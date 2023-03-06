https://ria.ru/20230306/pogoda-1856093768.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве 8 марта
Синоптик рассказал о погоде в Москве 8 марта - РИА Новости, 06.03.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве 8 марта
Москвичи почувствуют "дыхание весны" на этой неделе, а самая сложная и неприятная погода ожидается во второй половине дня в Международный женский день, сообщил... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T11:57
2023-03-06T11:57
2023-03-06T12:13
общество
москва
международный женский день
погода
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Москвичи почувствуют "дыхание весны" на этой неделе, а самая сложная и неприятная погода ожидается во второй половине дня в Международный женский день, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."На этой неделе в Москве не совсем весенняя погода, но "дыхание весны" будет иметь место. А самая сложная, неприятная погода ожидается во второй половине дня в среду, в праздничный выходной", - рассказал Синенков.Он отметил, что в ночь на вторник ожидается около минус 5 в столице, от минус 3 до минус 8 по области, облачная с прояснениями погода, кратковременный снег, ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. Примерно такой же будет погода и во вторник: в дневные часы 0 - минус 2 градуса, в ночь на среду подморозит уже более существенно - до минус 7 - минус 9 в столице, от минус 6 до минус 11 по области."В течение дня в среду будет происходить смена воздушных масс, пройдет теплый атмосферный фронт, и, если в утренние часы температура будет порядка минус 7-8 градусов, то к вечеру температура повысится практически на 10 градусов. Мы ожидаем вечером плюс 1 - плюс 3 градуса. И это потепление будет сопровождаться осадками: сначала в виде снега, потом - мокрого снега, потом дело может дойти и до дождя. Ветер ожидается сильным, южным, юго-западным, 5-10 метров в секунду, порывистый, и он будет постоянный. Атмосферное давление понизится до 737 миллиметров ртутного столба", - рассказал синоптик.По его словам, в четверг и в пятницу погода сохранится в дневные часы примерно такой же, как в понедельник - переменная облачность, кратковременный снег. В дневные часы на непродолжительное время потеплеет до ноля - плюс 1 градуса, а в ночные часы температура снова будет опускаться до минус 5 - минус 8 градусов. И такая же погода сохранится и в субботу.
https://ria.ru/20230213/prognoz-1851582842.html
https://ria.ru/20230303/puteshestviya-1855471849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, международный женский день, погода
Общество, Москва, Международный женский день, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве 8 марта
В Москве 8 марта ожидают до трех градусов тепла и сильный ветер
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости.
Москвичи почувствуют "дыхание весны" на этой неделе, а самая сложная и неприятная погода ожидается во второй половине дня в Международный женский день, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"
Александр Синенков.
"На этой неделе в Москве не совсем весенняя погода, но "дыхание весны" будет иметь место. А самая сложная, неприятная погода ожидается во второй половине дня в среду, в праздничный выходной", - рассказал Синенков.
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Он отметил, что в ночь на вторник ожидается около минус 5 в столице, от минус 3 до минус 8 по области, облачная с прояснениями погода, кратковременный снег, ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. Примерно такой же будет погода и во вторник: в дневные часы 0 - минус 2 градуса, в ночь на среду подморозит уже более существенно - до минус 7 - минус 9 в столице, от минус 6 до минус 11 по области.
"В течение дня в среду будет происходить смена воздушных масс, пройдет теплый атмосферный фронт, и, если в утренние часы температура будет порядка минус 7-8 градусов, то к вечеру температура повысится практически на 10 градусов. Мы ожидаем вечером плюс 1 - плюс 3 градуса. И это потепление будет сопровождаться осадками: сначала в виде снега, потом - мокрого снега, потом дело может дойти и до дождя. Ветер ожидается сильным, южным, юго-западным, 5-10 метров в секунду, порывистый, и он будет постоянный. Атмосферное давление понизится до 737 миллиметров ртутного столба", - рассказал синоптик.
По его словам, в четверг и в пятницу погода сохранится в дневные часы примерно такой же, как в понедельник - переменная облачность, кратковременный снег. В дневные часы на непродолжительное время потеплеет до ноля - плюс 1 градуса, а в ночные часы температура снова будет опускаться до минус 5 - минус 8 градусов. И такая же погода сохранится и в субботу.
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