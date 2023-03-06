https://ria.ru/20230306/plan-1856247133.html

"Украина — только начало". Военный из США раскрыл план Запада

"Украина — только начало". Военный из США раскрыл план Запада - РИА Новости, 06.03.2023

"Украина — только начало". Военный из США раскрыл план Запада

Запад не остановится после завершения конфликта с Россией на Украине, заявил американский ветеран Ноктис Дрейвен. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T22:01

2023-03-06T22:01

2023-03-06T23:20

политика

украина

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Запад не остановится после завершения конфликта с Россией на Украине, заявил американский ветеран Ноктис Дрейвен.По его мнению, в недалеком будущем мир с ностальгией и любовью вспомнит о нынешних "ужасных" днях.Ранее Дрейвен заявил, что США готовят атаку под ложным флагом на территории страны, чтобы обвинить Россию и втянуть ее в войну. Ветеран призвал не сидеть сложа руки и не ограничиваться политическими дискуссиями, а начать открывать глаза на происходящее в Соединенных Штатах и в других западных государствах.

https://ria.ru/20230306/reshenie-1856206706.html

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политика, украина, россия, сша