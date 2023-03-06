https://ria.ru/20230306/paragvay-1856078574.html

Глава Парагвая отметил столетие ВВС прыжком с парашютом

Глава Парагвая отметил столетие ВВС прыжком с парашютом - РИА Новости, 06.03.2023

Глава Парагвая отметил столетие ВВС прыжком с парашютом

Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес отметил столетний юбилей военно-воздушных сил страны прыжком с парашютом. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T11:12

2023-03-06T11:12

2023-03-06T11:12

в мире

парагвай

марио абдо бенитес

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес отметил столетний юбилей военно-воздушных сил страны прыжком с парашютом. "Сегодня мы снова прыгнули к 100-летию ВВС", - написал Бенитес в Twitter, сопроводив пост фотографиями и видео. Видео прыжка президента также опубликовано в соцсетях его администрации. Приземлившись после прыжка, президент Парагавая поздравил ВВС страны с праздником. Помимо него прыжок осуществил глава МВД страны Федерико Гонсалес. "Марио Абдо решил подняться на самолете, чтобы подвергнуть испытанию то, чему он учился во время военной службы 30 лет назад", - говорится в сообщении местного телеканала ABC.

https://ria.ru/20200623/1573333807.html

https://ria.ru/20220823/ugo-1811709852.html

парагвай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, парагвай, марио абдо бенитес