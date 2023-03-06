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Власти Днепропетровской области потребовали от жителей вернуть оружие - РИА Новости, 06.03.2023
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15:49 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/oruzhie-1856157914.html
Власти Днепропетровской области потребовали от жителей вернуть оружие
Власти Днепропетровской области потребовали от жителей вернуть оружие - РИА Новости, 06.03.2023
Власти Днепропетровской области потребовали от жителей вернуть оружие
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что у жителей региона есть 10 дней, чтобы вернуть полученное ими в начале... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T15:49
2023-03-06T15:49
днепропетровская область
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украина
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что у жителей региона есть 10 дней, чтобы вернуть полученное ими в начале спецоперации РФ огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Он пояснил, что в начале спецоперации РФ гражданам предоставили оружие. После нормализации ситуации в регионе одни вернули оружие, другие оставили себе. "Списки этих граждан нам известны, обнародовать их мы пока не будем. Но, еще раз подчеркиваю, у них есть 10 дней, начиная с сегодняшнего, на возврат оружия в установленном порядке", - отметил Лысак. Ранее только в Киеве представители украинской власти после начала российской спецоперации бесконтрольно раздали гражданам более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия и свыше 1 миллиона патронов к ним.
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844998534.html
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днепропетровская область, в мире, украина
Днепропетровская область, В мире, Украина
Власти Днепропетровской области потребовали от жителей вернуть оружие

Власти Днепропетровской области потребовали от жителей вернуть оружие и боеприпасы

© iStock.com / I_ValentinДнепропетровск
Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© iStock.com / I_Valentin
Днепропетровск. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что у жителей региона есть 10 дней, чтобы вернуть полученное ими в начале спецоперации РФ огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.
«
"Гражданские лица должны вернуть огнестрельное оружие и боеприпасы к нему в течение 10 дней. Такие сроки сегодня озвучил на традиционном совещании с правоохранителями относительно ситуации безопасности в регионе", - написал Лысак в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что в начале спецоперации РФ гражданам предоставили оружие. После нормализации ситуации в регионе одни вернули оружие, другие оставили себе.
"Списки этих граждан нам известны, обнародовать их мы пока не будем. Но, еще раз подчеркиваю, у них есть 10 дней, начиная с сегодняшнего, на возврат оружия в установленном порядке", - отметил Лысак.
Ранее только в Киеве представители украинской власти после начала российской спецоперации бесконтрольно раздали гражданам более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия и свыше 1 миллиона патронов к ним.
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