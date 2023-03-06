https://ria.ru/20230306/piloty-1856127882.html

СМИ узнали подробности обучения украинских летчиков в США

СМИ узнали подробности обучения украинских летчиков в США - РИА Новости, 06.03.2023

СМИ узнали подробности обучения украинских летчиков в США

Прибытие в Аризону двух украинских летчиков для обучения на истребителях F-16 не повлияло на решение Вашингтона не поставлять Киеву эти самолеты, сообщил... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T14:04

2023-03-06T14:04

2023-03-06T14:59

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пентагон

f-16

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Прибытие в Аризону двух украинских летчиков для обучения на истребителях F-16 не повлияло на решение Вашингтона не поставлять Киеву эти самолеты, сообщил Politico.По словам американских чиновников, программу обучения пилотов ВСУ создали для оценки сроков, которые необходимы для того, чтобы освоить современные истребители, включая F-16. Пилоты находятся на базе уже неделю и проведут там еще как минимум семь дней, заявил представитель Пентагона.При этом решение привезти украинских пилотов в США не меняет мнения страны о поставках F-16, заявил замминистра обороны по политическим вопросам Колин Каль.На прошлой неделе министр обороны Украины Алексей Резников выразил уверенность, что Киев получит западные самолеты. Глава ведомства рассчитывает на "два-три типа" истребителей.

https://ria.ru/20230306/tank-1856102976.html

https://ria.ru/20230306/interesy-1856045624.html

сша

аризона

вашингтон (штат)

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, сша, аризона, вашингтон (штат), вооруженные силы украины, пентагон, f-16