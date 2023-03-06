https://ria.ru/20230306/podzhog-1856061191.html

В Новосибирске пытались поджечь центр сбора гумпомощи для участников СВО

В Новосибирске пытались поджечь центр сбора гумпомощи для участников СВО - РИА Новости, 06.03.2023

В Новосибирске пытались поджечь центр сбора гумпомощи для участников СВО

Центр сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции попытались поджечь неизвестные в ночь на понедельник в Советском районе... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T09:47

2023-03-06T09:47

2023-03-06T09:47

происшествия

новосибирск

советский район

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 6 мар – РИА Новости. Центр сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции попытались поджечь неизвестные в ночь на понедельник в Советском районе Новосибирска. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что кто-то разбил стекло и бросил горящую тряпку в отделение муниципального ресурсного центра "Активный город" в микрорайоне ОбьГЭС, где собирают гуманитарную помощь для участников СВО. "В 03.26 (23.26 мск 5 марта) в дежурную часть агентства безопасности "Гвардия" сигнал тревоги поступил из административного здания, расположенного на улице Новоморская в Советском районе. Прибывшие на вызов бойцы ГБР-2 обнаружили в одном из кабинетов на первом этаже горение и разбитое стекло", - сообщили журналистам в агентстве безопасности. Сотрудники группы быстрого реагирования забрались внутрь и при помощи снега потушили горевшую на полу тряпку и занимавшийся огнем угол стола. В ГУМЧС по Новосибирской области журналистам сообщили, что заявок о пожаре по этому адресу в ведомство не поступало.

https://ria.ru/20230303/arest-1855542392.html

https://ria.ru/20230302/voenkomat-1855464558.html

новосибирск

советский район

новосибирская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новосибирск, советский район, новосибирская область