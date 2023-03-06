https://ria.ru/20230306/pokushenie-1856068557.html
Глава СЖР прокомментировал попытку покушения на Малофеева
Глава СЖР прокомментировал попытку покушения на Малофеева - РИА Новости, 06.03.2023
Глава СЖР прокомментировал попытку покушения на Малофеева
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, говоря о попытке покушения на бизнесмена, основателя холдинга "Царьград" Константина Малофеева, заявил РИА... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T10:26
2023-03-06T10:26
2023-03-06T10:53
союз журналистов россии
происшествия
брянская область
россия
константин малофеев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, говоря о попытке покушения на бизнесмена, основателя холдинга "Царьград" Константина Малофеева, заявил РИА Новости, что так пытаются "закрыть рот" представителям российских СМИ.Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила попытку покушения на Малофеева. Планировавший покушение Денис Капустин был организатором и участником нападения членов "Русского добровольческого корпуса" на села в Брянской области."Они пытаются закрыть рот ярким представителям российских СМИ. Для них даже объявление о победной попытке уже - это своеобразный хайп, чтобы внести дестабилизацию в российское общество", - сказал Соловьев.Глава СЖР поблагодарил сотрудников спецслужб России за раскрытие попыток подобных преступлений."Коллегам, конечно, хочу рекомендовать быть как можно более внимательными, потому что в ближайшее время будут очень серьезные попытки раскачать ситуацию внутри нашей страны любыми способами", - подчеркнул Соловьев.
https://ria.ru/20230301/pokushenie-1855215078.html
https://ria.ru/20230306/malofeev-1856069060.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
союз журналистов россии, происшествия, брянская область, россия, константин малофеев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Союз журналистов России, Происшествия, Брянская область, Россия, Константин Малофеев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Глава СЖР прокомментировал попытку покушения на Малофеева
Глава СЖР о покушении на Малофеева: пытаются "закрыть рот" представителям российских СМИ
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, говоря о попытке покушения на бизнесмена, основателя холдинга "Царьград" Константина Малофеева, заявил РИА Новости, что так пытаются "закрыть рот" представителям российских СМИ.
Ранее стало известно, что ФСБ
предотвратила попытку покушения на Малофеева. Планировавший покушение Денис Капустин был организатором и участником нападения членов "Русского добровольческого корпуса" на села в Брянской области
.
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"Они пытаются закрыть рот ярким представителям российских СМИ. Для них даже объявление о победной попытке уже - это своеобразный хайп, чтобы внести дестабилизацию в российское общество", - сказал Соловьев.
Глава СЖР
поблагодарил сотрудников спецслужб России
за раскрытие попыток подобных преступлений.
"Коллегам, конечно, хочу рекомендовать быть как можно более внимательными, потому что в ближайшее время будут очень серьезные попытки раскачать ситуацию внутри нашей страны любыми способами", - подчеркнул Соловьев.
Малофеев прокомментировал попытку покушения на себя