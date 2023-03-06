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В Иране более пяти тысяч школьников стали жертвами массовых отравлений
В Иране более пяти тысяч школьников стали жертвами массовых отравлений - РИА Новости, 06.03.2023
В Иране более пяти тысяч школьников стали жертвами массовых отравлений
Более 5 тысяч детей из 230 иранских школ стали жертвами отравлений в 25 провинциях, заявил в понедельник член Комиссии парламента по расследованию массовых... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T17:36
2023-03-06T17:36
2023-03-06T17:36
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Более 5 тысяч детей из 230 иранских школ стали жертвами отравлений в 25 провинциях, заявил в понедельник член Комиссии парламента по расследованию массовых отравлений в школах Мохаммад Хасан Асфари. Массовые отравления иранских школьников начались в ноябре 2022 года. Первый случай был зарегистрирован в городе Кум, где отравились 18 девочек. Ранее в понедельник иранские органы власти по распоряжению президента страны Ибрахима Раиси создали рабочую группу в целях проведения расследования по делу о массовых отравлениях. В расследовании примут участие органы безопасности и правопорядка, а также министерство здравоохранения. Генпрокурор Мохаммад Джафар Монтазери и замглавы минздрава Юнес Панахи считают, что серия отравлений могла быть преднамеренной акцией, организованной "внешними силами". В иранском парламенте ее связывают с недавними беспорядками, начавшимися в стране в середине сентября 2022 года в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. В минувший вторник власти впервые за несколько месяцев сделали заявление о причине происшествий - в парламенте считают, что дети отравились азотом. Позднее, однако, СМИ передали, что причиной отравлений в одной из школ стал газ, распыленный из перцового баллончика. По итогам расследования, проведенного в другой школе, было установлено, что там ученики отравились вредными газами, которые проникли на территорию учебного заведения по воздуху из стоящих рядом автоцистерн с нефтехимическими продуктами.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, иран, кум
В Иране более пяти тысяч школьников стали жертвами массовых отравлений
Более пяти тысяч детей из 230 иранских школ стали жертвами отравлений в 25 провинциях
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости.
Более 5 тысяч детей из 230 иранских школ стали жертвами отравлений в 25 провинциях, заявил
в понедельник член Комиссии парламента по расследованию массовых отравлений в школах Мохаммад Хасан Асфари.
«
"Согласно представленному отчету, к сожалению, отравления произошли в большом количестве иранских школ… Статистика (с первого зафиксированного случая - ред.) по вчерашний день показывает, что жертвами отравления стали более 5 тысяч школьников - мальчиков и девочек… в почти 230 школах… в 25 провинциях… Самые высокие показатели статистики - у девочек, самые низкие - у мальчиков", – приводит слова Асфари агентство ISNA.
Массовые отравления иранских школьников начались в ноябре 2022 года. Первый случай был зарегистрирован в городе Кум
, где отравились 18 девочек.
Ранее в понедельник иранские органы власти по распоряжению президента страны Ибрахима Раиси
создали рабочую группу в целях проведения расследования по делу о массовых отравлениях. В расследовании примут участие органы безопасности и правопорядка, а также министерство здравоохранения.
Генпрокурор Мохаммад Джафар Монтазери и замглавы минздрава Юнес Панахи считают, что серия отравлений могла быть преднамеренной акцией, организованной "внешними силами". В иранском парламенте ее связывают с недавними беспорядками, начавшимися в стране в середине сентября 2022 года в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов.
В минувший вторник власти впервые за несколько месяцев сделали заявление о причине происшествий - в парламенте считают, что дети отравились азотом. Позднее, однако, СМИ передали, что причиной отравлений в одной из школ стал газ, распыленный из перцового баллончика. По итогам расследования, проведенного в другой школе, было установлено, что там ученики отравились вредными газами, которые проникли на территорию учебного заведения по воздуху из стоящих рядом автоцистерн с нефтехимическими продуктами.
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