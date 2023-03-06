https://ria.ru/20230306/otravlenie-1856203019.html

В Иране более пяти тысяч школьников стали жертвами массовых отравлений

В Иране более пяти тысяч школьников стали жертвами массовых отравлений - РИА Новости, 06.03.2023

В Иране более пяти тысяч школьников стали жертвами массовых отравлений

Более 5 тысяч детей из 230 иранских школ стали жертвами отравлений в 25 провинциях, заявил в понедельник член Комиссии парламента по расследованию массовых... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T17:36

2023-03-06T17:36

2023-03-06T17:36

в мире

иран

кум

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Более 5 тысяч детей из 230 иранских школ стали жертвами отравлений в 25 провинциях, заявил в понедельник член Комиссии парламента по расследованию массовых отравлений в школах Мохаммад Хасан Асфари. Массовые отравления иранских школьников начались в ноябре 2022 года. Первый случай был зарегистрирован в городе Кум, где отравились 18 девочек. Ранее в понедельник иранские органы власти по распоряжению президента страны Ибрахима Раиси создали рабочую группу в целях проведения расследования по делу о массовых отравлениях. В расследовании примут участие органы безопасности и правопорядка, а также министерство здравоохранения. Генпрокурор Мохаммад Джафар Монтазери и замглавы минздрава Юнес Панахи считают, что серия отравлений могла быть преднамеренной акцией, организованной "внешними силами". В иранском парламенте ее связывают с недавними беспорядками, начавшимися в стране в середине сентября 2022 года в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. В минувший вторник власти впервые за несколько месяцев сделали заявление о причине происшествий - в парламенте считают, что дети отравились азотом. Позднее, однако, СМИ передали, что причиной отравлений в одной из школ стал газ, распыленный из перцового баллончика. По итогам расследования, проведенного в другой школе, было установлено, что там ученики отравились вредными газами, которые проникли на территорию учебного заведения по воздуху из стоящих рядом автоцистерн с нефтехимическими продуктами.

https://ria.ru/20221226/serbiya-1841266104.html

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, иран, кум