https://ria.ru/20230306/podrostki-1856091076.html

В Пермском крае полиция проверит видео с массовой дракой подростков

В Пермском крае полиция проверит видео с массовой дракой подростков - РИА Новости, 06.03.2023

В Пермском крае полиция проверит видео с массовой дракой подростков

Полиция начала проверку после появления видео с массовой дракой юношей в пермской Чернушке, все участники конфликта установлены, сообщили РИА Новости в краевом... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T11:50

2023-03-06T11:50

2023-03-06T11:50

подростки

происшествия

пермь

пермский край

чернушка

россия

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ПЕРМЬ, 6 мар - РИА Новости. Полиция начала проверку после появления видео с массовой дракой юношей в пермской Чернушке, все участники конфликта установлены, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД. Ранее в соцсети было опубликовано видео потасовки с участием примерно десяти человек у здания в центре Чернушки Пермского края. На кадрах видно, что юноши дерутся, некоторые пинают противников ногами. Затем со стороны раздается крик взрослого человека, двое из участников драки убегают, после чего видео прерывается. Уточнялось, что инцидент произошел 4 марта. "По информации, размещенной в социальных сетях, сотрудниками полиции проводится проверка. Участники конфликта установлены. Со слов одного из них, между молодыми людьми произошел конфликт из-за незначительного повода", - сообщили в ведомстве. Собеседник добавил, что проверка продолжается, сотрудники устанавливают все обстоятельства инцидента.

https://ria.ru/20230305/makeevka-1855990791.html

https://ria.ru/20230304/delo-1855876157.html

пермь

пермский край

чернушка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

подростки, происшествия, пермь, пермский край, чернушка, россия