https://ria.ru/20230306/otravlenie-1856254381.html

Адвокат попросил СК возбудить дело из-за отравления Алаудинова

Адвокат попросил СК возбудить дело из-за отравления Алаудинова - РИА Новости, 06.03.2023

Адвокат попросил СК возбудить дело из-за отравления Алаудинова

Адвокат Денис Шапиро, представляющий интересы командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, сообщил РИА Новости, что направил главному военному прокурору... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T23:44

2023-03-06T23:44

2023-03-06T23:44

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

москва

луганская народная республика

апты алаудинов

александр бастрыкин

рамзан кадыров

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Адвокат Денис Шапиро, представляющий интересы командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, сообщил РИА Новости, что направил главному военному прокурору заявление о передаче материалов доследственной проверки главе Следственного комитета Александру Бастрыкину для возбуждения уголовного дела о покушении на убийство. "В заявлении на имя главного военного прокурора России Валерия Петрова я прошу его взять под личный контроль материал доследственной проверки по факту отравления Апты Ароновича Алаудинова и передать материалы председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ)", – сказал адвокат. Шапиро отметил, что в России это первый случай, когда покушаются на жизнь военачальника такого высокого ранга, и подобных дел в российской уголовной практике еще не было. По его мнению, установление отравляющего вещества, которое использовалось при покушении, а также всех виновных и доведение данного дела до обвинительного приговора "имеет особую значимость сегодня". В середине февраля глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал пост в своем телеграм-канале, в котором указывал, что "адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала. Оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом. Апты Алаудинов понял это по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры, "обработал руки и промыл носовую полость". Глава региона указывал, что все, кто контактировал с конвертом, были госпитализированы в медсанбат. Один из медиков был профессиональным токсикологом, поэтому тяжелых последствий удалось избежать, писал Кадыров. Тем не менее, Алаудинов был направлен на лечение в госпиталь в Москве. После выписки генерал-майор продолжил восстановление в республике, а затем вернулся к своим обязанностям. Генерал-майор Апты Алаудинов – помощник Главы Чеченской республики, Герой России и Луганской Народной Республики, командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ.

https://ria.ru/20230217/komandir-1852743269.html

https://ria.ru/20230206/khimoruzhie-1849999525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, москва, луганская народная республика, апты алаудинов, александр бастрыкин, рамзан кадыров, следственный комитет россии (ск рф)