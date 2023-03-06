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Глава Парагвая отметил столетие ВВС прыжком с парашютом - РИА Новости, 06.03.2023
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11:12 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/paragvay-1856078574.html
Глава Парагвая отметил столетие ВВС прыжком с парашютом
Глава Парагвая отметил столетие ВВС прыжком с парашютом - РИА Новости, 06.03.2023
Глава Парагвая отметил столетие ВВС прыжком с парашютом
Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес отметил столетний юбилей военно-воздушных сил страны прыжком с парашютом. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T11:12
2023-03-06T11:12
в мире
парагвай
марио абдо бенитес
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес отметил столетний юбилей военно-воздушных сил страны прыжком с парашютом. "Сегодня мы снова прыгнули к 100-летию ВВС", - написал Бенитес в Twitter, сопроводив пост фотографиями и видео. Видео прыжка президента также опубликовано в соцсетях его администрации. Приземлившись после прыжка, президент Парагавая поздравил ВВС страны с праздником. Помимо него прыжок осуществил глава МВД страны Федерико Гонсалес. "Марио Абдо решил подняться на самолете, чтобы подвергнуть испытанию то, чему он учился во время военной службы 30 лет назад", - говорится в сообщении местного телеканала ABC.
https://ria.ru/20200623/1573333807.html
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в мире, парагвай, марио абдо бенитес
В мире, Парагвай, Марио Абдо Бенитес
Глава Парагвая отметил столетие ВВС прыжком с парашютом

Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес в честь столетия ВВС страны прыгнул с парашютом

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкПарагвай
Парагвай - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Парагвай. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес отметил столетний юбилей военно-воздушных сил страны прыжком с парашютом.
"Сегодня мы снова прыгнули к 100-летию ВВС", - написал Бенитес в Twitter, сопроводив пост фотографиями и видео. Видео прыжка президента также опубликовано в соцсетях его администрации.
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Приземлившись после прыжка, президент Парагавая поздравил ВВС страны с праздником. Помимо него прыжок осуществил глава МВД страны Федерико Гонсалес.
"Марио Абдо решил подняться на самолете, чтобы подвергнуть испытанию то, чему он учился во время военной службы 30 лет назад", - говорится в сообщении местного телеканала ABC.
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