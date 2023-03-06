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В Перу военный погиб при переправе через реку, убегая от протестующих - РИА Новости, 06.03.2023
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11:37 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/peru-1856086955.html
В Перу военный погиб при переправе через реку, убегая от протестующих
В Перу военный погиб при переправе через реку, убегая от протестующих - РИА Новости, 06.03.2023
В Перу военный погиб при переправе через реку, убегая от протестующих
Один военнослужащий погиб, еще пятеро числятся пропавшими без вести после попытки переплыть реку, чтобы спастись от протестующих в Перу, говорится в заявлении... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T11:37
2023-03-06T11:37
протесты
перу
педро кастильо
в мире
дина болуарте
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Один военнослужащий погиб, еще пятеро числятся пропавшими без вести после попытки переплыть реку, чтобы спастись от протестующих в Перу, говорится в заявлении объединенного командования вооруженных сил страны. В воскресенье армейский патруль направился в город Хули, чтобы помочь в урегулировании ситуации. Однако по пути военных перехватили протестующие, которые не давали им проехать, угрожали камнями и другими предметами. Военные решили повернуть обратно и во избежание столкновений и из-за перекрытых мостов выбрали маршрут, включающий переправу через реку. Согласно заявлению, другие пять солдат были госпитализированы из-за переохлаждения. Ранее министерство обороны и министерство внутренних дел в совместном коммюнике сообщали, что протестующие на юго-востоке Перу напали на полицейский участок, военную базу и здание суда, в результате почти 30 человек были ранены. Кроме того, демонстранты напали на здание суда, а также подожгли автомобили полицейских и военного патруля. Акции протеста в Перу проходят с середины декабря 2022 года. Протестующие требуют отставки президента, конгресса и проведения досрочных президентских выборов. Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря прошлого года распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу президента Перу и стала первой женщиной на этом посту.
https://ria.ru/20230208/med-1850603802.html
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протесты, перу, педро кастильо, в мире, дина болуарте
Протесты, Перу, Педро Кастильо, В мире, Дина Болуарте
В Перу военный погиб при переправе через реку, убегая от протестующих

Военный погиб, пятеро пропали при переправе через реку, спасаясь от протестующих в Перу

© AP Photo / Rodrigo AbdАнтиправительственные протесты в Лиме, Перу
Антиправительственные протесты в Лиме, Перу - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / Rodrigo Abd
Антиправительственные протесты в Лиме, Перу. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Один военнослужащий погиб, еще пятеро числятся пропавшими без вести после попытки переплыть реку, чтобы спастись от протестующих в Перу, говорится в заявлении объединенного командования вооруженных сил страны.
В воскресенье армейский патруль направился в город Хули, чтобы помочь в урегулировании ситуации. Однако по пути военных перехватили протестующие, которые не давали им проехать, угрожали камнями и другими предметами. Военные решили повернуть обратно и во избежание столкновений и из-за перекрытых мостов выбрали маршрут, включающий переправу через реку.
«
"Из-за трудностей, течения реки и атаки камнями и другими тупыми предметами, шесть членов патруля были унесены течением, в результате чего капрал... погиб, пять человек пропали без вести", - говорится в заявлении.
Согласно заявлению, другие пять солдат были госпитализированы из-за переохлаждения.
Ранее министерство обороны и министерство внутренних дел в совместном коммюнике сообщали, что протестующие на юго-востоке Перу напали на полицейский участок, военную базу и здание суда, в результате почти 30 человек были ранены. Кроме того, демонстранты напали на здание суда, а также подожгли автомобили полицейских и военного патруля.
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