https://ria.ru/20230306/paragvay-1856078574.html
Глава Парагвая отметил столетие ВВС прыжком с парашютом
Глава Парагвая отметил столетие ВВС прыжком с парашютом - РИА Новости, 06.03.2023
Глава Парагвая отметил столетие ВВС прыжком с парашютом
Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес отметил столетний юбилей военно-воздушных сил страны прыжком с парашютом. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T11:12
2023-03-06T11:12
2023-03-06T11:12
в мире
парагвай
марио абдо бенитес
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес отметил столетний юбилей военно-воздушных сил страны прыжком с парашютом. "Сегодня мы снова прыгнули к 100-летию ВВС", - написал Бенитес в Twitter, сопроводив пост фотографиями и видео. Видео прыжка президента также опубликовано в соцсетях его администрации. Приземлившись после прыжка, президент Парагавая поздравил ВВС страны с праздником. Помимо него прыжок осуществил глава МВД страны Федерико Гонсалес. "Марио Абдо решил подняться на самолете, чтобы подвергнуть испытанию то, чему он учился во время военной службы 30 лет назад", - говорится в сообщении местного телеканала ABC.
https://ria.ru/20200623/1573333807.html
https://ria.ru/20220823/ugo-1811709852.html
парагвай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, парагвай, марио абдо бенитес
В мире, Парагвай, Марио Абдо Бенитес
Глава Парагвая отметил столетие ВВС прыжком с парашютом
Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес в честь столетия ВВС страны прыгнул с парашютом