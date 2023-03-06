"Украина — только начало". Военный из США раскрыл план Запада
Ветеран ВС США Дрейвен предупредил, что Запад не остановится после конфликта на Украине
© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Запад не остановится после завершения конфликта с Россией на Украине, заявил американский ветеран Ноктис Дрейвен.
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"Конфликт между Россией и Украиной не будет концом. Понятно, что Запад не зря вкладывал огромные суммы, помогал и снабжал (Украину. — Прим. ред.). Только дурак может подумать, что Запад смирится с поражением на Украине и продолжит заниматься своими делами. Не ошибитесь, шаги предпринимаются", — поделился он мнением в Twitter.
По его мнению, в недалеком будущем мир с ностальгией и любовью вспомнит о нынешних "ужасных" днях.
Ранее Дрейвен заявил, что США готовят атаку под ложным флагом на территории страны, чтобы обвинить Россию и втянуть ее в войну. Ветеран призвал не сидеть сложа руки и не ограничиваться политическими дискуссиями, а начать открывать глаза на происходящее в Соединенных Штатах и в других западных государствах.