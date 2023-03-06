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СМИ узнали подробности обучения украинских летчиков в США - РИА Новости, 06.03.2023
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14:04 06.03.2023 (обновлено: 14:59 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/piloty-1856127882.html
СМИ узнали подробности обучения украинских летчиков в США
СМИ узнали подробности обучения украинских летчиков в США - РИА Новости, 06.03.2023
СМИ узнали подробности обучения украинских летчиков в США
Прибытие в Аризону двух украинских летчиков для обучения на истребителях F-16 не повлияло на решение Вашингтона не поставлять Киеву эти самолеты, сообщил... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T14:04
2023-03-06T14:59
в мире
сша
аризона
вашингтон (штат)
вооруженные силы украины
пентагон
f-16
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Прибытие в Аризону двух украинских летчиков для обучения на истребителях F-16 не повлияло на решение Вашингтона не поставлять Киеву эти самолеты, сообщил Politico.По словам американских чиновников, программу обучения пилотов ВСУ создали для оценки сроков, которые необходимы для того, чтобы освоить современные истребители, включая F-16. Пилоты находятся на базе уже неделю и проведут там еще как минимум семь дней, заявил представитель Пентагона.При этом решение привезти украинских пилотов в США не меняет мнения страны о поставках F-16, заявил замминистра обороны по политическим вопросам Колин Каль.На прошлой неделе министр обороны Украины Алексей Резников выразил уверенность, что Киев получит западные самолеты. Глава ведомства рассчитывает на "два-три типа" истребителей.
https://ria.ru/20230306/tank-1856102976.html
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сша
аризона
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в мире, сша, аризона, вашингтон (штат), вооруженные силы украины, пентагон, f-16
В мире, США, Аризона, Вашингтон (штат), Вооруженные силы Украины, Пентагон, F-16
СМИ узнали подробности обучения украинских летчиков в США

Politico: обучение украинских пилотов не влияет на решение не поставлять Киеву F-16

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Прибытие в Аризону двух украинских летчиков для обучения на истребителях F-16 не повлияло на решение Вашингтона не поставлять Киеву эти самолеты, сообщил Politico.
По словам американских чиновников, программу обучения пилотов ВСУ создали для оценки сроков, которые необходимы для того, чтобы освоить современные истребители, включая F-16. Пилоты находятся на базе уже неделю и проведут там еще как минимум семь дней, заявил представитель Пентагона.
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При этом решение привезти украинских пилотов в США не меняет мнения страны о поставках F-16, заявил замминистра обороны по политическим вопросам Колин Каль.
«

"Поскольку мы не приняли решения о поставке F-16, равно как и наши союзники и партнеры, нет смысла начинать обучать их системе, которую они могут никогда не получить", — американский посчитал чиновник.

На прошлой неделе министр обороны Украины Алексей Резников выразил уверенность, что Киев получит западные самолеты. Глава ведомства рассчитывает на "два-три типа" истребителей.
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В миреСШААризонаВашингтон (штат)Вооруженные силы УкраиныПентагонF-16
 
 
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