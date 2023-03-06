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ВОЗ пересмотрит санитарные правила на случай новых пандемий - РИА Новости, 06.03.2023
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18:18 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/pandemii-1856212820.html
ВОЗ пересмотрит санитарные правила на случай новых пандемий
ВОЗ пересмотрит санитарные правила на случай новых пандемий - РИА Новости, 06.03.2023
ВОЗ пересмотрит санитарные правила на случай новых пандемий
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала в понедельник перечень поправок к Международныи медико-санитарным правилам, вступившим в силу в 2005... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T18:18
2023-03-06T18:18
в мире
воз
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала в понедельник перечень поправок к Международныи медико-санитарным правилам, вступившим в силу в 2005 году, на случай новых пандемий, укрепляя свою роль и усиливая сбор информации о передвижениях людей. В докладе под номером A/WGIHR/2/5 комитета по поправкам приводятся предлагаемые дополнения к рекомендациям по отношению в лицам, багажу и грузам, которые включают сбор информации о пассажирах для прослеживания контактов. В то же время предложена поддержка свободы передвижения сотрудников здравоохранения и жизненно важных "медицинских продуктов, а также решение вопросов репатриации пассажиров". Имеется в виду, возвращение людей в свои страны из-за рубежа в случае закрытия границ. В силе остаются и прежние меры ограничений, которые были приняты в 2005 году и опробованы во время пандемии COVID-19. Однако больший упор сделан на введение единых "цифровых паспортов". "Несколько предложенных поправок касаются документации здоровья и ее цифровизации. Это может включать, например, справку о состоянии здоровья моряка или пассажирского сертификата о профилактике и вакцинации. Некоторые страны-члены предложили поправки, заключающиеся в том, чтобы включить также цифровые сертификаты или сертификаты с кодом "быстрого отклика" - QR-кодом", - говорится в докладе комитета по поправкам. Несколько предложений, по его данным, призывают к усилению полномочий ВОЗ. Причем, нынешние поправки к правилам были рассмотрены одновременно с началом подготовки международного соглашения по пандемиям, действительно еще более усиливающего роль ВОЗ в мире. Так, "нулевой" проект документа обсудили участники четвертой встречи межправительственного консультативного органа ВОЗ на минувшей неделе. Соглашение рассматривается под кодовым названием К/С+ ВОЗ или по-английски "WHO CA+" с участием представителей всех стран-членов организации. В проекте, опубликованном ВОЗ несколько дней назад, говорится, что все стороны будут "связаны обязательствами по К/С+ ВОЗ", и ВОЗ в качестве руководящего и координирующего органа в области глобального здравоохранения играет центральную роль в "принятии мер реагирования и восстановлении систем здравоохранения". Согласно проекту, каждая страна будет осуществлять меры против пандемии в рамках концепции "Единое здоровье". В 1951 году государства-члены ВОЗ приняли Международные санитарные правила, на смену которым пришли Международные медико-санитарные правила 2005 года. Они представляют собой международно-правовой инструмент, имеющий обязательный характер для 196 государств-участников, включая все государства-члены ВОЗ.
https://ria.ru/20230215/covid-1852250475.html
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в мире, воз
В мире, ВОЗ
ВОЗ пересмотрит санитарные правила на случай новых пандемий

ВОЗ опубликовала документ о поправках к санитарным правилам на случай новых пандемий

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения . Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала в понедельник перечень поправок к Международныи медико-санитарным правилам, вступившим в силу в 2005 году, на случай новых пандемий, укрепляя свою роль и усиливая сбор информации о передвижениях людей.
В докладе под номером A/WGIHR/2/5 комитета по поправкам приводятся предлагаемые дополнения к рекомендациям по отношению в лицам, багажу и грузам, которые включают сбор информации о пассажирах для прослеживания контактов. В то же время предложена поддержка свободы передвижения сотрудников здравоохранения и жизненно важных "медицинских продуктов, а также решение вопросов репатриации пассажиров". Имеется в виду, возвращение людей в свои страны из-за рубежа в случае закрытия границ.
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В силе остаются и прежние меры ограничений, которые были приняты в 2005 году и опробованы во время пандемии COVID-19. Однако больший упор сделан на введение единых "цифровых паспортов".
"Несколько предложенных поправок касаются документации здоровья и ее цифровизации. Это может включать, например, справку о состоянии здоровья моряка или пассажирского сертификата о профилактике и вакцинации. Некоторые страны-члены предложили поправки, заключающиеся в том, чтобы включить также цифровые сертификаты или сертификаты с кодом "быстрого отклика" - QR-кодом", - говорится в докладе комитета по поправкам.
Несколько предложений, по его данным, призывают к усилению полномочий ВОЗ. Причем, нынешние поправки к правилам были рассмотрены одновременно с началом подготовки международного соглашения по пандемиям, действительно еще более усиливающего роль ВОЗ в мире.
Так, "нулевой" проект документа обсудили участники четвертой встречи межправительственного консультативного органа ВОЗ на минувшей неделе. Соглашение рассматривается под кодовым названием К/С+ ВОЗ или по-английски "WHO CA+" с участием представителей всех стран-членов организации.
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В проекте, опубликованном ВОЗ несколько дней назад, говорится, что все стороны будут "связаны обязательствами по К/С+ ВОЗ", и ВОЗ в качестве руководящего и координирующего органа в области глобального здравоохранения играет центральную роль в "принятии мер реагирования и восстановлении систем здравоохранения".
Согласно проекту, каждая страна будет осуществлять меры против пандемии в рамках концепции "Единое здоровье".
В 1951 году государства-члены ВОЗ приняли Международные санитарные правила, на смену которым пришли Международные медико-санитарные правила 2005 года. Они представляют собой международно-правовой инструмент, имеющий обязательный характер для 196 государств-участников, включая все государства-члены ВОЗ.
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