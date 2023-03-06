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Власти Днепропетровской области потребовали от жителей вернуть оружие
Власти Днепропетровской области потребовали от жителей вернуть оружие - РИА Новости, 06.03.2023
Власти Днепропетровской области потребовали от жителей вернуть оружие
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что у жителей региона есть 10 дней, чтобы вернуть полученное ими в начале... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T15:49
2023-03-06T15:49
2023-03-06T15:49
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что у жителей региона есть 10 дней, чтобы вернуть полученное ими в начале спецоперации РФ огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Он пояснил, что в начале спецоперации РФ гражданам предоставили оружие. После нормализации ситуации в регионе одни вернули оружие, другие оставили себе. "Списки этих граждан нам известны, обнародовать их мы пока не будем. Но, еще раз подчеркиваю, у них есть 10 дней, начиная с сегодняшнего, на возврат оружия в установленном порядке", - отметил Лысак. Ранее только в Киеве представители украинской власти после начала российской спецоперации бесконтрольно раздали гражданам более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия и свыше 1 миллиона патронов к ним.
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844998534.html
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днепропетровская область, в мире, украина
Днепропетровская область, В мире, Украина
Власти Днепропетровской области потребовали от жителей вернуть оружие
Власти Днепропетровской области потребовали от жителей вернуть оружие и боеприпасы