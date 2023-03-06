Адвокат попросил СК возбудить дело из-за отравления Алаудинова
Адвокат попросил СК возбудить дело из-за отравления командира "Ахмата" Алаудинова
Апты Алаудинов. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Адвокат Денис Шапиро, представляющий интересы командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, сообщил РИА Новости, что направил главному военному прокурору заявление о передаче материалов доследственной проверки главе Следственного комитета Александру Бастрыкину для возбуждения уголовного дела о покушении на убийство.
"В заявлении на имя главного военного прокурора России Валерия Петрова я прошу его взять под личный контроль материал доследственной проверки по факту отравления Апты Ароновича Алаудинова и передать материалы председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ)", – сказал адвокат.
Шапиро отметил, что в России это первый случай, когда покушаются на жизнь военачальника такого высокого ранга, и подобных дел в российской уголовной практике еще не было. По его мнению, установление отравляющего вещества, которое использовалось при покушении, а также всех виновных и доведение данного дела до обвинительного приговора "имеет особую значимость сегодня".
В середине февраля глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал пост в своем телеграм-канале, в котором указывал, что "адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала. Оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом. Апты Алаудинов понял это по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры, "обработал руки и промыл носовую полость".
Глава региона указывал, что все, кто контактировал с конвертом, были госпитализированы в медсанбат. Один из медиков был профессиональным токсикологом, поэтому тяжелых последствий удалось избежать, писал Кадыров. Тем не менее, Алаудинов был направлен на лечение в госпиталь в Москве. После выписки генерал-майор продолжил восстановление в республике, а затем вернулся к своим обязанностям.
Генерал-майор Апты Алаудинов – помощник Главы Чеченской республики, Герой России и Луганской Народной Республики, командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ.