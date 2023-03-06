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Адвокат попросил СК возбудить дело из-за отравления Алаудинова - РИА Новости, 06.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:44 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/otravlenie-1856254381.html
Адвокат попросил СК возбудить дело из-за отравления Алаудинова
Адвокат попросил СК возбудить дело из-за отравления Алаудинова - РИА Новости, 06.03.2023
Адвокат попросил СК возбудить дело из-за отравления Алаудинова
Адвокат Денис Шапиро, представляющий интересы командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, сообщил РИА Новости, что направил главному военному прокурору... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T23:44
2023-03-06T23:44
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
москва
луганская народная республика
апты алаудинов
александр бастрыкин
рамзан кадыров
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Адвокат Денис Шапиро, представляющий интересы командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, сообщил РИА Новости, что направил главному военному прокурору заявление о передаче материалов доследственной проверки главе Следственного комитета Александру Бастрыкину для возбуждения уголовного дела о покушении на убийство. "В заявлении на имя главного военного прокурора России Валерия Петрова я прошу его взять под личный контроль материал доследственной проверки по факту отравления Апты Ароновича Алаудинова и передать материалы председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ)", – сказал адвокат. Шапиро отметил, что в России это первый случай, когда покушаются на жизнь военачальника такого высокого ранга, и подобных дел в российской уголовной практике еще не было. По его мнению, установление отравляющего вещества, которое использовалось при покушении, а также всех виновных и доведение данного дела до обвинительного приговора "имеет особую значимость сегодня". В середине февраля глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал пост в своем телеграм-канале, в котором указывал, что "адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала. Оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом. Апты Алаудинов понял это по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры, "обработал руки и промыл носовую полость". Глава региона указывал, что все, кто контактировал с конвертом, были госпитализированы в медсанбат. Один из медиков был профессиональным токсикологом, поэтому тяжелых последствий удалось избежать, писал Кадыров. Тем не менее, Алаудинов был направлен на лечение в госпиталь в Москве. После выписки генерал-майор продолжил восстановление в республике, а затем вернулся к своим обязанностям. Генерал-майор Апты Алаудинов – помощник Главы Чеченской республики, Герой России и Луганской Народной Республики, командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ.
https://ria.ru/20230217/komandir-1852743269.html
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россия
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происшествия, россия, москва, луганская народная республика, апты алаудинов, александр бастрыкин, рамзан кадыров, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Москва, Луганская Народная Республика, Апты Алаудинов, Александр Бастрыкин, Рамзан Кадыров, Следственный комитет России (СК РФ)
Адвокат попросил СК возбудить дело из-за отравления Алаудинова

Адвокат попросил СК возбудить дело из-за отравления командира "Ахмата" Алаудинова

© РИА НовостиАпты Алаудинов
Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости
Апты Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Адвокат Денис Шапиро, представляющий интересы командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, сообщил РИА Новости, что направил главному военному прокурору заявление о передаче материалов доследственной проверки главе Следственного комитета Александру Бастрыкину для возбуждения уголовного дела о покушении на убийство.
"В заявлении на имя главного военного прокурора России Валерия Петрова я прошу его взять под личный контроль материал доследственной проверки по факту отравления Апты Ароновича Алаудинова и передать материалы председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ)", – сказал адвокат.
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Шапиро отметил, что в России это первый случай, когда покушаются на жизнь военачальника такого высокого ранга, и подобных дел в российской уголовной практике еще не было. По его мнению, установление отравляющего вещества, которое использовалось при покушении, а также всех виновных и доведение данного дела до обвинительного приговора "имеет особую значимость сегодня".
В середине февраля глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал пост в своем телеграм-канале, в котором указывал, что "адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала. Оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом. Апты Алаудинов понял это по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры, "обработал руки и промыл носовую полость".
Глава региона указывал, что все, кто контактировал с конвертом, были госпитализированы в медсанбат. Один из медиков был профессиональным токсикологом, поэтому тяжелых последствий удалось избежать, писал Кадыров. Тем не менее, Алаудинов был направлен на лечение в госпиталь в Москве. После выписки генерал-майор продолжил восстановление в республике, а затем вернулся к своим обязанностям.
Генерал-майор Апты Алаудинов – помощник Главы Чеченской республики, Герой России и Луганской Народной Республики, командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияМоскваЛуганская Народная РеспубликаАпты АлаудиновАлександр БастрыкинРамзан КадыровСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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