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"Украина — только начало". Военный из США раскрыл план Запада - РИА Новости, 06.03.2023
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22:01 06.03.2023 (обновлено: 23:20 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/plan-1856247133.html
"Украина — только начало". Военный из США раскрыл план Запада
"Украина — только начало". Военный из США раскрыл план Запада - РИА Новости, 06.03.2023
"Украина — только начало". Военный из США раскрыл план Запада
Запад не остановится после завершения конфликта с Россией на Украине, заявил американский ветеран Ноктис Дрейвен. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T22:01
2023-03-06T23:20
политика
украина
россия
сша
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Запад не остановится после завершения конфликта с Россией на Украине, заявил американский ветеран Ноктис Дрейвен.По его мнению, в недалеком будущем мир с ностальгией и любовью вспомнит о нынешних "ужасных" днях.Ранее Дрейвен заявил, что США готовят атаку под ложным флагом на территории страны, чтобы обвинить Россию и втянуть ее в войну. Ветеран призвал не сидеть сложа руки и не ограничиваться политическими дискуссиями, а начать открывать глаза на происходящее в Соединенных Штатах и в других западных государствах.
https://ria.ru/20230306/reshenie-1856206706.html
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политика, украина, россия, сша
Политика, Украина, Россия, США
"Украина — только начало". Военный из США раскрыл план Запада

Ветеран ВС США Дрейвен предупредил, что Запад не остановится после конфликта на Украине

© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Запад не остановится после завершения конфликта с Россией на Украине, заявил американский ветеран Ноктис Дрейвен.
«
"Конфликт между Россией и Украиной не будет концом. Понятно, что Запад не зря вкладывал огромные суммы, помогал и снабжал (Украину. — Прим. ред.). Только дурак может подумать, что Запад смирится с поражением на Украине и продолжит заниматься своими делами. Не ошибитесь, шаги предпринимаются", — поделился он мнением в Twitter.
По его мнению, в недалеком будущем мир с ностальгией и любовью вспомнит о нынешних "ужасных" днях.
Ранее Дрейвен заявил, что США готовят атаку под ложным флагом на территории страны, чтобы обвинить Россию и втянуть ее в войну. Ветеран призвал не сидеть сложа руки и не ограничиваться политическими дискуссиями, а начать открывать глаза на происходящее в Соединенных Штатах и в других западных государствах.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
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