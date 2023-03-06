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Для членов запрещенных на Украине партий хотят ограничить участие в выборах - РИА Новости, 06.03.2023
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18:32 06.03.2023 (обновлено: 18:38 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/partii-1856217608.html
Для членов запрещенных на Украине партий хотят ограничить участие в выборах
Для членов запрещенных на Украине партий хотят ограничить участие в выборах - РИА Новости, 06.03.2023
Для членов запрещенных на Украине партий хотят ограничить участие в выборах
Законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины об ограничении участия в выборах членов запрещенных политических партий зарегистрирован в... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T18:32
2023-03-06T18:38
в мире
украина
денис малюська
оппозиционная платформа - за жизнь
верховная рада украины
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины об ограничении участия в выборах членов запрещенных политических партий зарегистрирован в понедельник в Верховной раде. Инициаторами документа выступили члены комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что необходимо лишить права быть избранными депутатами Рады, депутатами местных советов или сельскими, поселковыми и городскими головами участников запрещенных на Украине партий, в том числе "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Партия Шария" и "Оппозиционный блок". Такое ограничение для перечисленных выше лиц предлагается ввести на 10 лет после прекращения или отмены действия военного положения на Украине. "Целью этого закона является обеспечение национальной безопасности путем временного ограничения участия лиц в управлении государством из-за ограничения права быть избранным на срок, который позволит отстроить Украину... и создать систему противодействия информационным и другим угрозам суверенитета и территориальной целостности Украины, которые могут реализовать лица с помощью участия в политических партиях", - говорится в документе. Зеленский весной 2022 года подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, были включены более 15 партий, среди которых "Оппозиционная платформа – За жизнь". Министр юстиции Денис Малюська заявлял, что деятельность депутатов партии будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов.
https://ria.ru/20230216/ukraina-1852453001.html
https://ria.ru/20230215/rada-1852171646.html
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в мире, украина, денис малюська, оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины
В мире, Украина, Денис Малюська, Оппозиционная платформа - За жизнь, Верховная Рада Украины
Для членов запрещенных на Украине партий хотят ограничить участие в выборах

Для членов запрещенных на Украине партий хотят на десять лет ограничить участие в выборах

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины об ограничении участия в выборах членов запрещенных политических партий зарегистрирован в понедельник в Верховной раде.
Инициаторами документа выступили члены комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что необходимо лишить права быть избранными депутатами Рады, депутатами местных советов или сельскими, поселковыми и городскими головами участников запрещенных на Украине партий, в том числе "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Партия Шария" и "Оппозиционный блок".
Такое ограничение для перечисленных выше лиц предлагается ввести на 10 лет после прекращения или отмены действия военного положения на Украине.
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
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"Целью этого закона является обеспечение национальной безопасности путем временного ограничения участия лиц в управлении государством из-за ограничения права быть избранным на срок, который позволит отстроить Украину... и создать систему противодействия информационным и другим угрозам суверенитета и территориальной целостности Украины, которые могут реализовать лица с помощью участия в политических партиях", - говорится в документе.
Зеленский весной 2022 года подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, были включены более 15 партий, среди которых "Оппозиционная платформа – За жизнь". Министр юстиции Денис Малюська заявлял, что деятельность депутатов партии будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов.
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В миреУкраинаДенис МалюськаОппозиционная платформа - За жизньВерховная Рада Украины
 
 
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