https://ria.ru/20230306/podzhog-1856061191.html
В Новосибирске пытались поджечь центр сбора гумпомощи для участников СВО
В Новосибирске пытались поджечь центр сбора гумпомощи для участников СВО - РИА Новости, 06.03.2023
В Новосибирске пытались поджечь центр сбора гумпомощи для участников СВО
Центр сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции попытались поджечь неизвестные в ночь на понедельник в Советском районе... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T09:47
2023-03-06T09:47
2023-03-06T09:47
происшествия
новосибирск
советский район
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 6 мар – РИА Новости. Центр сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции попытались поджечь неизвестные в ночь на понедельник в Советском районе Новосибирска. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что кто-то разбил стекло и бросил горящую тряпку в отделение муниципального ресурсного центра "Активный город" в микрорайоне ОбьГЭС, где собирают гуманитарную помощь для участников СВО. "В 03.26 (23.26 мск 5 марта) в дежурную часть агентства безопасности "Гвардия" сигнал тревоги поступил из административного здания, расположенного на улице Новоморская в Советском районе. Прибывшие на вызов бойцы ГБР-2 обнаружили в одном из кабинетов на первом этаже горение и разбитое стекло", - сообщили журналистам в агентстве безопасности. Сотрудники группы быстрого реагирования забрались внутрь и при помощи снега потушили горевшую на полу тряпку и занимавшийся огнем угол стола. В ГУМЧС по Новосибирской области журналистам сообщили, что заявок о пожаре по этому адресу в ведомство не поступало.
https://ria.ru/20230303/arest-1855542392.html
https://ria.ru/20230302/voenkomat-1855464558.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новосибирск, советский район, новосибирская область
Происшествия, Новосибирск, Советский район, Новосибирская область
В Новосибирске пытались поджечь центр сбора гумпомощи для участников СВО
В Советском районе Новосибирска пытались поджечь центр сбора гумпомощи для участников СВО
НОВОСИБИРСК, 6 мар – РИА Новости. Центр сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции попытались поджечь неизвестные в ночь на понедельник в Советском районе Новосибирска.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что кто-то разбил стекло и бросил горящую тряпку в отделение муниципального ресурсного центра "Активный город" в микрорайоне ОбьГЭС, где собирают гуманитарную помощь для участников СВО.
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"В 03.26 (23.26 мск 5 марта) в дежурную часть агентства безопасности "Гвардия" сигнал тревоги поступил из административного здания, расположенного на улице Новоморская в Советском районе. Прибывшие на вызов бойцы ГБР-2 обнаружили в одном из кабинетов на первом этаже горение и разбитое стекло", - сообщили журналистам в агентстве безопасности.
Сотрудники группы быстрого реагирования забрались внутрь и при помощи снега потушили горевшую на полу тряпку и занимавшийся огнем угол стола.
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"Вызывать на место происшествия пожарных они не стали, поскольку горение ими было ликвидировано, а причина возгорания – поджог – очевидна", - добавили в "Гвардии".
В ГУМЧС по Новосибирской области
журналистам сообщили, что заявок о пожаре по этому адресу в ведомство не поступало.
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