращено покушение на главу совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева. Покушение планировалось по той же схеме, которая была использована при убийстве Дарьи Дугиной - террористы намеревались взорвать прикрепленную под автомобиль бомбу. "Как полагают органы следствия, это месть террористов за его гражданскую и патриотическую позицию. Уверена, что это покушение на свободу слова и выражение своего мнения – одних из ключевых прав человека, не останется безнаказанным и преступники будут изобличены", - написала Москалькова в своем телеграм-канале и пожелала Малофееву и коллективу телеканала "мужества и уверенности в справедливости дела, которому они служат".
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татьяна москалькова, дарья дугина, константин малофеев, россия, фсб
Татьяна Москалькова, Дарья Дугина, Константин Малофеев, Россия, ФСБ
Москалькова прокомментировала попытку покушения на Малофеева

Омбудсмен Москалькова назвала попытку покушения на Малофеева атакой на свободу слова

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Попытка террористического акта в отношении основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева – это покушение на свободу слова и выражения своего мнения, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее ФСБ России сообщила, что предотвращено покушение на главу совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева. Покушение планировалось по той же схеме, которая была использована при убийстве Дарьи Дугиной - террористы намеревались взорвать прикрепленную под автомобиль бомбу.
"Как полагают органы следствия, это месть террористов за его гражданскую и патриотическую позицию. Уверена, что это покушение на свободу слова и выражение своего мнения – одних из ключевых прав человека, не останется безнаказанным и преступники будут изобличены", - написала Москалькова в своем телеграм-канале и пожелала Малофееву и коллективу телеканала "мужества и уверенности в справедливости дела, которому они служат".
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Глава СЖР прокомментировал попытку покушения на Малофеева
Вчера, 10:26
 
Татьяна МоскальковаДарья ДугинаКонстантин МалофеевРоссияФСБ
 
 
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